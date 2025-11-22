Hírlevél

A párt újabb informatikai problémával küszködik. Regisztrációs probléma léphetett fel a Tisza Párt előválasztási rendszerében, amiről felháborodott panasz érkezett a párt közösségi oldalára.
Magyar PéterTisza Párt jelöltjeiproblémaregisztrációszimpatizánsszínjáték

A párt előválasztási rendszere köhög, háborognak a szimpatizánsok. Úgy tűnik, sokan nem tudnak regisztrálni, enélkül pedig lehetetlen a szavazás – írta a Magyar Nemzet szombaton. Regisztrációs probléma léphetett fel a Tisza Párt előválasztási rendszerében, amiről felháborodott panasz érkezett a párt közösségi oldalára.

Magyar Péter a Tisza Párt vezetője, magyarpéter, tüntetés, magyarpéterfotóm
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője
Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Azt írja a lap, hogy regisztráció hiányában nem lehet szavazni; a kommentek szerint pedig a lakcímkártya feltöltésével van a gond, azt nem fogadja el a rendszer, volt, akit le is tiltott emiatt. 

A Tisza Párt folyamatos hibajelzéseket küld

A párt a közösségi oldalán a problémára úgy reagált: folyamatosan küldik a hibajelzéseket a fejlesztőknek, akik dolgoznak a megoldáson; egyelőre túlterhelt a rendszer, többüknek sem sikerült. Úgy tűnik, a panaszos problémája nem egyedi, hanem tömegesen előforduló gondról van szó. A többes szám első személyben megfogalmazott válaszból az derül ki, hogy a párt Facebook-oldalának kezelője is így járt.

A Tisza Párt jelöltállítása kezdetétől fogva abszurd

Egyévnyi ígérgetés, három halasztás, adatbotrányok és két körzetben hiányzó jelölt-jelöltek. Így sikerült a Tisza Párt jelöltállítása, nem sikerült bemutatni az első teljes képviselőjelölti listát.

A Magyar Péter pártja által beígért „minden idők legdemokratikusabb előválasztásából” csupán egy átláthatatlan, online színjáték maradt, ahol a döntéseket valójában a pártvezetés, illetve egyedül Magyar Péter hozza meg.

A Tisza Párt jelöltjei önmagukért beszélnek.

Best of Tisza Párt jelöltállítás – ezt a csokrot nem szeretné megkapni

Ezt ígérte a Tisza Párt, az lett belőle

A Tisza Párt a régi politika leváltását ígéri, azonban ennek ellenére a jelöltlistája

tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel. Már nem kérdés, hogy Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza.

Bár a Tisza Párt nyilvánosan a régi politika meghaladását és a baloldal leváltását hirdeti, a többszöri halasztást követően végül november 17-én bemutatott jelölt-jelöltlista inkább arra utal, hogy a formáció kulcspozícióit a baloldal jól ismert háttéremberei töltik be.

Ukrán párti, baloldali és globalista jelöltek a Tiszánál

A Tisza-jelöltek frissen kiszivárgott listája erős baloldali és globalista kötődéseket mutat. A Tisza Párt előválasztásán két olyan jelölt is feltűnt, akik éveken át LMBTQ-, migrációs és baloldali ügyekben vállaltak szerepet. A Tisza-jelöltek közül két név kiemelkedik: Bódis Kriszta és Nagy Ervin.

