Rendkívüli

Tragédia

Kocsis Máté

Kocsis Máté kiosztott egy jobbegyenest a Tisza vezetőségének

2025. november 19. 20:34
Olvasási idő: 3 perc


A Tisza már januárban próbált büszkélkedni azzal, hogy megvannak a jelöltjeik, ehhez képest csak most, november végén sikerült jelöltaspiránsokat bemutatni – bírálta a Tisza Párt kommunikációját Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója nem tudja, melyik lenne a rosszabb, „hogyha dolgoznának rajta, és akkor a tarr zoltáni logikában termelik a programokat, vagy ha nem dolgoznak rajta.”
Kocsis MátéTisza PártOrbán Balázs

Jelölteket állított a Tisza. Ha onnan kezdem, hogy idén januárban már azzal riogatták a népet, hogy már idén márciusban előrehozott választásokat szeretnének, mert megvan minden jelöltjük, és több ezer szakember dolgozik a több százezer, nem tudom, min. Most ehhez képest még tegnap este sem sikerült maradéktalanul, így november közepe felé bemutatni a jelölteket – fogalmazott Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook/Kocsis Máté) tisza párt jelölt
Fotó: Facebook

Mint ismert, a Tisza Párt a halasztások után az eredetileg tervezettnél később, november 17-én éjszakába nyúlóan tette közzé azoknak a neveit, akik az előválasztáson megküzdenek a képviselőjelöltségért. Választókerületenként három aspiráns van, egy kivétellel. Az egyéni választókerületek végső jelöltjeit ráadásul csak november 30-án mutatják majd be.

Kocsis Máté videójában egyébként feltűnik Orbán Balázs is, aki azt mondja: nem tudja, melyik lenne a rosszabb, „hogyha dolgoznának rajta, és akkor a tarr zoltáni logikában termelik a programokat, vagy ha nem dolgoznak rajta.”

Tehát azért ezt még hagyjuk nyitva

– zárta gondolatait a miniszterelnök politikai igazgatója. 

 

