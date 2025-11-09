Itt a bizonyíték: a Tisza az LMBTQ-lobbi kiszolgálója

Magyar Péter az új baloldal jelöltje lett a jövő évi választásra. Ezt bizonyítja, hogy a Tisza Párt politikájában az új baloldal mind az öt ismérve megjelent. Ezek: a megszorítások bevezetése, a túlzott ukránpártiság, a túlzott Brüsszel-pártiság, az illegális migránsok védelme és a LMBTQ-propaganda támogatása – állapította meg az Ellenpont. A lap legújabb cikkében azt mutatta be, hogy a gender-és LMBTQ-lobbi hogyan erősödött meg a Tiszában, és hogy szerzett Bódis Kriszta személyén keresztül befolyást Magyar Péter felett.

Bódis Kriszta a Tisza LMBTQ-felelőse

A Tisza egyik legnagyobb átverése

2024-ben a 444.hu kérdésére Magyar Péter arról beszélt, hogy támogatja az azonos nemű párok örökbefogadását. Bár válasza hosszabb, árnyalt formában hangzott el, végül egyértelműen igennel felelt. A politikus úgy fogalmazott, megfelelve a nemzetközi baloldali trendeknek:

Ha azt kérdezi tőlem, hogy egy gyerek hol van jobb helyen: egy negyvenfős átmeneti befogadóállomáson, ahol soha senki nem mesél neki esténként, vagy egy azonos nemű párnál, akkor biztosan azt mondom, hogy a második.

A pártelnök a Pride-dal kapcsolatban eleinte nem foglalt egyértelműen állást, később azonban hangsúlyozta, hogy mindenkinek biztosítani kell a gyülekezési jog szabadságát. A nyári Pride-felvonulást követően – miután a rendezvényen sokan vettek részt – már a rendezvényről készült fotókat is megosztott a közösségi oldalán, ami jelzésértékű.

A Tisza és az LMBTQ összefonódását mutatja, hogy a párt szimpatizánsi csoportjaiban több, a Pride-ot támogató bejegyzés is megjelent.

Tisza-tanácsadó az LMBTQ pártján

Az Ellenpont szerint az ellenzéki párt és a szivárványos ideológia közötti összefüggések taglalásakor érdemes megemlíteni Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadóját, Bódis Krisztát is.

A korábban genderaktivistaként tevékenykedő Bódis írta a nagy botrányt kiváltó Csipke Józsika című mesét. Ebben a fiú fiú, a lány lány szerelmet választott magának. Arról nem is beszélve, hogy a tiszás tanácsadó korábban azzal büszkélkedett, hogy a genderideológia terjesztője. 2021. szeptemberi portréjában egyenesen úgy fogalmazott:

a Falusi románc című filmjével teremtették meg az LMBTQ-lobbit – politikai érdekérvényesítési célból.

Magyarán a Tisza egyik legfontosabb politikusa erősen elkötelezett a szivárványos világ mellett. Éppen ezért kifejezetten furcsa, hogy Magyar Péter végletekig kiáll a tanácsadója mellett. Szegedi fórumán nagy nyilvánosság előtt hisztérikus hangnemben megvédte őt, és erőszakosan visszatámadott, ahogy ezen a felvételen is látható.