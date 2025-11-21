Best of Tisza Párt jelöltállítás – ezt a csokrot nem szeretné megkapni

Egy évnyi ígérgetés, három halasztás, adatbotrányok és két körzetben hiányzó jelölt-jelöltek. Így sikerült a Tisza Párt jelöltállítása, nem sikerült bemutatni az első teljes képviselőjelölti listát. A Magyar Péter pártja által beígért, „minden idők legdemokratikusabb előválasztásából” csupán egy átláthatatlan, online színjáték maradt, ahol a döntéseket valójában a pártvezetés, illetve egyedül Magyar Péter hozza meg. A Tisza Párt jelöltjei önmagukért beszélnek.

A Tisza Párt jelöltállítása a tervekkel ellentétben átláthatatlan, nem demokratikus és visszahozza a régi baloldalt

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Ezt ígérte a Tisza Párt, az lett belőle

A Tisza Párt a régi politika leváltását ígéri, azonban ennek ellenére a jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel. Már nem kérdés, hogy Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza.