Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vérfürdő a Fehér Ház közelében – két nemzeti gárdistát lőttek le Washingtonban

Menczer Tamás

Így menekült a Tisza Párt képviselője a kényes kérdések elől

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy riporter azt kérdezte Bujdosó Andreától, a Tisza Párt jelenlegi fővárosi képviselőjétől, hogy miért szeretnének 6,5 százalékos ingatlanadót bevezetni. Erre a tiszás képviselő csak kitérő válaszokat adott és menekült tovább a kérdések elől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásTisza PártTisza-csomagTisza Párt jelöltjeiBujdosó Andrea

Miért szeretnének 6,5 százalékos ingatlanadót? – kérdezte Móna Márk, a Mandiner riportere Bujdosó Andreától.

Budapest, 2025. október 29. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője felszólal napirend előtt a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Tisza Párt jelenlegi fővárosi képviselője erre csak a szokásos tiszás propaganda választ adta:

Hazugságokra nem tudok válaszolni, sajnálom.”

Móna Márk: De ott vannak aláírva ezek a papírok, ez több száz oldalas megszorító csomag, erről mit gondol? Ez nem a Tisza Párt terve? Nem a Tisza terve az adóemelés?

Hazugságokra nem tudok válaszolni” – mondta a tiszás Bujdosó Andrea és menekült tovább a kérdések elől. 

Erre reagált most Menczer Tamás, íme: 

Én minden kérdésre tudok válaszolni és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Ma este Bátonyterenyén, holnap pedig a választókörzetemben, Zsámbékon. Nem szaladunk el, válaszolunk!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója. 

Menczer Tamás leleplezett egy újabb tiszás hazugságot!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!