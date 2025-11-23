Tiszás összefonódás miatt bukhat a bíró – ilyesmire 1989 óta nem volt példa

Az OBT napokkal azután reagált, hogy a Kúria – a Tisza Világ applikációból kiszivárgott adatokra utalva – közölte: „a közbizalom fenntartása érdekében” készen állnak az érintett ügyek kivizsgálására. A Kúria ráadásul arról is beszámolt, hogy egy jogerősen megnyert per után nyomásgyakorlást tapasztalt, ezért vonták vissza felülvizsgálati kérelmüket – írta meg a Tűzfalcsoport. Ahelyett hogy ezt az aggasztó jelzést vizsgálta volna, az OBT – a Tűzfalcsoport szerint – átvette a baloldali médiumok narratíváját, és a Kúriát kezdte támadni, ráadásul egy olyan érveléssel, amely sem etikai, sem jogi alapot nem tükröz.

Aggasztó fejlemény a Tisza Párt körüli adatbotrányban: a bírói önigazgatás még csak meg sem próbálja tisztázni a sajtóinformációkat (Forrás: Bíróság.hu)

A bírói tekintély aláásása

– írja az OBT, miközben több baloldali médium és Magyar Péter is éppen ugyanezt a fordulatot használta az elmúlt napokban.

Belső pánik és tiszás érintettség az OBT-ben

A helyzet különösen pikáns, mert – ahogy korábban kiderült – az OBT egyik korábbi tagja, a Pesti Központi Kerületi Bíróság csoportvezetője szerepelhet a Tisza-adatbázisban. Azonban ennél súlyosabb összefüggés is állhat a háttérben: egy jelenlegi OBT-póttag is felkerült a Tisza Világ listájára.

Ez megmagyarázná, miért várt az OBT napokig a közleménnyel, és miért lett ennyire éles, politikai ízű a hangnem. A testület így olyan bírókat véd – vagy próbál védeni –, akik maguk is érintettek lehetnek egy politikai adatbázisban való részvételben.

Egy ügyvéd, Csire Balázs is bírálta az OBT álláspontját nem túl elegánsan, de érzékletesen:

Embörök, hát mi a ferde f@sz van itten?”

– írta az ügyvéd, aki szerint a testület kommunikációja egyszerre zavaros és árulkodó.