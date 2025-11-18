A vége mindig ugyanaz – ellepte a baloldal Magyar Péter jelöltjeinek listáját

A Tisza-jelöltek listája hosszú huzavona után került nyilvánosságra, miután a Tisza Párt előválasztását hetekig halogatták. A lista a Telexen jelent meg először, és már az első nevek alapján látszik, hogy több szereplő erősen kötődik a baloldali vagy globalista körökhöz.

Fotó: Mirkó István

Bódis Kriszta: LMBTQ-aktivista és migrációpárti jelölt

Budapest 2-es körzetében Bódis Kriszta biztos befutóként jelenik meg. Évtizedek óta aktív a hazai LMBTQ-mozgalomban, részt vesz Pride-rendezvényeken, filmet készített meleg szerelemről, mesekönyvet írt, és a Meseország mindenkié oldalán is szerepelt.

Bódis az egyik legismertebb bevándorláspárti jelölt is. 2015-ben a migrációt „esélynek” nevezte, a kvótanépszavazást „menekültellenes gyűlöletkampánynak”, és több Soros-hálózathoz kötődő szervezet támogatta. A rezsicsökkentést is bírálta, azt állítva, hogy „szellemi eltunyulást” okoz a kormányzati intézkedés.

Nagy Ervin: régi baloldali szövetséges és a Tisza-jelöltek egyik legismertebb arca

A Fejér megyei 4-es körzetben a Tisza-jelöltek között Nagy Ervin is feltűnik. A színész 2022-ben Márki-Zay Péter mellett kampányolt, és több rendezvényen is aktív volt a Tisza Párt jelöltlistáján. 2017-ben Bajnai Gordont nevezte példaképének, később a „nyugati típusú szociáldemokráciát” tartotta ideálisnak.