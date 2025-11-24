A Tisza nem egy one man show - csak senki sem szólalhat meg

Kocsis Máté egy ironikus Facebook-bejegyzésben hívja fel a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy Magyar Péter szerint a Tisza Párt „nem egy one man show” miközben a Tisza jelöltjeinek meg van tiltva a nyilatkozás a sajtó számára.
A Tisza Párt sajtóhoz való viszonyát figurázza ki a közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
„Press kukac” a nyilvánosságnak a Tiszában
A Fidesz politikusa rámutat arra az ellentmondásra, hogy miközben Magyar Péter szerint a Tisza egy „nyitott, demokratikus és átlátható” mozgalom, a valóságban viszont a saját országgyűlési képviselő-jelöltjei egyáltalán nem kommunikálhatnak a sajtóval.
