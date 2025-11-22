Hírlevél

telkes András

Telkes András, a Tisza Párt előadója kiállt a háború folytatása mellett

18 órája
Olvasási idő: 3 perc
Telkes András, a tiszás szakértő hosszasan magyarázta, az amerikai béketerv nem jelent megoldást, csak Ukrajna katonai győzelmével érhet véget az orosz–ukrán háború. Ennek érdekében pedig minden támogatást meg kell adni az ukránoknak. A Tisza Párt szakembere szerint az ukránok tudják csak megállítani Moszkvát.
telkes AndrásTisza Pártfolytatásháborúszakértő

„Ma egyetlen olyan katonai erő van, amely megállíthatja Moszkvát. Az ukrán hadsereg. Ahhoz azonban, hogy ezt sikerrel megtehesse, elrettentő, megállító erejű fegyverzetre van szüksége” – így állt ki a háború folytatása és a fegyverkezés mellett a Tisza Párt állandó vendége, az Információs Hivatal (IH) egyik korábbi vezetője.

TelkesAndrás, Telkes András, TiszaPárt, Tisza Párt
Telkes András, a Tisza Párt előadója kiállt a háború folytatása mellett
Fotó: Képernyőkép / YouTube

A Tisza Párt közelében tevékenykedő szakember a béketerv ellen érvel

„A valós biztonsági garancia csak Ukrajnán belülről jöhet. Egy megfelelően, elsősorban

az európaiak jól felfogott biztonsági érdekei okán felfegyverzett, az orosz támadás megállítására, az orosz kritikus infrastruktúrára bármikor mélységi csapást mérni képes ukrán hadsereg képében”

– fogalmazta meg véleményét a Tisza Párt szakértője a fegyverkezéssel kapcsolatban.

„Aki mindezt nem ismeri fel, és az azonnali tűzszünet és az amerikai béketerv mellett házal, az Moszkvát támogatja”

– tette nyilvánvalóvá az amerikai béketerv elutasítását a tiszás, gyakorlatilag kiállva a háború és fegyverkezés mellett.

Telkes a közelmúltban egy XIII. kerületi Tisza-szigetnek adott elő a témában.

 

