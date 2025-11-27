Bemutatták a Tisza Párt megszorítócsomagját

Akit nem csak Magyar Péter sminkje érdekel, annak itt van ez a felvétel, ahol Dálnoki Áront hallják, aki aláírta a Tisza Párt megszorítócsomagját – közölte Kocsis Máté.

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:

Virtigli baloldali program, 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, hogy legyen mit elküldeni Ukrajnába. Magyar Péter meg letagadja az egészet, mert kétszínű. Még 136 nap oszt’ mehetnek Kijevbe arany budit takarítani!

– hangsúlyozta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzésében, amihez egy videót is csatolt, íme: