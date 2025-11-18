Teljes káosz és összeomlás – a Tisza a saját határidejeit sem tudja tartani

Teljes „káosz és összeomlás” jellemezte a hétfői bejelentést – írta meg az Ellenpont. Magyar Péter a szivárgási botrányba fulladt, ukrán fejlesztésű applikáció után előbb november 17-re, majd 18 órára ígérte a jelöltek bemutatását, ehhez képest több mint két órás csúszással került ki egy videó – jelöltek nélkül. A neveket ezután is csak darabonként, éjfélig is alig több mint az ország felére sikerült összeszedni. Információk szerint a háttérben pánikszerű telefonálások és utolsó pillanatos toborzás zajlott, hogy egyáltalán legyen, aki vállalja a szereplést a „bohóckodásban”.
A Tisza Párt lett az új baloldal
A frissen előrángatott jelöltek között feltűnően sok a baloldalhoz köthető szereplő:
A szentesi Páger Krisztina korábban Iványi Gábor mellett tüntetett, miközben otthonánál időszakos drograzziákat tartottak – állítása szerint alaptalanul.
Baranyában az MSZP-s alpolgármester, a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi Ruzsa Csaba testvére, Ruzsa Diána szeretne tiszás színekben indulni. A Szekszárd központú Tolna vármegye 01-es választókerületében Sárosi József indul, aki az egykori MSZP-s országgyűlési képviselőből lett paksi polgármester, Heringes Anita bizalmi embereként ismert: a férfi jelenleg a helyi DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. igazgatójaként dolgozik.
Zöld álca, régi pártkáderek
Baloghné Gaál Zsófia, Tolna 1-es körzetének jelöltje klímavédelmi szakértőként mutatkozik be, ám pályája meglehetősen ellentmondásos: korábban a Roszatomnak dolgozott Paks 2 környezetvédelmi szakértőjeként, míg X-oldalán ma a Zöldtárs Alapítványt tünteti fel – azt a szervezetet, amely a hazai álcivil körökben ismert, és a CEU-s Ürge-Vorsatz Dianát népszerűsíti.
A Csongrád-Csanád 04-es körzetben induló Oberholzer Zsófia közösségi oldalán nyíltan vállal liberális álláspontokat: 2022-ben az oktatási tüntetések fordított felkiáltójelét tette ki, és a szivárványcsaládok mellett is nyíltan kiállt.
A listán több újra próbálkozó is felbukkan: Csiszár Zsófia tavaly 107 szavazatig jutott a Vas 01-es körzetben, Rózsahegyi Áron a VAN 1 Mohács jelöltjeként lett önkormányzati képviselő, míg a szolnoki jobbikos múlttal összekapcsolt Bali Diána most Békés 01-ben indulna.
A Tisza Párt jelöltlistája tehát korántsem teljes, az ország tűkön ülve várja a további jelöltek bejelentését. Addig marad a félkész lista, a csúszás és a tanácstalanság látványa.