A baloldal foglyul ejtette a Tiszát, Gyurcsány emberei álruhában térnének vissza

Több mint 300 jelölt indul a Tisza Párt előválasztásán, közülük kerülnek ki az egyéni választókerületekben rajthoz álló politikusok a 2026-os választásokra. Magyar Péter korábban többször kijelentette, hogy a jelöltjeik orvosok, egyetemi tanárok, ápolónők, mérnökök lesznek, akik politikai múlttal nem rendelkeznek. Azonban a hétfőn késő este közzétett előválasztási jelöltjelöltjeinek listájából kiderült, hogy többen közszereplők, valamint képviselők és polgármesterek – szúrta ki az Index.

A baloldal máris foglyul ejtette a Tisza Pártot. A képen: Gyurcsány Ferenc (b) és mai reinkarnációja, Magyar Péter

A portál az Ellenpont cikkére hivatkozva azt írja, Magyar Péterék Budapest 4. számú egyéni választókerületében indul jelöltjelöltként Bulyovszky Róz, akinek módosítani kellett a bemutatkozását. Óbudán indítják, azonban eredetileg még az szerepelt a facebookos bemutatkozó szövegében, hogy Ferencvárosért és Józsefvárosért szeretne dolgozni. A lap arról is beszámolt, hogy a nő a tapasztalatait korábban

az Oktatási Minisztérium háttérintézményében, a megyei önkormányzatnál szerezte, ami 2010-ben megszűnt, így feltételezhető, hogy „állami munkahelyét MSZP–SZDSZ-es kormányok alatt töltötte be”.

A választókerület női jelöltjének karrierútjára is kitértek. Mint írták, Bulyovszky Róz a férjével közösen vezetett sikeres plasztikai sebészetüknél dolgozik Mitró Gabriella néven medical és beauty coachként.

Magyar Péter egyébként mindezt igyekszik letagadni.

Egy hozzászóló ugyanis számonkérte a Tisza-vezért, hogy miért lettek jelöltaspiránsok az óbaloldal emberei, mire Magyar Péter tagadásba kezdett.

A Tisza Párt előválasztásán egyébként Reketye-Trifán Zoltán is elindult országgyűlési képviselőjelöltként Budapest 13. számú egyéni választókerületében.

A férfi egy fővárosi sörfőzde, a Reketye Brewing társalapítója, tulajdonosa és internetes reklámarca.

A Tisza jelöltaspiránsa, Reketye-Trifán Zoltán habfürdőzés közben sörözik, miközben az önkényeztetés gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit.

A Mandiner a tiszás jelölt internetes tevékenységére is kitért, példaként hozva egy videót, amelyen Reketye-Trifán Zoltán „habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit”.

Durva kapkodás a pártban, hibát hibára halmoz a Tisza

Összesen nyolc tiszás jelöltaspiráns bemutatkozó szövegében hajtottak végre érdemi változtatást azok után, hogy a róluk szóló eredeti posztok kikerültek hétfő éjjel. A módosítások azt mutatják, hogy a Tisza Párt valóban az utolsó pillanatig várhatott a jelöltekkel. Komplett szövegrészeket húztak át egy másik jelölt bemutatkozó szövegébe, vagy éppen töröltek ki.

A következő személyeket említik: