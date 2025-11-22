„Ma egyetlen olyan katonai erő van, amely megállíthatja Moszkvát. Az ukrán hadsereg. Ahhoz azonban, hogy ezt sikerrel megtehesse, elrettentő, megállító erejű fegyverzetre van szüksége” – így állt ki a háború folytatása és a fegyverkezés mellett a Tisza Párt állandó vendége, az Információs Hivatal (IH) egyik korábbi vezetője.

Telkes András, a Tisza Párt előadója kiállt a háború folytatása mellett

Fotó: Képernyőkép / YouTube

A Tisza Párt közelében tevékenykedő szakember a béketerv ellen érvel

„A valós biztonsági garancia csak Ukrajnán belülről jöhet. Egy megfelelően, elsősorban

az európaiak jól felfogott biztonsági érdekei okán felfegyverzett, az orosz támadás megállítására, az orosz kritikus infrastruktúrára bármikor mélységi csapást mérni képes ukrán hadsereg képében”

– fogalmazta meg véleményét a Tisza Párt szakértője a fegyverkezéssel kapcsolatban.

„Aki mindezt nem ismeri fel, és az azonnali tűzszünet és az amerikai béketerv mellett házal, az Moszkvát támogatja”

– tette nyilvánvalóvá az amerikai béketerv elutasítását a tiszás, gyakorlatilag kiállva a háború és fegyverkezés mellett.

Telkes a közelmúltban egy XIII. kerületi Tisza-szigetnek adott elő a témában.