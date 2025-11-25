Brutális megszorításokat hozna a Tisza Párt, erre még a kormány sem számított

A Tisza Párt megszorítóprogramja olyan súlyos, hogy arra még mi sem számítottunk. A nyugdíj- és az egészségügyi rendszer sem úszná meg! – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Mint korábban beszámoltunk róla: Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került, eszerint brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt. A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A tervezet több olyan intézkedést is tartalmaz, amely alapjaiban írná át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:

többkulcsos adó bevezetése,

a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,

a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,

32 százalékos, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó (áfa), kiegészülve az alkoholra és dohánytermékekre kivetett új különadókkal,

új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

Különbség a mostani rendszer és a Tisza-terv között

Orbán Balázs kifejtette: a jelenlegi rendszer garantálja, hogy mindenki megkapja a neki járó nyugdíjat – sőt, a 13. és 14. havi juttatással tovább erősítik a nyugdíjasok biztonságát. A Tisza-tervben viszont mindenki magáncégekhez fizetné be a jövedelme 10-15 százalékát, és a nyugdíj teljes mértékben a tőkepiaci teljesítménytől függene. Az állam csak minimális összeget vállalna, a kockázatot a családokra tenné. Emellett minden nem munkaalapú jövedelem után új, 3-8 százalékos „szolidaritási adót” kellene fizetni. Ez a modell nem biztonságot, hanem kiszolgáltatottságot jelentene.

A jelenlegi egészségbiztosítás helyét magánbiztosítók vennék át Orbán Balázs tájékoztatása szerint.

Minden magyar embernek – beleértve a diákokat és a gyermekeket is – kötelező lenne biztosítást kötnie. Az alapcsomag ára a jövedelem legalább 8,5 százaléka lenne, a jobb ellátás pedig még ennél is drágább. A biztosítók szabadon áraznának, a kórházak bevétele pedig attól függene, hány beteget „hoz” a biztosító. Aki nem fizet, csak sürgősségi ellátást kapna.