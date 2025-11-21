Hírlevél

Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

Best of Tisza Párt jelöltállítás – ezt a csokrot nem szeretné megkapni

Csokorba szedtük a napokban – a teljesség igénye nélkül, hol van még a vége? – megjelent tiszás képviselőjelölt-jelöltek gyöngyszemeit, legyen szó gyurcsányista, MSZP-s kötődésről, globalistákról vagy egyszerűen csak botrányos figurákról. A Tisza Párt jelöltállítása a tervekkel ellentétben átláthatatlan, nem demokratikus és visszahozza a régi baloldalt. Vagy ez volt a mesterterv?
Magyar PéterarcaiTisza Párt jelöltjeibaloldalgyurcsányistaglobalista hálózat

Egy évnyi ígérgetés, három halasztás, adatbotrányok és két körzetben hiányzó jelölt-jelöltek. Így sikerült a Tisza Párt jelöltállítása, nem sikerült bemutatni az első teljes képviselőjelölti listát. A Magyar Péter pártja által beígért, „minden idők legdemokratikusabb előválasztásából” csupán egy átláthatatlan, online színjáték maradt, ahol a döntéseket valójában a pártvezetés, illetve egyedül Magyar Péter hozza meg. A Tisza Párt jelöltjei önmagukért beszélnek.

A Tisza Párt jelöltállítása a tervekkel ellentétben átláthatatlan, nem demokratikus és visszahozza a régi baloldalt, magyarpéter, tüntetés, magyarpéterfotóm
A Tisza Párt jelöltállítása a tervekkel ellentétben átláthatatlan, nem demokratikus és visszahozza a régi baloldalt
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Ezt ígérte a Tisza Párt, az lett belőle

A Tisza Párt a régi politika leváltását ígéri, azonban ennek ellenére a jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel. Már nem kérdés, hogy Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza.

Régi baloldal új köpönyegben: ez a Tisza Párt jelöltlistája!

Bár a Tisza Párt nyilvánosan a régi politika meghaladását és az baloldal leváltását hirdeti, a többszöri halasztást követően végül november 17-én bemutatott jelölt-jelöltlista inkább arra utal, hogy a formáció kulcspozícióit a baloldal jól ismert háttéremberei töltik be.

A Gyurcsány-korszak arcai tolonganak a Tisza Párt jelöltállítása mögött

A jelöltek között feltűnően sok olyan név bukkan fel, akik a Gyurcsány-kormány idején vagy ahhoz kötődő körökben töltöttek be szerepet:

  • Baranya 1. számú választókerületben Járosi Péter, aki a Gyurcsány-időkben a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatójaként működött,
  • Csongrád 1. számú választókerületben Stumpf Péter politológus méreti meg magát, akit helyi források szerint már egyetemistaként is hívő gyurcsányista hírében állt,
  • Csongrád 3.-ban Bocskay István indul, aki a baloldal vezette szentesi önkormányzatnál a város tulajdonában lévő ipari parkért felel,
  • Baranya 1. számú választókerületben Ruzsa Diána indul, akinek testvére Pécs szocialista hátterű alpolgármestere, Ruzsa Csaba,
  • Baranya 3.-ban Rózsahegyi Áron neve is felbukkan, aki Mohácson egy olyan civil szervezet színeiben lett önkormányzati képviselő, amelyet a térségben Puch László volt MSZP-s pártpénztárnok vejéhez, Csorbai Ferenchez kötnek,
  • Komárom–Esztergom 1.-ben Cseke Gyuláné az egyik jelölt; férje 2014-ben az MSZP–DK–Párbeszéd–Együtt közös támogatásával indult – eredménytelenül – a tatabányai önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjével szemben,
  • Győr-Moson-Sopron 1. számú egyéni választókerületében Diószegi Judit is szerepel, aki a baloldali vezetésű győri önkormányzatnál Pintér Bence polgármester személyi referense,
  • Pest 1.-ben Jelencsik József indul, aki Érd baloldali vezetésű önkormányzatánál külső bizottsági tag.

Ukránpárti, baloldali és globalista jelöltek a Tiszánál

A Tisza-jelöltek frissen kiszivárgott listája erős baloldali és globalista kötődéseket mutat. A Tisza Párt előválasztásán két olyan jelölt is feltűnt, akik éveken át LMBTQ-, migrációs és baloldali ügyekben vállaltak szerepet. A Tisza-jelöltek közül két név kiemelkedik: Bódis Kriszta és Nagy Ervin.

Bódis Kriszta: LMBTQ-aktivista és migrációpárti jelölt Józsefvárosban

Budapest 2-es körzetében a Tisza-jelöltek első biztos befutója Bódis Kriszta, aki évtizedek óta aktív szervezője a hazai LMBTQ-mozgalomnak. LMBTQ-meséket írt, filmet készített meleg szerelemről, és rendszeres szereplője a Pride-hoz kötődő rendezvényeknek.

Nagy Ervin: Márki-Zay mellett is kampányoló baloldali arc

A Fejér megyei 4-es körzetben a Tisza-jelöltek között szerepel Nagy Ervin színész, aki a kezdetektől aktívan támogatja Magyar Pétert. Politikai szerepvállalása nem új: 2022-ben még Márki-Zay Péter mellett állt ki az ellenzéki összefogás színpadán.

Nincs új a nap alatt – ukránpárti, baloldali és globalista jelöltek a Tiszánál

Jöjjenek a botrányos, már-már viccesnek mondható jelöltek

A Tisza Párt előválasztásán Reketye-Trifán Zoltán is elindult országgyűlési képviselőjelöltként Budapest 13. számú egyéni választókerületében.

A férfi egy fővárosi sörfőzde, a Reketye Brewing társalapítója, tulajdonosa és internetes reklámarca – számolt be a Mandiner. A lap a tiszás jelölt internetes tevékenységére is kitért, példaként hozva egy videót, amelyen Reketye-Trifán Zoltán

„habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit”.

Az sem utolsó, ahogyan

nyilatkozik a nem nyilatkozó Pride-támogató tiszás képviselőjelölt-jelölt Bohár Dánielnek,

rögtön azután, hogy Magyar Péter bejelentett, nem nyilatkozhatnak és nem tarthatnak rendezvényt a tiszás jelölt-jelöltek. Most már értjük, miért, az alábbi videóból mindenkinek tiszta lesz, hogy miért a pártvezér „óvatossága”:

Zárásképp jöjjön a mindenkit (állítólag Soros Györgyöt is) felköszöntő tiszás, aki Bohár Dánielt is felköszöntötte zavarában az interjú végén:

A Tisza Párt saját ígéretének teljes ellentétébe fordult:

  • az „átláthatóságból” adatbotrány lett,
  • a „demokratikus előválasztásból” irányított szavazás,
  • az „új politika” helyett a régi baloldal arcai jelentek meg a színen.

A párt tehát nemhogy nem tudta betartani a bejelentett menetrendet, de a célegyenesben is botrányba fullasztotta a jelöltállítását.

Expornósok, fegyveres katonák, oligarchák, régi balos üzletemberek és külföldről pénzelt aktivisták alkotják a Tisza Párt új garnitúráját – miközben a szavazás átláthatatlan, a döntések központosítottak, és a pártelnök újabb magyarázkodásokba kényszerül.

 

 

