A Tisza kisállat-adója a felelős gazdákat büntetné – üzent az állatvédelmi szakember

A kisállat-különadó nem a problémás állattartókat érintené, hanem azokat, akik mindent megtesznek kedvenceikért – üzente az állatvédő szakember. Vetter Szilvia szerint a Tisza Párt által tervezett intézkedés ráadásul a civil szervezeteket is nehéz sodorná.
A Tisza Párt kiszivárgott gazdasági tervezete miatt megkongatta a vészharangot az Állatorvostudományi Egyetem szakembere is. 

Tisza Párt
A szakember súlyos követkemzényekre figyelmeztet a Tisza Párt kisállat-adójának bevezetése esetén (Forrás: Facebook/Vetter Szilvia)

Nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe” 

– írta Vetter Szilvia és meg is indokolta, miért. Szerinte a kisállat-termékekre rakott további 4 százalékos adó nem érné el célját, hiszen a felelőtlen gazdák így sem költenek jó minőségű takarmányra, felszerelésre vagy higiéniai eszközökre. A drágulás inkább azokat sújtaná, akiknek fontos az állatjóllét.

Súlyos következmények az állatjólétre nézve

Vetter Szilvia hangsúlyozta: a felelőtlen tartók sokszor minimális költéssel próbálják ellátni az állataikat, így számukra a drágulás „meg sem kottyan”. 

A következmény az lenne, hogy a felelős gazdák – akik minőségi táplálékot, felszerelést és környezetet biztosítanának – nehezebben tudnák fenntartani az állataiknak szükséges színvonalat. 

Ez közvetlenül rontaná az állatok jólétét, és hosszú távon még több problémát okozna – hívta fel a figyelmet az állatvédelmi szakember.

