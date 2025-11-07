Interaktív térképen mutogatják a Tisza-szimpatizánsokat

A Tisza Párt adatszivárgási ügye újabb botránnyal folytatódik. Az Index beszámolója szerint miután októberben mintegy 200 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra a párt Tisza Világ applikációból, most valaki egy térképes vizualizációt hozott létre az adatbázis alapján. Az oldalon földrajzi koordináták alapján böngészhetők a kiszivárgott adatok, így akár utcaszinten is megjeleníthetők a Tisza Párt szimpatizánsai. Az interaktív térkép ITT ÉRHETŐ EL.
A NAIH vizsgálatot indított
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) figyelmeztetett:
A politikai hovatartozás és a pontos lakcím kombinációja rendkívül érzékeny információ.”
A hatóság emiatt hivatalból vizsgálatot indított a Tisza Párttal szemben, és egyértelművé tette, hogy sem az adatok tárolása, sem azok nyilvánosságra hozatala nem jogszerű. A NAIH külön kiemelte: a médiaszolgáltatók sem hivatkozhatnak a kiszivárgott adatbázisra, és nem oszthatnak meg olyan linket, amely az érintettek adataihoz vezethet.
Kiszolgáltatott helyzetben az érintettek
Az interaktív térkép megjelenése tovább növeli az érintettek kockázatát, hiszen az adatok között nemcsak nevek, hanem e-mail-címek és pontos lakcímek is szerepelnek. Ez lehetőséget adhat zaklatásra, megfélemlítésre vagy akár fizikai visszaélésekre is.
A hatóság hangsúlyozta: az érintettek nem önként hozták nyilvánosságra személyes adataikat, hanem egy adatbiztonsági hiányosságot kihasználó jogsértő személy miatt kerültek kiszolgáltatott helyzetbe.
A NAIH vizsgálata jelenleg is folyamatban van, a hatóság pedig nem zárta ki, hogy a jogsértés körülményeitől függően akár bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.