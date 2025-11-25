Sokkoló vallomás a Tisza Párttól! – a fővárosi képviselő kitálalt

Brüsszel az „utolsó kontroll”

A beszélgetés következő pontja még súlyosabb volt: Porcher nyíltan kijelentette, hogy számára nem a magyar választók vagy a hazai intézményrendszer, hanem az Európai Unió jelenti a végső „fékeket” a magyar miniszterelnökkel szemben:

Az EU gyakorlatilag egy utolsó potenciális kontroll a miniszterelnökünkön.”

Mit is jelent ez? Azt, hogy a Tisza Párt számára nem a magyar választók és intézmények jelentik a kontrollt, hanem az Európai Unió. Ez politikai és geopolitikai szempontból is meghatározó kijelentés:

A párt nemzeti önrendelkezés helyett külső, szupranacionális irányításban bízik. A magyar érdekek helyett így az EU aktuális politikai akarata válna mércévé.

Országjárás telekocsis adatbázissal

Porcher beismerése szerint a párt országjárása nem professzionális kampányra, hanem önkéntes telekocsilistákra épült. Ezekből állították össze a támogatói adatbázist, amelyet a jelek szerint a szereplők tudta és beleegyezése nélkül használtak. Mint mondta:

Volt egy adatbázisunk, hogy kb. hol mennyi támogatónk van…”

Egy országos párt esetében ez komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel – és sokat elárul arról, milyen módon szerveződött a mozgalom valójában.

Alaptörvény-módosítás kétharmad nélkül

A politikus arról is beszélt, hogy a Tisza Párt készen állna a kétharmados szabályok megkerülésére az alkotmányozás során:

Vannak opciók, akár hogyha nincs 2/3 is…”

Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a párt jogállami és alkotmányos normák fölé helyezné saját politikai akaratát. A retorika kísértetiesen hasonlít korábbi baloldali kísérletekre, amelyek szintén a kétharmad megkerülésének módjait keresték.