A kutya sem akar tiszás jelölt lenni! – kiderült, miért

Még a kutya sem…, a kutya sem akar tiszás jelölt lenni – írta közösségi oldalán Menczer Tamás azután, hogy
5 hónappal a választás előtt a Tiszának még mindig nincsenek jelöltjei.
„Mondjuk, nem csodálom. Mégis ki adná a nevét a botrányaitokhoz?" – tette fel a kérdést a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki felidézte, milyen valódi tervekkel kormányozna Magyar Péter.
Ismert, több tiszás politikus és szakember szavaiból kiderült, a Tisza többkulcsos adót vezetne be, és megsarcolná a nyugdíjakat. Ezen túl Magyar Péter legfőbb bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is fegyverrel az oldalán jelent meg lakossági fórumokon, legutóbb pedig mintegy 200 ezer Tisza Világ felhasználó adatai kerültek ki a világhálóra, miután Magyar Péter pártja ukrán fejlesztőkkel dolgozott együtt az alklapmazás létrehozásában.
Menczer Tamás úgy fogalmazott,
a Tisza csak egy digitális blöff, kamu, amit 5 hónap múlva elfelejtünk.