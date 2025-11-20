Bumm, így lesznek a tiszás jelöltek! – Szentkirályi Alexandra „időgépe” nem hazudik

Mi történik, ha a régi baloldali-liberális – DK-s, MSZP-s, LMP-s, párbeszédes, jobbikos – jelölteket bedobjuk egy átalakító „időgépbe”? A folyamat végén kidobja a Tisza Párt mostani jelöltjeit. Szentkirályi Alexandra szellemes videója.
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője pontosan ezt tette, egy egyszerű fénymásolót használva virtuális időgépként.
Túl baloldaliak, túl brüsszeliek, túl kockázatosak”
– kommentálta a videót Szentkirályi Alexandra.
