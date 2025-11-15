Újabb botrányos bevándorláspárti kijelentések a Tisza Párt körül

Újabb bevándorláspárti nyilatkozat kavarta fel a kedélyeket a Tisza Párt környezetében. A HírTV Híradója számolt be arról, hogy Simonovits András, a párt nyugdíjpolitikájához köthető közgazdász nyíltan a migráció felgyorsítása mellett érvelt.
A HírTv arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt környezetében egyre erősebb a bevándorláspárti hangvétel
Szerintem a bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük, akár nem”
- fogalmazott Simonovits, aki szerint a migráció a népességcsökkenés és a nyugdíjrendszer problémáira is választ adhat.
A közgazdász egyértelműen kifejtette, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát a bevándorlók betelepítésével lehet biztosítani:
A bevándorlók előtt kinyitjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk őket, ugyanúgy, mint a németek 1955 körül a török vendégmunkásokat.”
Simonovits azt is kritizálta, hogy a magyar kormány nem készíti fel a lakosságot „az új világra”, amely szerinte a bevándorlók befogadásával kezdődik.
A Tisza Párt politikusai között már eddig is több, hasonló álláspont lát napvilágot. Dávid Dóra, a párt európai parlamenti képviselője például a befogadás fontosságáról beszélt:
A hozzáálláson kell változtatni, ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit.”
A képviselő korábban Soros György nyílt társadalomról szóló vízióját is méltatta, és úgy vélte, hogy minden érdekcsoportnak helyet kell kapnia a politikai párbeszédben.
A migrációpárti hangok a Tisza szakmai hátterében is megjelentek. A párthoz közel álló rendezvényeken Nagy Boldizsár, a CEU oktatója, az uniós bevándorláspolitika egyik ismert támogatója így fogalmazva tartott előadást:
A migrálás, a vándorlás alapjog. Nemcsak emberileg és filozófiailag fontos, hanem hasznos is.”
A HírTV szerint a Tisza Párt brüsszeli szövetségesei is hasonló elveket vallanak. Az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber többször is hangoztatta:
Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő.”
Weber pártja az új migrációs paktum végrehajtásának élharcosa, amely megkönnyíti a migránsok tagállamok közötti elosztását. A Tisza Párt EP-képviselője, Tarr Zoltán ennek kapcsán megerősítette:
Több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük.”
A HírTV összegzése szerint a Tisza Párt környezetében egyre erősebb a bevándorláspárti hangvétel: szakértőik és politikusaik nyíltan a határvédelem gyengítését, a kapuk megnyitását és a brüsszeli irányvonal követését hirdetik.