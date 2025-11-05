Az IMF megszorító csomagja kísértetiesen hasonlít egy magyar párt törekvéseihez

Mi nem az IMF útját járjuk, hanem a magyar utat – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Tisza Párt az IMF programját hajtaná végre – fotó: Markovics Gábor

Mint kifejtette, az IMF, amitől Magyarország már korábban megszabadult, most ismét aktív szereplőként tért vissza a gazdasági vitákba. A baloldali pártok rendre az IMF javaslataira hivatkoznak, amikor a költségvetés szigorítását vagy új adókat sürgetnek. Az IMF legfrissebb jelentése szerint „radikális fiskális kiigazításra” van szükség Európában – külön kiemelve Magyarországot.

A szervezet szerint öt éven belül a GDP 3,5 százalékának megfelelő kiadáscsökkentést kellene végrehajtani, vagyis újabb megszorításokat.

A Tisza Párt és az IMF

A miniszterelnök politikai igazgatója tájékoztatott:

Az IMF szerint a szociális kiadásokat azonnal vissza kell vágni: privatizálnák a közszolgáltatásokat, bevezetnék a vizitdíjat, csökkentenék az oktatási támogatásokat. A szervezet azt is javasolja, hogy meg kell szüntetni az energiapiaci támogatásokat, mert azok „torzítják a piacot” – ez Magyarországon a rezsicsökkentés felszámolását jelentené.

A Valutaalap a jelenlegi nyugdíjrendszer átalakítását is követeli: emelné a nyugdíjkorhatárt, visszafogná a nyugdíjkiadásokat, és ösztönözné a több munkában töltött évet. Mindez a gyakorlatban a nyugdíjak csökkentését jelentené.

Mindemellett adóemeléseket sürgetnek. Az IMF kifejezetten Magyarországról írja, hogy növelni kellene a vállalati adókat, és többkulcsos személyi jövedelemadót kellene bevezetni, mert szerintük „túl alacsony az adóterhelés”. Ez tehát magasabb adókat, kevesebb támogatást és kevesebb megtakarítást jelentene minden magyar családnak.

Orbán Balázs szerint nem véletlen, hogy ezek a pontok szóról szóra visszaköszönnek a baloldali Tisza Párt gazdasági programjában is.

A Tisza az IMF megszorítótervét hajtaná végre – szépen sorjában: nyugdíjcsökkentés, a rezsitámogatás eltörlése, szja-emelés, a vállalati adók növelése.

Tájékoztatott, hogy ők nem engednek sem Brüsszelnek, sem az IMF-nek. Létezik másik út, amely a magyar emberekről szól, nem a megszorításokról. Ez az út az alacsony adókat, a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést és a nyugdíjakat védi.

Mint fogalmazott, ők nem elveszik, hanem megőrzik, sőt, bővítik a támogatásokat: