Tovább súlyosbodik a Tisza Párt adatkezelési botránya: akár börtön is lehet a vége!

Ifj. Lomnici Zoltán mellett Horváth Józsefet, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját is megkérdezte a lap az ügyről. Ő nem biztos abban, hogy véletlen hibáról van szó a Tisza Pártnál, és nem szándékosan elkövetett adatkiszivárogtatásról és adatmegszerzésről.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a példátlan botrány valójában azt demonstrálja, hogy a Tisza Párt egy kormányzásra alkalmatlan politikai szereplő, politikai felelőtlenség szempontjából még az MSZP-t vagy a DK-t is alulmúlja Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Személyes adattal való visszaélés bűncselekménye merülhet fel”

– fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán, hozzátéve, hogy ha megvalósul a bűncselekmény, akkor a büntetés két évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Az alkotmányjogász azt is elmondta: az adatlopás és a belső rendszerhibából fakadó felelőtlenség között nincs érdemi különbség büntetőjogi szempontból.

Amennyiben egy politikai mozgalomnál ismétlődő adatszivárgás történik, az súlyos kétségeket vet fel a szervezet szakmai felkészültségével, politikai és jogi felelősséghez való viszonyulásával kapcsolatban”

– vélekedett ifj. Lomnici Zoltán, mivel a Tisza Pártnál nem ez az első ilyen eset.

Ez már nem egyszerű technikai hiba, hanem az adatkezelési kötelezettségek rendszerszintű megszegése”

– közölte, arra is felhívva a figyelmet, hogy ez a példátlan botrány valójában azt demonstrálja, hogy a Tisza Párt valójában egy kormányzásra alkalmatlan politikai szereplő, politikai felelőtlenség szempontjából még az MSZP-t vagy a DK-t is alulmúlja.

Bűnözők is megkaparinthatták a magyarok adatait

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint a Tisza Párt által végzett adatgyűjtést könnyelműséggel, felelőtlenséggel és hozzá nem értéssel végezni figyelemre méltó és sajnálatos módon új jelenség a magyar politikai életben, amelynek közbiztonsági, nemzetbiztonsági és adatvédelmi vetülete van.

Ez különösen veszélyes egy olyan párt esetében, amely kormányzásra készül.

Ezenkívül nemzetbiztonsági kockázat is felmerült, mert beláthatatlan következményei lennének, ha olyan személyek adatai jutnának illetéktelenek – akár külföldi terrorszervezetek, titkosszolgálatok – kezébe, akikről kiderülne, hogy milyen munkahelyen dolgoznak, vagy milyen információkhoz van hozzáférésük az állami vagy a piaci szférában. Ezekért az adatokért a világban sok helyen sokat fizetnének”

– szögezte le az igazgató.