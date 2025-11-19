Kocsis Máté kiosztott egy jobbegyenest a Tisza vezetőségének

Jelölteket állított a Tisza. Ha onnan kezdem, hogy idén januárban már azzal riogatták a népet, hogy már idén márciusban előrehozott választásokat szeretnének, mert megvan minden jelöltjük, és több ezer szakember dolgozik a több százezer, nem tudom, min. Most ehhez képest még tegnap este sem sikerült maradéktalanul, így november közepe felé bemutatni a jelölteket – fogalmazott Facebook-videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: Facebook

Mint ismert, a Tisza Párt a halasztások után az eredetileg tervezettnél később, november 17-én éjszakába nyúlóan tette közzé azoknak a neveit, akik az előválasztáson megküzdenek a képviselőjelöltségért. Választókerületenként három aspiráns van, egy kivétellel. Az egyéni választókerületek végső jelöltjeit ráadásul csak november 30-án mutatják majd be.

Kocsis Máté videójában egyébként feltűnik Orbán Balázs is, aki azt mondja: nem tudja, melyik lenne a rosszabb, „hogyha dolgoznának rajta, és akkor a tarr zoltáni logikában termelik a programokat, vagy ha nem dolgoznak rajta.”

Tehát azért ezt még hagyjuk nyitva

– zárta gondolatait a miniszterelnök politikai igazgatója.