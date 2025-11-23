A baloldali elemző ízekre szedte a Tisza jelöltválasztását

A Tisza Párt bejelentett jelöltállítása komoly problémákat hordoz, és felveti az antidemokratikusság kérdését is – derül ki az Index elemzői cikksorozatából.
A Tisza által kialakított rendszer csupán a választók részleges bevonását valósítja meg”
– mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző, aki szerint a párt eljárása sokkal inkább kontrollált szűrő, mint átlátható, nyitott előválasztás. A kétfordulós voksolás első körében csak a Tisza-szigetek tagjai dönthetnek, a másodikban ugyan bárki szavazhat, de a vétójog mindent felülír.
Öt pont, ami mindent leleplez
1. Antidemokratikus előjel
A párt elnöksége döntötte el, kik legyenek a jelöltek – ez egyértelmű antidemokratikus jel”
– emelte ki az elemző. A három jelöltet minden körzetben előre megszűrték, a választók és a tagság bele sem szólhatott, ki kerülhet fel a listára. Ez szerinte a központosított pártirányítás iskolapéldája
2. Zárt körű első forduló
Az első körben kizárólag a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak – vagyis a párt alapítói köre. Ez azt jelenti, hogy a pártvezetés teljes kontroll alatt tartja a folyamat kezdetét, korlátozva a szélesebb közösség részvételét.
3. Nyitott második kör, mindent felülíró vétójoggal
A második forduló már a teljes választókorú népesség előtt nyitott, de az elnökség vétójoga döntő tényező. Nagy Attila Tibor figyelmeztetett:
Előfordulhat, hogy a választók többségének bizalmát elnyerő jelöltet mégsem engedik indulni.
Ez hitelességi válságot, belső elégedetlenséget és politikai visszaütést eredményezhet.
4. A „sztárjelöltek” bukásának presztízskockázata
Ismert neveket – például Bódis Krisztinát vagy Ruszin-Szendi Romuluszt – nehéz lenne a választókerületi szinten elveszíteni.
Ha saját támogatóikat sem tudják meggyőzni, hogyan győznének országosan?
– tette fel a kérdést az elemző. Szerinte ez az egész pártot érintő presztízsveszteség lenne, így a pártvezetés várhatóan minden eszközt felhasznál majd a kellemetlen helyzetek elkerülésére.
5. Online szavazás külső kontroll nélkül
Az egész voksolás online zajlik, papíralap és helyi szavazatszámlálók nélkül.
A párt elnöksége összesíti az adatokat és maga hitelesíti az eredményeket
– mondta Nagy Attila Tibor, aki szerint így a nyilvánosságnak „bemondásra” kell elfogadnia a számokat. A rendszer manipulálhatósága, illetve az ellenőrzés hiánya szerinte alapjaiban kérdőjelezi meg a folyamat tisztaságát.