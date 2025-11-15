Ukrán kapcsolatok a Tisza hátterében - Ruszin-Szendi unokatestvére segíthette Magyar Pétert

Egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt körül kiterjedt háttérhálózat működik, amelyben ukrán kapcsolatokkal rendelkező személyek is szerepet kaphatnak.

Az Ellenpont információi szerint Magyar Péter háttércsapatában kulcsszerepet játszik Ruszin Zsolt, a Tisza katonai tanácsadójaként ismert Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvére. A befolyásos könyvelő és adószakértő lehet a kapcsolat megteremtője a Tisza Párt és Kijev között. Fotó: YouTube

Az ukrán származásával büszkén dicsekvő adószakértő, Ruszin Zsolt fontos háttéremberként tűnt fel Magyar Péter Tisza Pártja köreiben



Az Ellenpont cikke szerint Ruszin-Szendi Romulusz, a párt katonai szakértője – aki korábban a Magyar Honvédség vezérkari főnöke volt – nemcsak saját személyében, hanem rokoni szálakon keresztül is erősíti a Tisza befolyását.

A portál szerint Ruszin-Szendi unokatestvére, Ruszin Zsolt, az ukrán származásával büszkén dicsekvő adószakértő, fontos háttéremberként tűnt fel Magyar Péter köreiben. A férfi – aki a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke és egy nagy forgalmú pénzügyi szolgáltató cégcsoport, a FairConto-csoport vezetője – tanácsadóként segíti a Tisza gazdasági és adópolitikai kérdéseit, emellett az ellenzéki sajtóban rendszeresen szakértőként nyilatkozik.

A legújabb információk szerint azonban Ruszin Zsolt nemcsak szakmai tanácsokat adott, hanem politikai döntéseket is befolyásolhatott. Egy, a Momentum ügyeire rálátó forrás szerint ő győzte meg Fekete-Győr Andrást, hogy a párt ne induljon a 2026-os választáson, és ezzel nyissa meg az utat Magyar Péter előtt. A döntés akkor hatalmas feszültséget okozott a Momentumban, de végül a párt visszalépett, aminek, úgy tűnik, komoly háttéralkuk álltak a hátterében.

Egy májusi nyilvános Facebook-hozzászólásban Ruszin Zsolt maga is elismerte a szerepét:

Már korábban megkértem Andrást, hogy lépjen. Végre megtette. Ezúton is köszönöm neki.”

Az Ellenpont szerint ezzel a vallomással lényegében beismerte, hogy részt vett a Momentum „kiárusításában”, és a háttérben aktívan együttműködött a Tisza Párt stratégáival.

A cikk szerint Ruszin Zsolt családja erősen kötődik Ukrajnához. Édesapja a szocializmus idején magas rangú diplomataként dolgozott a moszkvai nagykövetségen, édesanyja pedig egy Zaporozsjében született ukrán nő. A férfi többször is hangoztatta, hogy a „ruszinok kárpát-ukrajnaiak”, és rendszeresen oszt meg „Stand with Ukraine” feliratú, EU-s forrásból származó bejegyzéseket.