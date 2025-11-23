Hírlevél

Rendkívüli

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

Magyar Péter

A Tisza Párt lett a baloldal – Gyurcsány embereitől az LMBTQ-aktivistákig mindenki ráfért Magyar Péter listájára

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Nyilvánosságra került, kik alkotják Magyar Péter több száz fős jelöltlistáját – és a névsor alapján egyértelmű: a Tisza Párt a baloldal másodvonalából építkezik. A listán Gyurcsány-korszakbeli káderek, sorkatonaságot követelő jelöltek, LMBTQ-aktivisták, Soros-hálózati szereplők és ukrán párti politikusok sorakoznak – írta az Ellenpont.
Az Ellenpont szerint teljesen összeomlott Magyar Péter ígérete, miszerint „nem lesznek baloldali jelöltek”. A több mint háromszáz fős névsor ugyanis tele van olyan szereplőkkel, akik korábban a baloldali kormányok, pártok, civil hálózatok és progresszív szervezetek körül dolgoztak.

Tisza Párt
Boda Tímea, a Tisza Párt ceglédi jelöltje egy globalista háttérrel bíró kutatóintézet munkatársa (Forrás: magyartisza.hu)

A baloldal új köntösben, Magyar Péterrel a kirakatban próbálja visszaszerezni a hatalmat” 

– fogalmaz a portál. A jelölteket ráadásul a pártelnök eltiltotta a nyilvános megszólalástól, ami csak tovább erősíti a gyanút, hogy a Tisza Párt igyekszik elrejteni a lista valódi arcát.

A sorkatonaság visszahozója és a „mindenkit berántanék” mentalitás

A jászsági jelölt, Halmai Ferenc évekkel ezelőtt nyíltan amellett érvelt, hogy vissza kellene vezetni a sorkatonaságot.

Nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében”

– mondta 2013-ban, amikor még baloldali rendőri vezetőként szólalt meg. A hozzá hasonló gondolkodást képviseli Ruszin-Szendi Romulusz is, aki korábban vezérkari főnökként azonnali besorozást vizionált „baj esetén”. Nem véletlen, hogy mindketten a listán kötöttek ki.

Ukrajna-kötődés: hírszerzők, EP-szavazások és dicsőítő nyilatkozatok

A jelöltek között több olyan politikus is szerepel, aki korábban a legerősebb ukrán párti álláspontot képviselte. Magyar Péter maga is jó viszonyt ápolt egy ukrán hírszerzővel, Ruszin-Szendi pedig rendszeresen dicsérte Ukrajnát. Tarr Zoltán alelnök egyenesen ukrán párti előterjesztéseket támogatott az Európai Parlamentben, így nem meglepő, hogy ő is helyet kapott a Tisza-listán.

A baloldali elemző ízekre szedte a Tisza jelöltválasztását

Visszatérnek a Gyurcsány-korszak emberei

A lista tanúsága szerint a Tisza Párt nem új politikai generációt épít, hanem a régi baloldali struktúrák másodvonalát hozza vissza. A teljesség igénye nélkül: 

Balatincz Péter, a MOK felügyelőbizottságának elnöke, Gyurcsány egykori államtitkárával, Kincses Gyulával ápol szoros kapcsolatot. A szentendrei Györe-Szűcs Sándor még Horn Gyula és Kuncze Gábor idején dolgozott a Belügyminisztériumban. Pécsett Járosi Péter indul, aki Gyurcsány kormányzása alatt a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt. 

Tatabányán Cseke Gyuláné jelenik meg, akinek férje az MSZP–DK–Párbeszéd–Együtt közös jelöltjeként indult 2014-ben. A győri körzetben pedig Diószegi Judit próbálkozik, aki jelenleg az ellenzéki városvezetés személyi referense, és korábban zöld párti körökhöz kötődött. Ezek az életutak világosan jelzik: a Tisza Párt új emblémája mögött a 2010 előtti baloldal emberállománya tér vissza.

Tisza Párt
Nagy Ervin, aki most a Tisza Pártot támogatja nagy mellszélességgel, korábban kampányolt már Karácsony Gergelynek is (Forrás: Magyar Nemzet)

Soros-hálózat és LMBTQ-aktivisták a Tisza Párt körül

A lista leglátványosabb alakjai a Soros-szervezetekhez kötődő jelöltek. 

Bódis Krisztát az LMBTQ-meséje, LMBTQ-filmjei és menekültpárti állásfoglalásai a baloldali aktivizmus vezető arcai közé emelték. Nagy Ervin korábban nyíltan Márki-Zay Péter mellett kampányolt, és Bajnai Gordont dicsőítette.

Farády Zoltán az Ökotárs kuratóriumi tagjaként vesz részt a nemzetközi progresszív hálózat forrásainak elosztásában. A ceglédi jelölt, Boda Tímea pedig egy globalista háttérrel bíró kutatóintézet munkatársa. A sort megkoronázza Vass Antal kiskunhalasi jelölt, aki közösségi oldalán nyíltan köszöntötte Soros Györgyöt 95. születésnapján.

