A Tisza nem egy one man show - csak senki sem szólalhat meg

A Tisza Párt sajtóhoz való viszonyát figurázza ki a közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté egy ironikus Facebook-bejegyzésben hívja fel a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy Magyar Péter szerint a Tisza Párt „nem egy one man show” miközben a Tisza jelöltjeinek meg van tiltva a nyilatkozás a sajtós számára. Fotó: Csudai Sándor

„Press kukac” a nyilvánosságnak a Tiszában

A Fidesz politikusa rámutat arra az ellentmondásra, hogy miközben Magyar Péter szerint a Tisza egy „nyitott, demokratikus és átlátható” mozgalom, a valóságban viszont a saját országgyűlési képviselő-jelöltjei egyáltalán nem kommunikálhatnak a sajtóval.