Hidvéghi Balázs: Itt a tíz, mindenkit érintő brutális megszorítás a Tisza-csomagjából

Itt a tíz, mindenkit érintő brutális megszorítás a Tisza-csomagjából. A Tisza egy példátlanul brutális megszorító csomagot tett le az asztalra. Kőkemény baloldali adóemelések és elvonások sorozatát. 1300 milliárdos megszorítás a családoknak és 3700 milliárdos adóbeszedés a vállalkozásoktól – írja Facebook-bejegyzésében Hidvéghi Balázs.

A Tisza Párt terve minden eddiginél keményebb baloldali megszorítási hullámot hozna Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt.

A 10 legsúlyosabb megszorítást a Tisza- csomagjából

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára most bemutatta a 10 legsúlyosabb megszorítást a Tisza- csomagjából, ami minden magyar embert érintene.

A dolgozók súlyos megadóztatása. Eltörölnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésekből évente akár több százezer forintot is elvinne. A gyermekes családok megszorítása. Megszüntetnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30-50 százalékkal kevesebb támogatást adnának. A GYED megszüntetését is tervezik. A vállalkozások drasztikus megadóztatása. Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be már a legkisebb cégeknél is. Megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, és eltörölnék a kisvállalkozók kedvezményes adózását, az EKHO-t és a KATA-t is. A Tisza megszüntetné az állami nyugdíjellátást. Nem lenne államilag garantált nyugdíj, mindenki magára maradna. A dolgozók fizetéséből kötelezően a magánnyugdíjpénztárakhoz kellene befizetni. A nyugdíjak megadóztatása. Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie. Az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetése. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, egyszerűen nem kapna ellátást. Sem háziorvos, sem szakrendelés, sem vizsgálatok, sem kezelések, csak a sürgősségi ellátás maradna ingyen. A gyermekek ingyenes orvosi ellátásának megszüntetése. A szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetniük. Enélkül a gyerek nem juthatna egy gyerekorvoshoz, nem juthatna szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz. Brutális ingatlanadó-emelés. Ingatlaneladás után 40 százalékos adót kellene fizetnie mindenkinek. Ez óriási terhet rakna a családokra, és megdrágítaná az otthonváltást, öröklést, minden ingatlanügylettel járó folyamatot. Az autósokra kivetett Tisza-adó. Autóvásárlás és szervizelés után 32 százalékos adót kellene fizetni. És vagyonadót minden olyan gépkocsi után, amelynek a motorja eléri vagy meghaladja az 1600 köbcentit. Újabb csapás az autóval közlekedő családokra. A házi kedvenceink megadóztatása. A családoknak, a nyugdíjasoknak minden kutya és macska után 18 ezer forintos adót kellene fizetni, és még az állateledelre is extra adót vetnének ki.

„Ez a Tisza brutális megszorító programja. Ugyanaz a baloldal minden eddiginél durvább baloldali megszorító csomaggal akar visszatérni. Pont úgy, ahogy Brüsszel elvárja tőlük. Több adó, több elvonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, teljes létbizonytalanság. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!” – zárta gondolatait a politikus.