Tiszás összefonódás miatt bukhat a bíró – ilyesmire 1989 óta nem volt példa

Az OBT napokkal azután reagált, hogy a Kúria – a Tisza Világ applikációból kiszivárgott adatokra utalva – közölte: „a közbizalom fenntartása érdekében” készen állnak az érintett ügyek kivizsgálására. A Kúria ráadásul arról is beszámolt, hogy egy jogerősen megnyert per után nyomásgyakorlást tapasztalt, ezért vonták vissza felülvizsgálati kérelmüket – írta meg a Tűzfalcsoport. Ahelyett hogy ezt az aggasztó jelzést vizsgálta volna, az OBT – a Tűzfalcsoport szerint – átvette a baloldali médiumok narratíváját, és a Kúriát kezdte támadni, ráadásul egy olyan érveléssel, amely sem etikai, sem jogi alapot nem tükröz.
A bírói tekintély aláásása
– írja az OBT, miközben több baloldali médium és Magyar Péter is éppen ugyanezt a fordulatot használta az elmúlt napokban.
Belső pánik és tiszás érintettség az OBT-ben
A helyzet különösen pikáns, mert – ahogy korábban kiderült – az OBT egyik korábbi tagja, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője szerepelhet a Tisza-adatbázisban. Azonban ennél súlyosabb összefüggés is állhat a háttérben: egy jelenlegi OBT-póttag is felkerült a Tisza Világ listájára.
Ez megmagyarázná, miért várt az OBT napokig a közleménnyel, és miért lett ennyire éles, politikai ízű a hangnem. A testület így olyan bírókat véd – vagy próbál védeni –, akik maguk is érintettek lehetnek egy politikai adatbázisban való részvételben.
Egy ügyvéd, Csire Balázs is bírálta az OBT álláspontját nem túl elegánsan, de érzékletesen:
Embörök, hát mi a ferde f@sz van itten?”
– írta az ügyvéd, aki szerint a testület kommunikációja egyszerre zavaros és árulkodó.
Schiffer András és Gulyás Gergely figyelmeztet
A botrány súlyát jelzi, hogy Schiffer András szerint „1989 óta nem volt példa arra, hogy aktív bírák ilyen kapcsolatba kerüljenek párttal vagy politikai mozgalommal”. Szerinte aki bíróként politikai adatbázisba iratkozik, az nem alkalmas a hivatására, mert egy bíró „nem engedheti meg, hogy politikai konfliktusok befolyásolják”.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette: a bíróknak nemcsak pártatlannak kell lenniük, hanem „a pártatlanság látszatát” is fenn kell tartaniuk. Már az is problémás, ha egy bíró egy politikai szervezet szimpatizánsaként jelenik meg egy adatbázisban.
A miniszter szerint az is riasztó, hogy a bírói önigazgatás még csak meg sem próbálja tisztázni a sajtóinformációkat – ez szerinte a bírói függetlenség gyengülését mutatja.