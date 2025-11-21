Best of Tisza Párt jelöltállítás – ezt a csokrot nem szeretné megkapni

Egy évnyi ígérgetés, három halasztás, adatbotrányok és két körzetben hiányzó jelölt-jelöltek. Így sikerült a Tisza Párt jelöltállítása, nem sikerült bemutatni az első teljes képviselőjelölti listát. A Magyar Péter pártja által beígért, „minden idők legdemokratikusabb előválasztásából” csupán egy átláthatatlan, online színjáték maradt, ahol a döntéseket valójában a pártvezetés, illetve egyedül Magyar Péter hozza meg. A Tisza Párt jelöltjei önmagukért beszélnek.
Ezt ígérte a Tisza Párt, az lett belőle
A Tisza Párt a régi politika leváltását ígéri, azonban ennek ellenére a jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel. Már nem kérdés, hogy Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza.
Bár a Tisza Párt nyilvánosan a régi politika meghaladását és az baloldal leváltását hirdeti, a többszöri halasztást követően végül november 17-én bemutatott jelölt-jelöltlista inkább arra utal, hogy a formáció kulcspozícióit a baloldal jól ismert háttéremberei töltik be.
A Gyurcsány-korszak arcai tolonganak a Tisza Párt jelöltállítása mögött
A jelöltek között feltűnően sok olyan név bukkan fel, akik a Gyurcsány-kormány idején vagy ahhoz kötődő körökben töltöttek be szerepet:
- Baranya 1. számú választókerületben Járosi Péter, aki a Gyurcsány-időkben a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatójaként működött,
- Csongrád 1. számú választókerületben Stumpf Péter politológus méreti meg magát, akit helyi források szerint már egyetemistaként is hívő gyurcsányista hírében állt,
- Csongrád 3.-ban Bocskay István indul, aki a baloldal vezette szentesi önkormányzatnál a város tulajdonában lévő ipari parkért felel,
- Baranya 1. számú választókerületben Ruzsa Diána indul, akinek testvére Pécs szocialista hátterű alpolgármestere, Ruzsa Csaba,
- Baranya 3.-ban Rózsahegyi Áron neve is felbukkan, aki Mohácson egy olyan civil szervezet színeiben lett önkormányzati képviselő, amelyet a térségben Puch László volt MSZP-s pártpénztárnok vejéhez, Csorbai Ferenchez kötnek,
- Komárom–Esztergom 1.-ben Cseke Gyuláné az egyik jelölt; férje 2014-ben az MSZP–DK–Párbeszéd–Együtt közös támogatásával indult – eredménytelenül – a tatabányai önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjével szemben,
- Győr-Moson-Sopron 1. számú egyéni választókerületében Diószegi Judit is szerepel, aki a baloldali vezetésű győri önkormányzatnál Pintér Bence polgármester személyi referense,
- Pest 1.-ben Jelencsik József indul, aki Érd baloldali vezetésű önkormányzatánál külső bizottsági tag.
Ukránpárti, baloldali és globalista jelöltek a Tiszánál
A Tisza-jelöltek frissen kiszivárgott listája erős baloldali és globalista kötődéseket mutat. A Tisza Párt előválasztásán két olyan jelölt is feltűnt, akik éveken át LMBTQ-, migrációs és baloldali ügyekben vállaltak szerepet. A Tisza-jelöltek közül két név kiemelkedik: Bódis Kriszta és Nagy Ervin.
Bódis Kriszta: LMBTQ-aktivista és migrációpárti jelölt Józsefvárosban
Budapest 2-es körzetében a Tisza-jelöltek első biztos befutója Bódis Kriszta, aki évtizedek óta aktív szervezője a hazai LMBTQ-mozgalomnak. LMBTQ-meséket írt, filmet készített meleg szerelemről, és rendszeres szereplője a Pride-hoz kötődő rendezvényeknek.
Nagy Ervin: Márki-Zay mellett is kampányoló baloldali arc
A Fejér megyei 4-es körzetben a Tisza-jelöltek között szerepel Nagy Ervin színész, aki a kezdetektől aktívan támogatja Magyar Pétert. Politikai szerepvállalása nem új: 2022-ben még Márki-Zay Péter mellett állt ki az ellenzéki összefogás színpadán.
Jöjjenek a botrányos, már-már viccesnek mondható jelöltek
A Tisza Párt előválasztásán Reketye-Trifán Zoltán is elindult országgyűlési képviselőjelöltként Budapest 13. számú egyéni választókerületében.
A férfi egy fővárosi sörfőzde, a Reketye Brewing társalapítója, tulajdonosa és internetes reklámarca – számolt be a Mandiner. A lap a tiszás jelölt internetes tevékenységére is kitért, példaként hozva egy videót, amelyen Reketye-Trifán Zoltán
„habfürdőzés közben, kezében sörrel látható, miközben az önkényeztetés teoretikus és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit”.
Az sem utolsó, ahogyan
nyilatkozik a nem nyilatkozó Pride-támogató tiszás képviselőjelölt-jelölt Bohár Dánielnek,
rögtön azután, hogy Magyar Péter bejelentett, nem nyilatkozhatnak és nem tarthatnak rendezvényt a tiszás jelölt-jelöltek. Most már értjük, miért, az alábbi videóból mindenkinek tiszta lesz, hogy miért a pártvezér „óvatossága”:
Zárásképp jöjjön a mindenkit (állítólag Soros Györgyöt is) felköszöntő tiszás, aki Bohár Dánielt is felköszöntötte zavarában az interjú végén:
A Tisza Párt saját ígéretének teljes ellentétébe fordult:
- az „átláthatóságból” adatbotrány lett,
- a „demokratikus előválasztásból” irányított szavazás,
- az „új politika” helyett a régi baloldal arcai jelentek meg a színen.
A párt tehát nemhogy nem tudta betartani a bejelentett menetrendet, de a célegyenesben is botrányba fullasztotta a jelöltállítását.
Expornósok, fegyveres katonák, oligarchák, régi balos üzletemberek és külföldről pénzelt aktivisták alkotják a Tisza Párt új garnitúráját – miközben a szavazás átláthatatlan, a döntések központosítottak, és a pártelnök újabb magyarázkodásokba kényszerül.