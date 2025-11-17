Hírlevél

PettersonApps

A Tisza Párt applikációja körül kialakult ügy már nemzetbiztonsági kérdés

Magyar Péterék adatvédelmi botránya már nemzetbiztonsági kérdés – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, a Tisza Világ telefonos alkalmazást fejlesztő ukrán PettersonApps nyakig benne van a háború támogatásában. Háborús felszereléseket támogatnak, lövészárokgyertyát gyártanak, drónos projektekkel működnek együtt.
PettersonAppsTisza PártUkrajna

Az ukrán háborús gépezetet fűti a Tisza alkalmazás ukrán fejlesztője – hangsúlyozta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője az ügy súlyosságát a következőképpen szemléltette: „képzeld el, hogy letöltesz egy ártalmatlannak tűnő appot, ami azt ígéri, hogy könnyebb lesz szerveződni, híreket olvasni, kapcsolatban maradni. Aztán hirtelen kiderül, hogy a telefonodon nemcsak kattintgatsz, hanem adatot szolgáltatsz — méghozzá olyan helyre, ahová soha nem akartad”.

Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt applikációja körül kialakult ügy már nemzetbiztonsági kérdés (Fotó: Máté Krisztián)
Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra, amiről az Origo is beszámolt: a Tisza Párt telefonos alkalmazását fejlesztő ukrán PettersonApps nyakig benne van a háború támogatásában. Háborús felszereléseket támogatnak, lövészárokgyertyát gyártanak, drónos projektekkel működnek együtt.
Szó sincs „ártatlan kis appstúdióról”.

Hogyan történhet meg, hogy Magyar Péter alkalmazásából ukrán háborús fejlesztők felé szivárog adat? Miért ukrán hadipari fejlesztőket választott a TISZA? Ki vállalja ezért a felelősséget?

– sorolta kérdéseit Szentkirályi Alexandra, majd rámutatott: ez már nem adatvédelmi ügy, hanem nemzetbiztonsági kérdés.

 

