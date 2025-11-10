Újabb botrány a Tiszánál: Bod Péter Ákos szerint bölcs dolog eltitkolni a párt valódi terveit

Bár Tarr Zoltánt az elszólásai és a Magyar Péterrel való konfliktusa miatt eldugták a nyilvánosság elől Bod Péter Ákost, újra és újra előkerülnek botrányos gondolatai – szúrta ki az Ellenpont.

Újabb botrány a Tisza Pártnál: Bod Péter Ákos szerint bölcs dolog eltitkolni a párt valódi terveit Fotó: Hatlaczki Balázs

Bod Péter Ákos a 24.hu-nak kifejtette, miért jó ötlet, hogy Magyar Péterék titkolják, mire készülnek a választás után. A műsorvezető a beszélgetés vége felé azt kérte a tiszás tanácsadótól, hogy sorolja fel azokat a pontokat, amelyekben nem ért egyet a Tiszával. Bod Péter Ákos erre hosszas, összefüggéstelen fejtegetésbe fogott, és arról kezdett el beszélni, hogy nem az ellenzéket, hanem a pénzügyminisztert és a stábját fizetik a gazdaságpolitikai elképzelésekért.

Ezen a ponton váratlanul megdicsérte a Tiszát, és kijelentette: jól teszik, hogy eltitkolják a választók elől a megszorításokkal kapcsolatos terveiket. Úgy tűnik, Bod Péter Ákos tanult valamennyit a korábbi hibáiból, hiszen kis híján kimondta, hogy elhallgatni, de aztán gyorsan korrigálta magát:

Ők is dolgoznak nyilván. Egy ellenzéki párt, és elég bölcsen megpróbálják el …, hogy is mondjam? Magukat távolt tartani magukat attól a hülye szereptől, hogy ők mondják meg a kormány helyett, hogy milyen megszorításokat kell megtenni a kormány működése miatt.

Bod Péter Ákos tehát megismételte azt, amit korábban több tiszás politikus és tanácsadó is hangoztatott: nem szabad megszorításokról beszélni a kampányban, ráér ez a választás után. A volt jegybankelnök persze megpróbálta a kormányra fogni, hogy megszorításokra lesz szükség: csakhogy a Fidesz nem készül megszorításokra, csak a Tisza Párt.

Fotó: Képernyőfotó

A közgazdász végzettségű Bod Péter Ákos a baloldal régi képviselője, 2018-ban Márki-Zay Péterrel és Hadházy Ákossal közösen megalapította a Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM). Emlékezetes, a szervezet a 2022-es kampányban jelentős összegű külföldi forráshoz jutott. Az ő megjelenése a Tisza Párt mellett azt mutatja, hogy a Tisza az új baloldal.

A baloldali összefogás veresége után a megszorításpárti tanácsadó átpártolt Magyar Péterhez, és több alkalommal is előadást tartott a Tisza Szigetek rendezvényein. Bod és az ellenzéki párt kapcsolatát jelzi, hogy a szakértő saját bevallása szerint korábban egyeztetett a Tisza szakmai stábjával a több­kulcsos szja kérdésében.