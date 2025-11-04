Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fehérorosz katonák indulhatnak Ukrajnába! Lukasenko üzent a világnak

Tragédia

Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Pártnak kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden az Origóval. Felmerült a külföldi, háborús ország érintettsége is, ami nemzetbiztonsági kockázatot vet fel. A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság és a magyar kiberbiztonsági szolgálatok vizsgálatot indítottak; a kormány ígéri, a fejleményekről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kormányzati Tájékoztatási KözpontTisza Világapplikáció

Kétszázezer magyar ember személyes, szenzitív adatai kerültek nyilvánosságra, amiket a Tisza Párt gyűjtött. Ez súlyos adatvédelmi incidens, hiszen nem biztonságosan, nem megfelelően kezelték az adatokat. A Tisza Pártnak kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden az Origóval. 

Tisza adatbotrány: Külföldi kapcsolatok a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgásában Fotó: Képernyőkép
Tisza-adatbotrány: külföldi kapcsolatok a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgásában
Fotó: Képernyőkép

Azt írták: az ügyben külföldi érintettség is valószínűsíthető, az elsődleges információk alapján nem kizárt, hogy a kiszivárgott szenzitív adatok egy külföldi, háborús ország birtokába kerülhettek. Ezeket az adatokat a magyar közvélemény befolyásolására, külföldről, egy háborús ország titkosszolgálati szervei felhasználhatják.

Az ügyben vizsgálódik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amely már megkereste a nemzetbiztonsági szolgálatokat.

A nemzetbiztonsági szolgálatok, és azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet az adatvédelmi hatósággal együttműködve folytatják le vizsgálatukat, amiről a kormány tájékoztatni fogja a nyilvánosságot. Mint korábban beszámoltunk róla: több mint 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra a Tisza Világ applikáció adatbázisából. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!