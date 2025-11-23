A Tisza Párt „előválasztása” csak bohóckodás – itt a bizonyíték!

A Magyar Péter által ünnepélyesen beharangozott előválasztás messze nem az, aminek beállítják: a demokrácia ünnepe helyett Magyar Péter akaratának kifejeződése. Ugyanis az első fordulóban kizárólag a Tisza-szigetek tagjai voksolhatnak a jelöltekre. A Tisza Párt szavazásán a valós részvételi kör így rendkívül szűk, sok helyen alig néhány tucat ember dönti el, kik kerülnek be a második körbe – árulta el a Magyar Nemzetnek egy, a párt belső életét ismerő forrás.

A Tisza Párt előválasztása a jelek szerint csak díszlet (Forrás: Origo)

Csak a tagság szavazhat – és az sem sok

A párt hivatalos nyilvántartása szerint mindössze 1570 Tisza-sziget létezik, kevesebb mint 28 ezer taggal. Ráadásul belső források szerint ebből körülbelül 10 300 tekinthető valóban aktívnak.

Ez azt jelenti, hogy a 106 egyéni választókerületben átlagosan kevesebb mint 100 ember dönt a továbbjutásról – van, ahol még ennél is kevesebben.

A számok nem hazudnak: ez a modell sem átláthatóságot, sem társadalmi legitimitást nem nyújt.