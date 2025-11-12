A kutya sem akar tiszás jelölt lenni! – kiderült, miért

Hírlevél

Öt hónappal a választás előtt a Tiszának még mindig nincsenek jelöltjei, ami mutatja, senki nem akar tiszás jelölt lenni – fogalmazott Menczer Tamás.
Tisza VilágRuszin-Szendi RomuluszadóadatokMagyar Péter

Még a kutya sem…, a kutya sem akar tiszás jelölt lenni – írta közösségi oldalán Menczer Tamás azután, hogy

 5 hónappal a választás előtt a Tiszának még mindig nincsenek jelöltjei.

Jelöltek híján Magyar Péter egy Orbán Viktor formájú papírbáb vállát veregeti. Forrás: YouTube


„Mondjuk, nem csodálom. Mégis ki adná a nevét a botrányaitokhoz?" – tette fel a kérdést a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki felidézte, milyen valódi tervekkel kormányozna Magyar Péter.

Ismert, több tiszás politikus és szakember szavaiból kiderült, a Tisza többkulcsos adót vezetne be, és megsarcolná a nyugdíjakat. Ezen túl Magyar Péter legfőbb bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is fegyverrel az oldalán jelent meg lakossági fórumokon, legutóbb pedig mintegy 200 ezer Tisza Világ felhasználó adatai kerültek ki a világhálóra, miután Magyar Péter pártja ukrán fejlesztőkkel dolgozott együtt az alklapmazás létrehozásában. 

Menczer Tamás úgy fogalmazott, 

a Tisza csak egy digitális blöff, kamu, amit 5 hónap múlva elfelejtünk.

 

