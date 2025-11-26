Így menekült a Tisza Párt képviselője a kényes kérdések elől

Miért szeretnének 6,5 százalékos ingatlanadót? – kérdezte Móna Márk, a Mandiner riportere Bujdosó Andreától.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Tisza Párt jelenlegi fővárosi képviselője erre csak a szokásos tiszás propaganda választ adta:

Hazugságokra nem tudok válaszolni, sajnálom.”

Móna Márk: De ott vannak aláírva ezek a papírok, ez több száz oldalas megszorító csomag, erről mit gondol? Ez nem a Tisza Párt terve? Nem a Tisza terve az adóemelés?

„Hazugságokra nem tudok válaszolni” – mondta a tiszás Bujdosó Andrea és menekült tovább a kérdések elől.

Erre reagált most Menczer Tamás, íme:

Én minden kérdésre tudok válaszolni és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Ma este Bátonyterenyén, holnap pedig a választókörzetemben, Zsámbékon. Nem szaladunk el, válaszolunk!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.