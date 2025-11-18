A vége mindig ugyanaz – ellepte a baloldal Magyar Péter jelöltjeinek listáját

A Tisza-jelöltek listája hosszú huzavona után került nyilvánosságra, miután a Tisza Párt előválasztását hetekig halogatták. A lista a Telexen jelent meg először, és már az első nevek alapján látszik, hogy több szereplő erősen kötődik a baloldali vagy globalista körökhöz.
Bódis Kriszta: LMBTQ-aktivista és migrációpárti jelölt
Budapest 2-es körzetében Bódis Kriszta biztos befutóként jelenik meg. Évtizedek óta aktív a hazai LMBTQ-mozgalomban, részt vesz Pride-rendezvényeken, filmet készített meleg szerelemről, mesekönyvet írt, és a Meseország mindenkié oldalán is szerepelt.
Bódis az egyik legismertebb bevándorláspárti jelölt is. 2015-ben a migrációt „esélynek” nevezte, a kvótanépszavazást „menekültellenes gyűlöletkampánynak”, és több Soros-hálózathoz kötődő szervezet támogatta. A rezsicsökkentést is bírálta, azt állítva, hogy „szellemi eltunyulást” okoz a kormányzati intézkedés.
Nagy Ervin: régi baloldali szövetséges és a Tisza-jelöltek egyik legismertebb arca
A Fejér megyei 4-es körzetben a Tisza-jelöltek között Nagy Ervin is feltűnik. A színész 2022-ben Márki-Zay Péter mellett kampányolt, és több rendezvényen is aktív volt a Tisza Párt jelöltlistáján. 2017-ben Bajnai Gordont nevezte példaképének, később a „nyugati típusú szociáldemokráciát” tartotta ideálisnak.
A Tisza frissen bemutatott jászsági jelöltjéről, Halmai Ferencről kiderült, hogy támogatja a kötelező sorkatonaság visszaállítását, mert szerinte ez „erkölcsileg jót tenne a fiataloknak”. Világossá vált, hogy nem egyedi álláspontról van szó:
Magyar Péter katonai tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal beszélt arról, hogy a sorkatonaságot valójában csak felfüggesztették, és ha baj van, „mindenkit be kell rántani azonnal”.
Egy másik felvételen ugyanez hangzik el tőle: „Ha gáz van, mindenki be lesz vonultatva.” A párt körül tehát több szereplő is ugyanazt a narratívát képviseli, ami arra utal, hogy ez nem elszigetelt vélemény, hanem egy létező irányvonal a Tiszában, amelyet azonban nyíltan nem vállalnak fel.
Helyi politikusok és óbaloldali kapcsolatok
A Tisza előválasztásán ringbe lép Bárkányi Bence Szentesen (Csongrád-Csanád 03.). Bárkányi korábban a Momentumban politizált, ma egy „óbaloldali” helyi politikussal együtt mozog. Számos közös akciójuk volt, és 2022-ben szavazatszámlálóként is részt vett.
Tanács Zoltán, Gyurcsány-kormányhoz kötődő tanácsadó, a főváros V. kerületében méretteti meg magát. Az IFUA Horváth & Partnersnél dolgozott 1999–2025 között, amely a baloldali kormányok udvari beszállítójaként vált ismertté.
Tanulmányokat készítettek gasztronómiai kérdésekben, az ORFK-nak, BKV-nak és több önkormányzatnak, tipikusan baloldali vezetés alatt.
Deák Dániel, a XXI. Század vezető elemzője szerint a Tisza Párt jelöltjei helyben nem beágyazottak, Brüsszelből könnyen irányíthatóak. A Tisza-jelöltek honlapján Magyar Péter mutatja be aspiránsait, de vélhetően már eldöntötte, ki hol indul.
Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve
Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ha a hatalom a baloldalhoz kerülne, akkor „Brüsszel irányítana”, és a magyar emberek megszorításokkal, adóemelésekkel, munkanélküliséggel és káosszal szembesülnének.
Orbán Viktor szerint ez a jelöltállítás már most megmutatja, milyen irányt képvisel a Tisza Párt és az ellenzéki összefogás.
A miniszterelnök állítása szerint „túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak”. Úgy látja, a Tisza Párt és szövetségesei csak látszólag hoznak újat, valójában a korábbi ellenzéki botrányok és baloldali stratégia folytatódik.
Menczer Tamás máris reagált
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-posztban üzent Bujdosó Andreának, a Tisza-jelöltek egyik tagjának, kiemelve, hogy tisztelettel fordul felé, különösen nőként. Ugyanakkor Magyar Pétert gyávasággal vádolta, amiért nem vállalja a közvetlen politikai küzdelmet ellene.
„Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úri fiúk. Sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik” – fogalmazott.
Mráz Ágoston: előre lezsírozott politikai show
Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza Párt jelöltállítása technikai kudarc, politikai színjáték és előre meghatározott szereposztás. A párt nem néppárt, hanem központi politikai vállalkozás, amely baloldali programot visz, a helyi közösségek véleménye másodlagos.
A jelöltek – például Bódis Kriszta és Nagy Ervin – baloldali szerepfelfogást képviselnek, és Brüsszel-barát szavazótábort céloznak.