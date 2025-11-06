Megszólalt a Tisza Párt egyik informatikusa – leleplezte Magyar Pétert

Bebizonyosodott: Magyar Péterék felelőtlensége is okozta, hogy mindenki számára elérhetővé váltak kétszázezer magyar állampolgár személyes adatai – tudta meg a Magyar Nemzet. A Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora egy nyilvánosságra került hangfelvételen beszélt arról, hogy túl korán, a szükséges mértékű tesztelés nélkül indították be a Tisza Világ telefonos alkalmazást.

A Tisza Párt adatszivárgásban érintett applikációja, a Tisza Világ (Fotó: Krisztián Máté)

Ezt még korábban, az október 6-án nyilvánosságra hozott mintegy húszezer szimpatizánst érintő adatszivárgás után mondta el Gyuk Zsolt. A Magyar Nemzet megkeresésére megerősítette, beszélt az applikációról különböző tiszás belső fórumokon októberben, miután ő is részt vett még augusztusban az alkalmazás tesztelésében.

Sok sebből vérzett a Tisza Világ applikáció

A hangfelvételen azt ecsetelte, elég sok sebből vérzik a program és nem engedte volna ki az applikációt abban az állapotában, de az idő meg már szorított, a tesztelésekbe ezért bele kellett kezdeni. – És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza Szigeteket – fogalmazott.

A Magyar Nemzet kérdésére azzal magyarázta a korábbi szavait, hogy a telefonos alkalmazást a felhasználói élmény szempontjából tesztelték, és olyan hiányosságokra utalt, mint például a képernyőképek javítása, vagy egy-egy újabb mező elhelyezése, amelyek növelhetik a felhasználói élményt.

Gyuk állította, a biztonsági kérdésekre nincs rálátása, az említett tesztelés nem is az esetleges adatszivárgás lehetőségének kiszűrésére irányult, a szoftver adatbiztonsági fejlesztése mások feladata volt. Elárulta azt is, hogy ugyan informatikus, de azt nem tudja megítélni, hogy a rendszeren belüli aknamunka vagy külső támadás okozhatta-e az újabb, brutális mértékű adathalmaz nyilvánosságra kerülését.

A Tisza Párt adatszivárgási botránya

Mint arról beszámoltunk korábban, szeptember 9-én indult el Tisza Világ néven a párt mobiltelefonos alkalmazása, ám az öröm nem tartott sokáig, már rögtön az első napokban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki. A botrányt október 6-án kirobbantó Index arról is írt, hogy a Tisza applikációját ukránok fejleszthették, és a működtetésében is részt vehettek. Két nappal később azzal állt elő a Tisza, hogy titkosszolgálati akcióval támadta őket a kormány, a kémet szeptember 12-én eltávolították. Csakhogy kiderült: az adatszivárgás nem szűnt meg szeptember 12-én, vagyis a Tiszánál nem mondtak igazat arról, mi is történt valójában.