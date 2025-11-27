Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elárulta, miért utazik Moszkvába

Olvasta?

Elképesztő fejlemény történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – részletek

Ukrajna

Bemutatták a Tisza Párt megszorítócsomagját

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Akit nem csak Magyar Péter sminkje érdekel, annak itt van ez a felvétel, ahol Dálnoki Áront hallják, aki aláírta a Tisza Párt megszorítócsomagját. Virtigli baloldali program, 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, hogy legyen mit elküldeni Ukrajnába – közölte Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaTisza PártTisza-csomagKocsis MátéMagyar Péter

Akit nem csak Magyar Péter sminkje érdekel, annak itt van ez a felvétel, ahol Dálnoki Áront hallják, aki aláírta a Tisza Párt megszorítócsomagját – közölte Kocsis Máté.

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Virtigli baloldali program, 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, hogy legyen mit elküldeni Ukrajnába. Magyar Péter meg letagadja az egészet, mert kétszínű. Még 136 nap oszt’ mehetnek Kijevbe arany budit takarítani!

– hangsúlyozta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében, amihez egy videót is csatolt, íme:

A Tisza Párt megint lebukott!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!