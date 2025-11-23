Káderkrízis a Tiszánál: már a botrányszereplők is jelöltek

„Sok sebből vérzik”

A kiszivárgott listában kétszázezer név és számos személyes adat szerepelt, az adatbázis pedig azt is megerősítette, hogy a Tisza-mobilalkalmazás fejlesztésében ukrán szakemberek is részt vehettek, hiába tagadta ezt a párt. A botrány nyomán feljelentés született, így jelenleg a rendőrség vizsgálja, miként kerülhettek több százezer magyar adatai akár külföldi kézbe. A belső források szerint Magyar Péter eredeti terve az volt, hogy minden követőjüket rákényszerítsék az applikáció letöltésére – még akkor is, ha a rendszer „sok sebből vérzik”.

Magyar Péternek nincs könnyű dolga a Tisza Párt jelöltállításával (Forrás: Mate Krisztian)

Súlyos jelöltínség és belső feszültség Magyar Péter körül

Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a Tiszában már régóta látszik a komoly káderhiány, és sok jelöltet csupán azért toltak előre, hogy meglegyen a beígért létszám, tekintet nélkül arra, hogy némelyiküknek igencsak kacskaringós a múltja.

A többiek áldozatául fognak esni az MLM-rendszerű Tisza-tákolmánynak”

– fogalmazott az elemző. A helyzetet tovább árnyalja, hogy maga Magyar Péter korábban kólásdobozokként hivatkozott saját jelöltjeire, és most is jelezte: rövid pórázon tartja majd őket, a sajtónak pedig tilos lesz megszólalniuk. Pálfalvi emlékeztetett: Magyar Péter politikai helyzete sem stabil, hiszen Manfred Weberék nélkül ma nem lenne mentelmi joga.

Csak az nem látja, aki nem akarja, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja, fogott ember”

– mondta, utalva azokra a jelenetekre is, ahol a politikus ittas állapotban tűnt fel, majd később Ursula von der Leyen és Weber társaságában jelent meg.