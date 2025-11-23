Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Ezt látnia kell!

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

Magyar Péter

A Tisza Párt „előválasztása” csak bohóckodás – itt a bizonyíték!

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt előválasztása, melyet a „demokrácia ünnepének” neveztek, valójában néhány tucat ember akaratát tükrözi. Mutatjuk a bizonyítékot!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártTisza-szigetekjelöltelőválasztás

A Magyar Péter által ünnepélyesen beharangozott előválasztás messze nem az, aminek beállítják: a demokrácia ünnepe helyett Magyar Péter akaratának kifejeződése. Ugyanis az első fordulóban kizárólag a Tisza-szigetek tagjai voksolhatnak a jelöltekre. A Tisza Párt szavazásán a valós részvételi kör így rendkívül szűk, sok helyen alig néhány tucat ember dönti el, kik kerülnek be a második körbe – árulta el a Magyar Nemzetnek egy, a párt belső életét ismerő forrás.

Tisza Párt
A Tisza Párt előválasztása a jelek szerint csak díszlet (Forrás: Origo)

Csak a tagság szavazhat – és az sem sok

A párt hivatalos nyilvántartása szerint mindössze 1570 Tisza-sziget létezik, kevesebb mint 28 ezer taggal. Ráadásul belső források szerint ebből körülbelül 10 300 tekinthető valóban aktívnak. 

Ez azt jelenti, hogy a 106 egyéni választókerületben átlagosan kevesebb mint 100 ember dönt a továbbjutásról – van, ahol még ennél is kevesebben. 

A számok nem hazudnak: ez a modell sem átláthatóságot, sem társadalmi legitimitást nem nyújt.

Best of Tisza Párt jelöltállítás – ezt a csokrot nem szeretné megkapni

Drasztikus területi egyenlőtlenségek

A Tisza-szigetek tagsága ráadásul rendkívül aránytalanul oszlik el. Budapest több körzetében 25-nél is több sziget működik, némelyik több száz taggal. Ugyanakkor vidéken sok helyen alig akad szervezet: Borsod 2. számú választókerületében mindössze négy sziget létezik összesen 76 taggal, máshol pedig bőven száz alatt marad a teljes létszám. Vannak olyan körzetek – például Hajdú-Bihar 1. vagy Fejér 4. – ahol szinte mérhetetlen Magyar Péter támogatottsága.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!