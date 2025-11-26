A Tisza kisállat-adója a felelős gazdákat büntetné – üzent az állatvédelmi szakember

A Tisza Párt kiszivárgott gazdasági tervezete miatt megkongatta a vészharangot az Állatorvostudományi Egyetem szakembere is.
Nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe”
– írta Vetter Szilvia és meg is indokolta, miért. Szerinte a kisállat-termékekre rakott további 4 százalékos adó nem érné el célját, hiszen a felelőtlen gazdák így sem költenek jó minőségű takarmányra, felszerelésre vagy higiéniai eszközökre. A drágulás inkább azokat sújtaná, akiknek fontos az állatjóllét.
Súlyos következmények az állatjólétre nézve
Vetter Szilvia hangsúlyozta: a felelőtlen tartók sokszor minimális költéssel próbálják ellátni az állataikat, így számukra a drágulás „meg sem kottyan”.
A következmény az lenne, hogy a felelős gazdák – akik minőségi táplálékot, felszerelést és környezetet biztosítanának – nehezebben tudnák fenntartani az állataiknak szükséges színvonalat.
Ez közvetlenül rontaná az állatok jólétét, és hosszú távon még több problémát okozna – hívta fel a figyelmet az állatvédelmi szakember.