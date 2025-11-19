A baloldal foglyul ejtette a Tiszát, Gyurcsány emberei álruhában térnének vissza

Több mint 300 jelölt indul a Tisza Párt előválasztásán, közülük kerülnek ki az egyéni választókerületekben rajthoz álló politikusok a 2026-os választásokra. Magyar Péter korábban többször kijelentette, hogy a jelöltjeik orvosok, egyetemi tanárok, ápolónők, mérnökök lesznek, akik politikai múlttal nem rendelkeznek. Azonban a hétfőn késő este közzétett előválasztási jelöltjelöltjeinek listájából kiderült, hogy többen közszereplők, valamint képviselők és polgármesterek – szúrta ki az Index.
A portál az Ellenpont cikkére hivatkozva azt írja, Magyar Péterék Budapest 4. számú egyéni választókerületében indul jelöltjelöltként Bulyovszky Róz, akinek módosítani kellett a bemutatkozását. Óbudán indítják, azonban eredetileg még az szerepelt a facebookos bemutatkozó szövegében, hogy Ferencvárosért és Józsefvárosért szeretne dolgozni. A lap arról is beszámolt, hogy a nő a tapasztalatait korábban
az Oktatási Minisztérium háttérintézményében, a megyei önkormányzatnál szerezte, ami 2010-ben megszűnt, így feltételezhető, hogy „állami munkahelyét MSZP–SZDSZ-es kormányok alatt töltötte be”.
A választókerület női jelöltjének karrierútjára is kitértek. Mint írták, Bulyovszky Róz a férjével közösen vezetett sikeres plasztikai sebészetüknél dolgozik Mitró Gabriella néven medical és beauty coachként.
Magyar Péter egyébként mindezt igyekszik letagadni.
Egy hozzászóló ugyanis számonkérte a Tisza-vezért, hogy miért lettek jelöltaspiránsok az óbaloldal emberei, mire Magyar Péter tagadásba kezdett.
A Tisza Párt előválasztásán egyébként Reketye-Trifán Zoltán is elindult országgyűlési képviselőjelöltként Budapest 13. számú egyéni választókerületében.
A férfi egy fővárosi sörfőzde, a Reketye Brewing társalapítója, tulajdonosa és internetes reklámarca.
A Mandiner a tiszás jelölt internetes tevékenységére is kitért, példaként hozva egy videót, amelyen Reketye-Trifán Zoltán „habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit”.
Durva kapkodás a pártban, hibát hibára halmoz a Tisza
Összesen nyolc tiszás jelöltaspiráns bemutatkozó szövegében hajtottak végre érdemi változtatást azok után, hogy a róluk szóló eredeti posztok kikerültek hétfő éjjel. A módosítások azt mutatják, hogy a Tisza Párt valóban az utolsó pillanatig várhatott a jelöltekkel. Komplett szövegrészeket húztak át egy másik jelölt bemutatkozó szövegébe, vagy éppen töröltek ki.
A következő személyeket említik:
- Lovkó Luca, aki az eredeti posztban budai kerületek megóvásáról beszélt, de Budapest 2-es (zömmel a 8. és 9. kerületből álló) választókerületben indul.
- A Budáról szóló szöveg egy az egyben átkerült Bulyovszky Rózhoz is, aki eredetileg Józsefvárosról és Ferencvárosról írt.
- A Budapest 5-ös választókerületben induló Mészáros Mónikának a szövegéből kiszedték, hogy Újpesten segíti a Tisza munkáját, mert választókerületéhez a 6. és 13. kerületrészek tartoznak.
- A 7., 8., 14. és 15. kerületek egy részét ötvöző Budapest 6-os választókerületben induló Szabó Mátyás szövegén is módosítottak, kihúzták a Garay térre való utalást, ami valójában az ő kerületéhez tartozik.
- A Budapest 13-as OEVK-ban induló Reketye-Trifán Zoltán eredeti bemutatkozásában az szerepelt, hogy számára Óbuda nem csak lakóhely, ebből aztán annyi maradt, hogy tősgyökeres budapesti.
- Porcher Áron szövegét is módosították, kivettek minden utalást arra, hogy az adott választókerületben élne. A fővárosi képviselőnek a 7. és 13. kerületben van lakása, és a 15-ös választókerületben indul, ami a 17. és 18. kerület egy részét fedi le.
- A Pest 12-ben induló Boda Tímea korábbi tiszás sajtófőnök a bemutatkozásában nem követte le a megyei választókerületekben történt változásokat, ezért még azokat a településeket sorolta fel, amelyek anno tartoztak ehhez a választókerülethez.
- A Pest 14-es egyéni választókerületnél ugyanez volt a probléma, Járdány Vanda posztjánál is cserélni kellett a városneveket.