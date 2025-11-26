Hírlevél

Nagyon kínos! Magyar Péter elszólta magát – itt a lebuktató videó

A Tisza Párt elbújt volna a programja elől – csak éppen kiszivárgott

1 órája
A HírTV beszámolója szerint Magyar Péter tagadásba menekült, miután nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt radikális gazdasági tervezetei. A dokumentumok azonban egyértelműen rögzítenek többkulcsos adózást, áfaemelést és kisállat-adót is.
A több száz oldalas, kedden kiszivárgott gazdasági anyag szerint a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorításra készül. A HírTV megkísérelte szembesíteni Magyar Pétert, aki szokásához híven hárított:

Tisza Párt
A Tisza Párt elnöke agresszívan hárította a kérdéseket (Forrás: Havran Zoltán)

Senki nem akar ilyeneket bevezetni.” 

A tervezet azonban világosan tartalmazza a vállalkozások megadóztatását, a többkulcsos progresszív adó bevezetését, a 32 százalékra emelt áfakulcsot, valamint egy sor új terhet – köztük a kutyákra és macskákra kivetett adót. A pártelnök hamisított iratokról beszélt, és perrel fenyegetőzött.

Orbán Viktor keményen bírálta a Tisza megszorító terveit

Szakértők és pártközeli szereplők is utaltak a megszorításokra

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy több, a párthoz közel álló személy korábban maga is arról beszélt: a választás előtt nem célszerű részletezni a Tisza gazdasági programját. A baloldali közgazdász Petschnig Mária Zita például elárulta, hogy bár 65 munkacsoport működik a párt körül, még ő sem látja pontosan, mit dolgoznak ezek az emberek. 

Érdemes megemlíteni továbbá, hogy a kiszivárgott tervezet a gazdasági munkacsoport vezetőjének, Dálnoki Áronnak a hatáskörébe tartozik. Annak a Dálnokinak a hatáskörébe, aki korábbi szerepléseiben nyíltan támogatta a többkulcsos progresszív adórendszer bevezetését. 

Ez tökéletesen egybevág a most kiszivárgott dokumentum tartalmával, amely a jelenlegi adózás radikális átalakítását, és a magyar családokra, vállalkozásokra nehezedő terhek jelentős növelését vázolja fel.

 

 

