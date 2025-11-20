Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Tisza Párt

Bumm, így lesznek a tiszás jelöltek! – Szentkirályi Alexandra „időgépe” nem hazudik

22 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mi történik, ha a régi baloldali-liberális – DK-s, MSZP-s, LMP-s, párbeszédes, jobbikos – jelölteket bedobjuk egy átalakító „időgépbe”? A folyamat végén kidobja a Tisza Párt mostani jelöltjeit. Szentkirályi Alexandra szellemes videója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártPárbeszéd-ZöldekSzentkirályi AlexandraLMPMSZPbaloldal

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője pontosan ezt tette, egy egyszerű fénymásolót használva virtuális időgépként. 

Túl baloldaliak, túl brüsszeliek, túl kockázatosak” 

– kommentálta a videót Szentkirályi Alexandra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!