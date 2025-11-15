Ukrán kapcsolatok a Tisza hátterében - Ruszin-Szendi unokatestvére segíthette Magyar Pétert

Egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt körül kiterjedt háttérhálózat működik, amelyben ukrán kapcsolatokkal rendelkező személyek is szerepet kaphatnak.
Az ukrán származásával büszkén dicsekvő adószakértő, Ruszin Zsolt fontos háttéremberként tűnt fel Magyar Péter Tisza Pártja köreiben
Az Ellenpont cikke szerint Ruszin-Szendi Romulusz, a párt katonai szakértője – aki korábban a Magyar Honvédség vezérkari főnöke volt – nemcsak saját személyében, hanem rokoni szálakon keresztül is erősíti a Tisza befolyását.
A portál szerint Ruszin-Szendi unokatestvére, Ruszin Zsolt, az ukrán származásával büszkén dicsekvő adószakértő, fontos háttéremberként tűnt fel Magyar Péter köreiben. A férfi – aki a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke és egy nagy forgalmú pénzügyi szolgáltató cégcsoport, a FairConto-csoport vezetője – tanácsadóként segíti a Tisza gazdasági és adópolitikai kérdéseit, emellett az ellenzéki sajtóban rendszeresen szakértőként nyilatkozik.
A legújabb információk szerint azonban Ruszin Zsolt nemcsak szakmai tanácsokat adott, hanem politikai döntéseket is befolyásolhatott. Egy, a Momentum ügyeire rálátó forrás szerint ő győzte meg Fekete-Győr Andrást, hogy a párt ne induljon a 2026-os választáson, és ezzel nyissa meg az utat Magyar Péter előtt. A döntés akkor hatalmas feszültséget okozott a Momentumban, de végül a párt visszalépett, aminek, úgy tűnik, komoly háttéralkuk álltak a hátterében.
Egy májusi nyilvános Facebook-hozzászólásban Ruszin Zsolt maga is elismerte a szerepét:
Már korábban megkértem Andrást, hogy lépjen. Végre megtette. Ezúton is köszönöm neki.”
Az Ellenpont szerint ezzel a vallomással lényegében beismerte, hogy részt vett a Momentum „kiárusításában”, és a háttérben aktívan együttműködött a Tisza Párt stratégáival.
A cikk szerint Ruszin Zsolt családja erősen kötődik Ukrajnához. Édesapja a szocializmus idején magas rangú diplomataként dolgozott a moszkvai nagykövetségen, édesanyja pedig egy Zaporozsjében született ukrán nő. A férfi többször is hangoztatta, hogy a „ruszinok kárpát-ukrajnaiak”, és rendszeresen oszt meg „Stand with Ukraine” feliratú, EU-s forrásból származó bejegyzéseket.
A portál szerint az unokatestvér, Ruszin-Szendi Romulusz szintén aktív szerepet játszik a Tisza és Kijev közötti kapcsolatok kiépítésében, és az ukrán lobbi egyik fő csatornája lehet a pártban.
Emellett Ruszin Zsolt neve több baloldali kezdeményezésben is felbukkan:
- anyagilag támogatta a Legyél a Változás Egyesületet,
- kapcsolatban áll Tarr Zoltánnal, az egyesület alapítójával,
- és közvetve Bajnai Gordon régi üzleti köréhez is kötődik.
Az Ellenpont cikke szerint mindezek arra utalnak, hogy a Tisza Párt körül egy olyan gazdasági és politikai háttérhálózat épült ki, amelyben ukránbarát és baloldali szereplők együtt dolgoznak a párt megerősítésén, akár más ellenzéki formációk kárára is.