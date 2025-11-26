A Tisza kisállat-adója a felelős gazdákat büntetné – üzent az állatvédelmi szakember

A Tisza Párt kiszivárgott gazdasági tervezete miatt megkongatta a vészharangot az Állatorvostudományi Egyetem szakembere is.

A szakember súlyos követkemzényekre figyelmeztet a Tisza Párt kisállat-adójának bevezetése esetén (Forrás: Facebook/Vetter Szilvia)

Nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe”

– írta Vetter Szilvia és meg is indokolta, miért. Szerinte a kisállat-termékekre rakott további 4 százalékos adó nem érné el célját, hiszen a felelőtlen gazdák így sem költenek jó minőségű takarmányra, felszerelésre vagy higiéniai eszközökre. A drágulás inkább azokat sújtaná, akiknek fontos az állatjóllét.