Káderkrízis a Tiszánál: már a botrányszereplők is jelöltek

Az adatbotrány kulcsszereplője, Gyuk Zsolt is bekerült a Tisza Párt jelöltaspiránsai közé, méghozzá Zala vármegye 1-es választókerületében – írta meg a Magyar Nemzet. A párt informatikusa és koordinátora korábban részt vett a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésében és tesztelésében – abban az applikációban, amiből mintegy kétszázezer magyar állampolgár adatai szivárogtak ki, és ami miatt a rendőrség már vizsgálódik.
Nem engedte volna ki még ezt az appot”
– mondta korábban egy hangfelvételen Gyuk, ám most mégis a választók bizalmát kéri. A Tiszánál látható kapkodás és jelöltínség azonban önmagában választ ad arra, miért.
„Sok sebből vérzik”
A kiszivárgott listában kétszázezer név és számos személyes adat szerepelt, az adatbázis pedig azt is megerősítette, hogy a Tisza-mobilalkalmazás fejlesztésében ukrán szakemberek is részt vehettek, hiába tagadta ezt a párt. A botrány nyomán feljelentés született, így jelenleg a rendőrség vizsgálja, miként kerülhettek több százezer magyar adatai akár külföldi kézbe. A belső források szerint Magyar Péter eredeti terve az volt, hogy minden követőjüket rákényszerítsék az applikáció letöltésére – még akkor is, ha a rendszer „sok sebből vérzik”.
Súlyos jelöltínség és belső feszültség Magyar Péter körül
Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a Tiszában már régóta látszik a komoly káderhiány, és sok jelöltet csupán azért toltak előre, hogy meglegyen a beígért létszám, tekintet nélkül arra, hogy némelyiküknek igencsak kacskaringós a múltja.
A többiek áldozatául fognak esni az MLM-rendszerű Tisza-tákolmánynak”
– fogalmazott az elemző. A helyzetet tovább árnyalja, hogy maga Magyar Péter korábban kólásdobozokként hivatkozott saját jelöltjeire, és most is jelezte: rövid pórázon tartja majd őket, a sajtónak pedig tilos lesz megszólalniuk. Pálfalvi emlékeztetett: Magyar Péter politikai helyzete sem stabil, hiszen Manfred Weberék nélkül ma nem lenne mentelmi joga.
Csak az nem látja, aki nem akarja, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja, fogott ember”
– mondta, utalva azokra a jelenetekre is, ahol a politikus ittas állapotban tűnt fel, majd később Ursula von der Leyen és Weber társaságában jelent meg.