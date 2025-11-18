Teljes káosz és összeomlás – a Tisza a saját határidejeit sem tudja tartani

Teljes „káosz és összeomlás” jellemezte a hétfői bejelentést – írta meg az Ellenpont. Magyar Péter a szivárgási botrányba fulladt, ukrán fejlesztésű applikáció után előbb november 17-re, majd 18 órára ígérte a jelöltek bemutatását, ehhez képest több mint két órás csúszással került ki egy videó – jelöltek nélkül. A neveket ezután is csak darabonként, éjfélig is alig több mint az ország felére sikerült összeszedni. Információk szerint a háttérben pánikszerű telefonálások és utolsó pillanatos toborzás zajlott, hogy egyáltalán legyen, aki vállalja a szereplést a „bohóckodásban”.

A Tisza Párt szentesi jelöltjénél, Páger Krisztinánál rendszeresen tartottak drograzziákat

Forrás: Facebook/tisza-csongradcsanadmegye

A Tisza Párt lett az új baloldal

A frissen előrángatott jelöltek között feltűnően sok a baloldalhoz köthető szereplő:

A szentesi Páger Krisztina korábban Iványi Gábor mellett tüntetett, miközben otthonánál időszakos drograzziákat tartottak – állítása szerint alaptalanul.

Baranyában az MSZP-s alpolgármester, a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi Ruzsa Csaba testvére, Ruzsa Diána szeretne tiszás színekben indulni. A Szekszárd központú Tolna vármegye 01-es választókerületében Sárosi József indul, aki az egykori MSZP-s országgyűlési képviselőből lett paksi polgármester, Heringes Anita bizalmi embereként ismert: a férfi jelenleg a helyi DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. igazgatójaként dolgozik.