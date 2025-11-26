Hidvéghi Balázs: Itt a tíz, mindenkit érintő brutális megszorítás a Tisza-csomagjából

Itt a tíz, mindenkit érintő brutális megszorítás a Tisza-csomagjából. A Tisza egy példátlanul brutális megszorító csomagot tett le az asztalra. Kőkemény baloldali adóemelések és elvonások sorozatát. 1300 milliárdos megszorítás a családoknak és 3700 milliárdos adóbeszedés a vállalkozásoktól – írja Facebook-bejegyzésében Hidvéghi Balázs.
Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt.
A 10 legsúlyosabb megszorítást a Tisza- csomagjából
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára most bemutatta a 10 legsúlyosabb megszorítást a Tisza- csomagjából, ami minden magyar embert érintene.
- A dolgozók súlyos megadóztatása. Eltörölnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésekből évente akár több százezer forintot is elvinne.
- A gyermekes családok megszorítása. Megszüntetnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30-50 százalékkal kevesebb támogatást adnának. A GYED megszüntetését is tervezik.
- A vállalkozások drasztikus megadóztatása. Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be már a legkisebb cégeknél is. Megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, és eltörölnék a kisvállalkozók kedvezményes adózását, az EKHO-t és a KATA-t is.
- A Tisza megszüntetné az állami nyugdíjellátást. Nem lenne államilag garantált nyugdíj, mindenki magára maradna. A dolgozók fizetéséből kötelezően a magánnyugdíjpénztárakhoz kellene befizetni.
- A nyugdíjak megadóztatása. Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.
- Az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetése. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, egyszerűen nem kapna ellátást. Sem háziorvos, sem szakrendelés, sem vizsgálatok, sem kezelések, csak a sürgősségi ellátás maradna ingyen.
- A gyermekek ingyenes orvosi ellátásának megszüntetése. A szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetniük. Enélkül a gyerek nem juthatna egy gyerekorvoshoz, nem juthatna szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz.
- Brutális ingatlanadó-emelés. Ingatlaneladás után 40 százalékos adót kellene fizetnie mindenkinek. Ez óriási terhet rakna a családokra, és megdrágítaná az otthonváltást, öröklést, minden ingatlanügylettel járó folyamatot.
- Az autósokra kivetett Tisza-adó. Autóvásárlás és szervizelés után 32 százalékos adót kellene fizetni. És vagyonadót minden olyan gépkocsi után, amelynek a motorja eléri vagy meghaladja az 1600 köbcentit. Újabb csapás az autóval közlekedő családokra.
- A házi kedvenceink megadóztatása. A családoknak, a nyugdíjasoknak minden kutya és macska után 18 ezer forintos adót kellene fizetni, és még az állateledelre is extra adót vetnének ki.
„Ez a Tisza brutális megszorító programja. Ugyanaz a baloldal minden eddiginél durvább baloldali megszorító csomaggal akar visszatérni. Pont úgy, ahogy Brüsszel elvárja tőlük. Több adó, több elvonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, teljes létbizonytalanság. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!” – zárta gondolatait a politikus.