Nincs új a nap alatt – ukránpárti, baloldali és globalista jelöltek a Tiszánál

A Tisza-jelöltek listája hosszú halasztás után került nyilvánosságra, miután több név előbb a Telexen jelent meg. A Tisza Párt előválasztása 315 indulót érint, de már az első kiszivárgott jelöltek alapján látszik, hogy több szereplő erősen kötődik a baloldali vagy globalista körökhöz. A Tisza-jelöltek közül két név kiemelkedik: Bódis Kriszta és Nagy Ervin – írja a Magyar Nemzet.

Tisza-jelöltek: baloldali és globalista háttér több indulónál

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Bódis Kriszta: LMBTQ-aktivista és migrációpárti jelölt Józsefvárosban

Budapest 2-es körzetében a Tisza-jelöltek első biztos befutója Bódis Kriszta, aki évtizedek óta aktív szervezője a hazai LMBTQ-mozgalomnak. LMBTQ-meséket írt, filmet készített meleg szerelemről, és rendszeres szereplője a Pride-hoz kötődő rendezvényeknek.

A Tisza-jelöltek közül Bódis az egyik legkarakteresebb bevándorláspárti szereplő is. 2015-ben a migrációs válság idején azt mondta: „a migráció nem válság, hanem esély”. Később a kvótanépszavazást „menekültellenes gyűlöletkampánynak” nevezte, és több Soros-hálózathoz kötődő szervezet támogatta tevékenységét.

A rezsicsökkentést szintén bírálta,

szerinte „van, amikor jobb többet fizetni”, és úgy véli, hogy a kormányzati intézkedések „szellemi eltunyulást” okoznak. Mindez erősen megkülönbözteti őt a többi Tisza-jelölt közül.

Nagy Ervin: Márki-Zay mellett is kampányoló baloldali arc

A Fejér megyei 4-es körzetben a Tisza-jelöltek között szerepel Nagy Ervin színész, aki a kezdetektől aktívan támogatja Magyar Pétert. Politikai szerepvállalása nem új: 2022-ben még Márki-Zay Péter mellett állt ki az ellenzéki összefogás színpadán.

A Tisza-jelöltek közül ő az, aki nyíltan hivatkozott baloldali vezetőkre. 2017-ben például Bajnai Gordont nevezte példaképének, mondván: „jobban szeretnék Bajnai Gordon irányítása alatt élni”. Később azt mondta, hogy egy „nyugati típusú szociáldemokráciában” érezné otthon magát.

Nagy Ervin többször felszólalt a Magyar Péter rendezte tüntetéseken is, így most már hivatalosan is a Tisza-jelöltek egyik legismertebb arca.

A Tisza-jelöltek iránya: balra húzó névsor

A lista alapján a Tisza-jelöltek jelentős része a korábbi balliberális, LMBTQ-aktivista vagy globalista körökhöz kötődik. Bár a párt az előválasztást demokratikusnak nevezi, a végső döntésben a pártvezetés vétójoga továbbra is fennáll.