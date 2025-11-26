A Tisza Párt elbújt volna a programja elől – csak éppen kiszivárgott

A több száz oldalas, kedden kiszivárgott gazdasági anyag szerint a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorításra készül. A HírTV megkísérelte szembesíteni Magyar Pétert, aki szokásához híven hárított:

A Tisza Párt elnöke agresszívan hárította a kérdéseket (Forrás: Havran Zoltán)

Senki nem akar ilyeneket bevezetni.”

A tervezet azonban világosan tartalmazza a vállalkozások megadóztatását, a többkulcsos progresszív adó bevezetését, a 32 százalékra emelt áfakulcsot, valamint egy sor új terhet – köztük a kutyákra és macskákra kivetett adót. A pártelnök hamisított iratokról beszélt, és perrel fenyegetőzött.