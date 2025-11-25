Sokkoló vallomás a Tisza Párttól! – a fővárosi képviselő kitálalt

A Tűzfalcsoport birtokába jutott felvételek alapján Porcher Áron olyan őszinteséggel beszélt a Tisza Pártról Pécsett, ami ritkaság számba megy.
Gyakorlatilag tavaly április óta egy folyamatos improvizálási sorozat közepette vagyunk”
Porcher szavai szerint a Tisza Párt lényegében koncepció nélkül működik, miközben országvezetésre készül. A Magyar Péter által ígért szakmaiságból és kiszámíthatóságból egyetlen elem sem köszön vissza: a leírt működés inkább a mozgalmi hevületre és belső fejetlenségre hasonlít, mintsem egy felelős politikai szervezetre. A képviselő sorra tárta fel a párt működési hiányosságait, az adatbázisok használatától kezdve az EU iránti lojalitásig. Aggasztó kép kezd kirajzolódni egy olyan pártról, amely „rendszerváltást” ígér.
Brüsszel az „utolsó kontroll”
A beszélgetés következő pontja még súlyosabb volt: Porcher nyíltan kijelentette, hogy számára nem a magyar választók vagy a hazai intézményrendszer, hanem az Európai Unió jelenti a végső „fékeket” a magyar miniszterelnökkel szemben:
Az EU gyakorlatilag egy utolsó potenciális kontroll a miniszterelnökünkön.”
Mit is jelent ez? Azt, hogy a Tisza Párt számára nem a magyar választók és intézmények jelentik a kontrollt, hanem az Európai Unió. Ez politikai és geopolitikai szempontból is meghatározó kijelentés:
A párt nemzeti önrendelkezés helyett külső, szupranacionális irányításban bízik. A magyar érdekek helyett így az EU aktuális politikai akarata válna mércévé.
Országjárás telekocsis adatbázissal
Porcher beismerése szerint a párt országjárása nem professzionális kampányra, hanem önkéntes telekocsilistákra épült. Ezekből állították össze a támogatói adatbázist, amelyet a jelek szerint a szereplők tudta és beleegyezése nélkül használtak. Mint mondta:
Volt egy adatbázisunk, hogy kb. hol mennyi támogatónk van…”
Egy országos párt esetében ez komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel – és sokat elárul arról, milyen módon szerveződött a mozgalom valójában.
Alaptörvény-módosítás kétharmad nélkül
A politikus arról is beszélt, hogy a Tisza Párt készen állna a kétharmados szabályok megkerülésére az alkotmányozás során:
Vannak opciók, akár hogyha nincs 2/3 is…”
Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a párt jogállami és alkotmányos normák fölé helyezné saját politikai akaratát. A retorika kísértetiesen hasonlít korábbi baloldali kísérletekre, amelyek szintén a kétharmad megkerülésének módjait keresték.
„Most tudtam meg, hogy párttag vagyok” – szervezeti káosz a csúcson
Igen beszédes Porcher Áron azon kijelentése, hogy sokáig még a párttagságáról sem tudott:
Nemrég megtudtam, hogy én is párttag vagyok…”
Ez egyszerre komikus és riasztó. Ha egy megválasztott politikus nem tudja saját jogi státuszát, akkor felmerül a kérdés: milyen szervezet az, amely még a saját tagságát sem tudja követni? A káosz nemcsak a kommunikációban és a működésben, hanem az alapvető belső struktúrákban is tetten érhető. A pécsi beszélgetés így nem csupán elszólások sora volt, hanem egy teljes rendszer működésének akaratlan önleleplezése. Ha ez a párt valóban hatalomra készül, akkor Porcher Áron vallomásai alapján egyvalami biztos: nem stabilitást, nem szakmaiságot és nem magyar érdekképviseletet hoznának – hanem rögtönzést, külső irányítást és belső káoszt.