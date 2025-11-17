Digitális demokráciából online operett - újabb botrányba fulladt a Tisza Párt jelöltállítása

Az Ellenpont arról ír, hogy a Tisza Párt teljesen átláthatatlan, zavaros körülmények között zajló jelöltállítása és előválasztása a 2026-os választáson elinduló egyéni-képviselőjelöltjeinek a kiválasztására az nem a demokrácia ünnepe, hanem annak digitális karikatúrája lett.
Újabb botrány a Tisza Pártnál: hiteltelen jelölési és előválasztási folyamat hiteltelen jelöltekkel
Az Ellenpont értékelése szerint a Tisza Párt saját ígéretének teljes ellentétébe fordult:
- az „átláthatóságból” adatbotrány lett,
- a „demokratikus előválasztásból” irányított szavazás,
- az „új politika” helyett a régi baloldal arcai jelentek meg a színen.
A párt tehát nemhogy nem tudta betartani a bejelentett menetrendet, de a célegyenesben is botrányba fullasztotta a jelöltállítását.
Ex-pornósok, fegyveres katonák, oligarchák, régi balos üzletemberek és külföldről pénzelt aktivisták alkotják a Tisza Párt új garnitúráját - miközben a szavazás átláthatatlan, a döntések központosítottak, és a pártelnök újabb magyarázkodásokba kényszerül.
Digitális demokrácia helyett zárt szavazógép
A pártvezetés szerint az előválasztás kétkörös, de az első körben csak a „Tisza-szigetek” tagjai voksolhatnak. Vidéken ez gyakran alig néhány tucat ember. Így valójában a jelöltek sorsa zárt körben dől el, miközben a párt nyilvánosan a „részvétel ünnepéről” beszél.
A rendszer működése teljesen homályos:
- nem tudni, hányan szavazhatnak,
- nem tudni, ki hitelesíti az eredményt,
- nem tudni, hány jelöltet töröltek vagy cseréltek le,
- nem tudni, hány szavazat alapján dől el egy jelöltség.
A Tisza Párt kommunikációja ezzel szemben továbbra is „digitális forradalomról” beszél. Valójában azonban az Ellenpont szerint csak egy online díszletet építettek, amelyben minden döntést Magyar Péter és szűk köre hoz meg.
A Tisza Párt demokratikus újítása mindössze annyit jelent, hogy az emberek szavazgathatnak, de a vezetés dönt. Ez nem digitális demokrácia, hanem online operettdemokrácia”
- fogalmaz az Ellenpont összefoglalója.
Újabb kínos fiaskó a Tisza Pártnál - még mindig hiányzik két jelölt
Hosszú hónapok óta ígérgette a Tisza Párt, hogy bemutatja országgyűlési jelöltjeit. A bemutató végül november 17-én, több halasztás után történt meg, ám a lista így sem teljes: Nyíregyházán és Mezőkövesden továbbra sincs meg a Tisza-jelölt.
A párt a közösségi oldalán ígérte, hogy a hiányzó neveket még este nyilvánosságra hozza, de ez eddig nem történt meg.
A késlekedés annál is kínosabb, mert Magyar Péter már hónapok óta a „minden idők legdemokratikusabb előválasztásáról” beszélt, ahol a Tisza-szimpatizánsok választhatják ki a jelölteket. Az Ellenpont forrásai szerint azonban minden előre le van osztva: a szavazás inkább csak díszlet, a nevek a pártvezetésben már korábban eldőltek.
A Tisza Párt most is csak eljátssza a demokráciát. A szimpatizánsok szavazhatnak, de a döntést már meghozták”
- fogalmazott a lap egyik forrása.
Az adatbotrány mindent beárnyékol
A Tisza Párt előválasztásának egyik központi eleme a Tisza Világ nevű mobilalkalmazás lett volna, amíg ki nem derült, hogy az ukrán fejlesztésű rendszerből 200 ezer felhasználó személyes adata szivárgott ki.
A botrány mérete példa nélküli. Nevek, e-mail-címek, lakcímek és geolokációs adatok kerültek nyilvánosságra, ami után a NAIH kimondta: súlyos jogsértés történt.
A 444 is megerősítette, hogy az adatbázisban olyan emberek adatai is megjelentek, akik nem töltötték le az applikációt, köztük például Alföldi Róberté, aki feljelentést is tett az ügyben.
A kiszivárgott információk alapján az adatok több forrásból, különböző időszakokból származhattak, ami azt feltételezi, hogy a Tisza Párt központilag gyűjtött össze személyes adatokat különböző felületekről, majd ezeket külföldi fejlesztőknek továbbította.
A párt ezek után a Nemzet Hangja nevű oldalra költöztette a szavazást, ám ezzel az Ellenpont szerint csak még átláthatatlanabbá vált a folyamat.
Egy appban legalább látható a felhasználói aktivitás, a webes felületen viszont semmi nem ellenőrizhető. Nem tudni, hányan szavaznak, hogyan azonosítják őket, és ki számolja a voksokat”
- áll a portál elemzésében.
Baloldali arcok, botrányos múlttal
A listára kerülő jelöltek személye sokat elárul a párt politikai irányáról. Az Ellenpont szerint a Tisza Párt az új baloldal szerepét vette át, hiszen jelöltjei között sorra tűnnek fel a korábbi baloldali, liberális és üzleti körök ismert szereplői.
Ott van például Bódis Kriszta, a „Csipkejózsika” című, LMBTQ-témájú mesekönyv szerzője, aki korábban is a bevándorláspárti szervezetek mellett kampányolt, és külföldi alapítványok százmilliós támogatásait élvezte.
A párt honvédelmi arca, Ruszin-Szendi Romulusz éles fegyverrel járta a tiszás fórumokat, mondván, „nem érezte magát biztonságban”, miközben gyerekek is jelen voltak a rendezvényeken.
A párt alelnöke, Tarr Zoltán többször is elismerte: a Tisza csak a választások után hozza nyilvánosságra valódi programját, mert „addig nem szabad beszélni róla, különben megbuknánk”.
A „sztárjelöltek” között szerepel Rost Andrea, aki közösségi oldalán luxusutazásairól és tengerparti nyaralásairól posztol, valamint Nagy Ervin, aki már korábban is baloldali kampányokhoz kötődött, most pedig kulturális miniszteri ambíciókat dédelget.
Közéjük tartozik Forsthoffer Ágnes is, a párt egyik alelnöke, aki milliárdos családból származik, mivel édesapja a rendszerváltás után a privatizáció nagy nyertese volt.
Az egészségügyi szakértő, Túri Péter szintén a régi liberális körökhöz köthető, üzleti kapcsolatai Kóka Jánoshoz vezetnek vissza.
A gazdasági tanácsadók között Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj csökkentését, Simonovits András a nyugdíjadó bevezetését, míg Bod Péter Ákos és Surányi György újabb adóemeléseket és a kamattámogatások megszüntetését javasolják - vagyis a Tisza gazdasági programja egyértelműen a hagyományos bloldali megszorításokra épül.