Csalódtak Magyar Péter jelöltjeiben a tiszások, egyre nagyobb az elégedetlenség a párt körül

A kudarcos jelöltállítási folyamat után a megjelent jelöltaspiránsok is elkeserítették a Tisza Párt szimpatizánsait. A Magyar Pétert támogató választók sorra tesznek közzé negatív kommenteket a közösségi médiában a jelöltekről szóló bejegyzések alatt – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Mint a portál kifejti, egyik támogatónak például egyáltalán nem tetszik, hogy olyan embereket indít a Tisza Párt, akiknek semmilyen politikai tapasztalata nincs.
Ez kb. olyan, mintha direkt olyan autószerelőt keresnék aki autót még nem látott
– jelentette ki a szavazó.
Egy másik támogató szerint pedig semmilyen jelentősége nincs az előválasztásnak, a küzdelem ugyanis előre el van rendezve.
Egy előre lefutott bohóckodás az egész jelöltcirkusz! Beraknak az alelnök mellé két bohócot?
– jelentette ki a férfi.
Ennél sokkal sarkosabb véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt Hajdú-Bihar megyei jelöltjeiről egy hölgy, akinek véleménye szerint a Hajdúságot már el is engedte a Tisza Párt.
Hajdú-Bihar 04 kerületet már el is engedte a TISZA…
– állította a választó.
Szintén a Hajdú-Bihar megyei jelöltek felett tört pálcát egy másik tiszás szavazó, aki azt állította, még a többi ellenzéki párt jelöltjei is erősebbek a Magyar Péter által támogatott személyeknél.
Na úgy látszik, elengedtük Hajdú-Bihar vármegyét, ezek az emberek még összefogva se tudnának legyőzni egy fideszest, de talán még a többi ellenzék jelöltjét sem
– jelentette ki az erősen ellenzéki beállítottságú helyi lakos.
A Tisza Párt egy másik csoportjában pedig valaki Magyar Péterhez hasonlóan kólásdobozoknak nevezte a párt jelöltaspiránsait. Nem csoda, hogy ilyen negatív véleménnyel vannak a tiszás jelöltekről az ellenzéki szimpatizánsok. Magyar Péter ugyanis rendkívül rövid pórázon fogja a jelölteket, illetve a Tisza Párt megbeszélésein többször is kólásdobozoknak nevezte őket.
Rövid pórázon a Tisza Párt jelöltjei
Amint arról már korábban is beszámoltunk, a kudarcos jelöltállítási procedúrát követően Magyar Péter interjút adott a Telexnek, amelyben elmondta, továbbra is rövid pórázon fogja tartani a Tisza Párt jelöltjeit. Magyar Péter kiemelte, véleménye szerint az előválasztás a Tisza Párt belügye, így egyetlen jelölt sem szólalhat majd meg a sajtónak.
Ez egy belső kiválasztási folyamat, mind a két forduló. Ez a mi belügyünk, és ezért szeretném majd kérni a sajtó megértését is, hogy ezek az emberek, sem a 309, sem 1-2 nem fog nyilatkozni
– jelentette ki Magyar Péter. Vagyis a Tisza Párt elnöke az előválasztás során a képviselőjelöltekbe fogja fojtani a szót.
A jelöltek nem veszik komolyan Magyar Pétert
Ugyanakkor úgy tűnik, a jelöltek már most sem veszik komolyan Magyar Péter utasítását. A Magyar Nemzetnek az elmúlt időszakban több olyan, a Tisza Pártnak dolgozó, önkénteskedő személy is nyilatkozott, akik bekerültek a 309 jelöltaspiráns közé. A képviselőjelölt-aspiránsok név nélkül, informátorként járultak hozzá ahhoz, hogy elsőként tájékozódjunk a Tisza Párt körüli ügyekről.
Magyar Péter korábban már tisztázta: noha a jelöltektől elvárja, hogy ajtóról ajtóra, házról házra, lépésről lépésre, szemtől szembe ismertessék meg magukat a választókkal,
valódi kommunikációra nem lesz lehetőségük a lakossággal, a párt központi kommunikációt folytat.
Magyar Péter nem véletlenül ilyen óvatos, hiszen az elmúlt hetekben a tiszás szakértők sorra buktatták le Magyar Péter Tisza-adóval kapcsolatos törekvéseit, és azóta az is kiderült, hogy a háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készülnek 2026-ban.