A Tisza Párt lett a baloldal – Gyurcsány embereitől az LMBTQ-aktivistákig mindenki ráfért Magyar Péter listájára

Az Ellenpont szerint teljesen összeomlott Magyar Péter ígérete, miszerint „nem lesznek baloldali jelöltek”. A több mint háromszáz fős névsor ugyanis tele van olyan szereplőkkel, akik korábban a baloldali kormányok, pártok, civil hálózatok és progresszív szervezetek körül dolgoztak.

Boda Tímea, a Tisza Párt ceglédi jelöltje egy globalista háttérrel bíró kutatóintézet munkatársa (Forrás: magyartisza.hu)

A baloldal új köntösben, Magyar Péterrel a kirakatban próbálja visszaszerezni a hatalmat”

– fogalmaz a portál. A jelölteket ráadásul a pártelnök eltiltotta a nyilvános megszólalástól, ami csak tovább erősíti a gyanút, hogy a Tisza Párt igyekszik elrejteni a lista valódi arcát.

A sorkatonaság visszahozója és a „mindenkit berántanék” mentalitás

A jászsági jelölt, Halmai Ferenc évekkel ezelőtt nyíltan amellett érvelt, hogy vissza kellene vezetni a sorkatonaságot.

Nagyon nagy űr maradt a fiatalok nevelésében”

– mondta 2013-ban, amikor még baloldali rendőri vezetőként szólalt meg. A hozzá hasonló gondolkodást képviseli Ruszin-Szendi Romulusz is, aki korábban vezérkari főnökként azonnali besorozást vizionált „baj esetén”. Nem véletlen, hogy mindketten a listán kötöttek ki.

Ukrajna-kötődés: hírszerzők, EP-szavazások és dicsőítő nyilatkozatok

A jelöltek között több olyan politikus is szerepel, aki korábban a legerősebb ukrán párti álláspontot képviselte. Magyar Péter maga is jó viszonyt ápolt egy ukrán hírszerzővel, Ruszin-Szendi pedig rendszeresen dicsérte Ukrajnát. Tarr Zoltán alelnök egyenesen ukrán párti előterjesztéseket támogatott az Európai Parlamentben, így nem meglepő, hogy ő is helyet kapott a Tisza-listán.