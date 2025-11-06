Hogyan lehet egyetlen intézkedéssel több százezer családot tönkre tenni? – a Tisza szakértője megmutatja!

Magyar Péterék több százezer magyar munkahelyét sodornák veszélybe – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet Kármán András, a Tisza Párt gazdaságpolitikusának kijelentésére, miszerint az autógyárakat meg kell büntetni, az adókedvezményeket pedig el kell venni.

Hiába kampányol adócsökkentéssel Kármán András tiszás szakértő, az autóipart brutálisan megadóztatná (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

Szentkirályi Alexandra rámutatott: éppen azokat a gyárakat szorítanák ki, amelyek a magyar gazdaság motorjai és több százezer magyar család megélhetését biztosítják. „A helyzet a szokásos: összevissza vagdalkoznak a tiszás szakértők a megszorítások ötleteivel, és nem érdekli őket, hogy ezzel a magyarokat szegényítenék el” – értékelt a frakcióvezető, majd kijelentette: „Megvédjük a munkahelyeket, és nem hagyjuk, hogy a Tisza veszélyeztesse a magyar családok megélhetését!”