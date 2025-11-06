Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Tisza Párt egyik informatikusa – leleplezte Magyar Pétert

Ezt látnia kell!

Szoboszlai Dominik anyósa nem bírt magával: hihetetlen, mekkora őrületet okozott

Kármán András

Hogyan lehet egyetlen intézkedéssel több százezer családot tönkre tenni? – a Tisza szakértője megmutatja!

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Büntetné az autógyárakat, elvenné adókedvezményeiket Kármán András tiszás szakértő – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a helyzet csak a szokásos: a Tisza szakértői összevissza vagdalkoznak a megszorítások ötleteivel, és nem érdekli őket, hogy ezzel a magyarokat szegényítenék el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kármán AndrásTisza PártautóiparmunkahelyMagyar Péter

Magyar Péterék több százezer magyar munkahelyét sodornák veszélybe – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet Kármán András, a Tisza Párt gazdaságpolitikusának kijelentésére, miszerint az autógyárakat meg kell büntetni, az adókedvezményeket pedig el kell venni. 

Tisza, Hiába adócsökkentéssel kampányol Kármán András tiszás szakértő, az autóipart brutálisan megadóztatná (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)
Hiába kampányol adócsökkentéssel Kármán András tiszás szakértő, az autóipart brutálisan megadóztatná (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Szentkirályi Alexandra rámutatott: éppen azokat a gyárakat szorítanák ki, amelyek a magyar gazdaság motorjai és több százezer magyar család megélhetését biztosítják. „A helyzet a szokásos: összevissza vagdalkoznak a tiszás szakértők a megszorítások ötleteivel, és nem érdekli őket, hogy ezzel a magyarokat szegényítenék el” – értékelt a frakcióvezető, majd kijelentette: „Megvédjük a munkahelyeket, és nem hagyjuk, hogy a Tisza veszélyeztesse a magyar családok megélhetését!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!