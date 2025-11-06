Megszólalt a Tisza Párt egyik informatikusa – leleplezte Magyar Pétert

Bebizonyosodott: Magyar Péterék felelőtlensége is okozta, hogy mindenki számára elérhetővé váltak kétszázezer magyar állampolgár személyes adatai – tudta meg a Magyar Nemzet. A Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy nyilvánosságra került hangfelvételen beszélt arról, hogy túl korán, a szükséges mértékű tesztelés nélkül indították be a Tisza Világ telefonos alkalmazást.
Ezt még korábban, az október 6-án nyilvánosságra hozott mintegy húszezer szimpatizánst érintő adatszivárgás után mondta el Gyuk Zsolt. A Magyar Nemzet megkeresésére megerősítette, beszélt az applikációról különböző tiszás belső fórumokon októberben, miután ő is részt vett még augusztusban az alkalmazás tesztelésében.
Sok sebből vérzett a Tisza Világ applikáció
A hangfelvételen azt ecsetelte, elég sok sebből vérzik a program és nem engedte volna ki az applikációt abban az állapotában, de az idő meg már szorított, a tesztelésekbe ezért bele kellett kezdeni. – És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza Szigeteket – fogalmazott.
A Magyar Nemzet kérdésére azzal magyarázta a korábbi szavait, hogy a telefonos alkalmazást a felhasználói élmény szempontjából tesztelték, és olyan hiányosságokra utalt, mint például a képernyőképek javítása, vagy egy-egy újabb mező elhelyezése, amelyek növelhetik a felhasználói élményt.
Gyuk állította, a biztonsági kérdésekre nincs rálátása, az említett tesztelés nem is az esetleges adatszivárgás lehetőségének kiszűrésére irányult, a szoftver adatbiztonsági fejlesztése mások feladata volt. Elárulta azt is, hogy ugyan informatikus, de azt nem tudja megítélni, hogy a rendszeren belüli aknamunka vagy külső támadás okozhatta-e az újabb, brutális mértékű adathalmaz nyilvánosságra kerülését.
A Tisza Párt adatszivárgási botránya
Mint arról beszámoltunk korábban, szeptember 9-én indult el Tisza Világ néven a párt mobiltelefonos alkalmazása, ám az öröm nem tartott sokáig, már rögtön az első napokban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki. A botrányt október 6-án kirobbantó Index arról is írt, hogy a Tisza applikációját ukránok fejleszthették, és a működtetésében is részt vehettek. Két nappal később azzal állt elő a Tisza, hogy titkosszolgálati akcióval támadta őket a kormány, a kémet szeptember 12-én eltávolították. Csakhogy kiderült: az adatszivárgás nem szűnt meg szeptember 12-én, vagyis a Tiszánál nem mondtak igazat arról, mi is történt valójában.
A botrány múlt hét végén, október 31-én tovább folytatódott: kikerült az adatszivárgásokkal foglalkozó LeakBase.la internetes oldalra négy link, amelyek egy gigantikus adattömegre mutattak. A kétszázezer nevet tartalmazó lista a megnevezés alapján a Tisza mobilalkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki.
Magyar Péterék botránya egyre szövevényesebb
Egy nappal később, november elsején, szombaton egy magyar számítástechnikai oldalon, a Prohardver.hu-n megjelent egy szöveg ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”. Ugyanazon a napon a Reddit közösségi oldalon is felbukkant egy bejegyzés, amelynél több komment is megerősítette, hogy a kétszázezres lista a Tiszától szivárgott ki. Csakhogy a szakportálon és a Redditen olvasható bejegyzés nagyon gyorsan eltűnt.
Ezután, vasárnap este Magyar Péter is megszólalt az ügyben, és magyarázatként olyan nemzetközi hekkerek támadását emlegette, akik mögött az orosz szolgálatok állnak. Tegnap este pedig a Magyar Nemzet szintén lehozott egy tiszás zárt csoportbeli beszélgetést, amelyben a párt egyik vezető informatikusa, Rosta Bendegúz számolt be a többieknek az adatok kikerülésének körülményeiről. Kiderül többek között az is, hogy vasárnap este még a Tisza informatikusai sem tudták, hogyan kerültek ki október elején az adatok. Ez egyúttal azt jelenti, hogy vasárnap este Magyar Péter hazugságot állított, amikor orosz szolgálatok által megrendelt hekkertámadásra fogta az irdatlan adathalmaz kiszivárgását.