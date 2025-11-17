Digitális demokráciából online operett - újabb botrányba fulladt a Tisza Párt jelöltállítása

Az Ellenpont arról ír, hogy a Tisza Párt teljesen átláthatatlan, zavaros körülmények között zajló jelöltállítása és előválasztása a 2026-os választáson elinduló egyéni-képviselőjelöltjeinek a kiválasztására az nem a demokrácia ünnepe, hanem annak digitális karikatúrája lett.

Egy évnyi ígérgetés, három halasztás, adatbotrányok és két hiányzó jelölt. Így sikerült a Tisza Pártnak bemutatnia az első képviselőjelölti listáját. Az Ellenpont elemzése szerint a Magyar Péter pártja által beígért, „minden idők legdemokratikusabb előválasztásából” csupán egy átláthatatlan, online színjáték maradt, ahol a döntéseket valójában a pártvezetés, illetve egyedül Magyar Péter hozza meg. Fotó: AFP

Újabb botrány a Tisza Pártnál: hiteltelen jelölési és előválasztási folyamat hiteltelen jelöltekkel

Az Ellenpont értékelése szerint a Tisza Párt saját ígéretének teljes ellentétébe fordult:

az „átláthatóságból” adatbotrány lett,

a „demokratikus előválasztásból” irányított szavazás,

az „új politika” helyett a régi baloldal arcai jelentek meg a színen.

A párt tehát nemhogy nem tudta betartani a bejelentett menetrendet, de a célegyenesben is botrányba fullasztotta a jelöltállítását.

Ex-pornósok, fegyveres katonák, oligarchák, régi balos üzletemberek és külföldről pénzelt aktivisták alkotják a Tisza Párt új garnitúráját - miközben a szavazás átláthatatlan, a döntések központosítottak, és a pártelnök újabb magyarázkodásokba kényszerül.



Digitális demokrácia helyett zárt szavazógép

A pártvezetés szerint az előválasztás kétkörös, de az első körben csak a „Tisza-szigetek” tagjai voksolhatnak. Vidéken ez gyakran alig néhány tucat ember. Így valójában a jelöltek sorsa zárt körben dől el, miközben a párt nyilvánosan a „részvétel ünnepéről” beszél.

A rendszer működése teljesen homályos:

nem tudni, hányan szavazhatnak,

nem tudni, ki hitelesíti az eredményt,

nem tudni, hány jelöltet töröltek vagy cseréltek le,

nem tudni, hány szavazat alapján dől el egy jelöltség.

A Tisza Párt kommunikációja ezzel szemben továbbra is „digitális forradalomról” beszél. Valójában azonban az Ellenpont szerint csak egy online díszletet építettek, amelyben minden döntést Magyar Péter és szűk köre hoz meg.

A Tisza Párt demokratikus újítása mindössze annyit jelent, hogy az emberek szavazgathatnak, de a vezetés dönt. Ez nem digitális demokrácia, hanem online operettdemokrácia”

- fogalmaz az Ellenpont összefoglalója.

Újabb kínos fiaskó a Tisza Pártnál - még mindig hiányzik két jelölt



Hosszú hónapok óta ígérgette a Tisza Párt, hogy bemutatja országgyűlési jelöltjeit. A bemutató végül november 17-én, több halasztás után történt meg, ám a lista így sem teljes: Nyíregyházán és Mezőkövesden továbbra sincs meg a Tisza-jelölt.

A párt a közösségi oldalán ígérte, hogy a hiányzó neveket még este nyilvánosságra hozza, de ez eddig nem történt meg.