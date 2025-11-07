Interaktív térképen mutogatják a Tisza-szimpatizánsokat

A Tisza Párt adatszivárgási ügye újabb botránnyal folytatódik. Az Index beszámolója szerint miután októberben mintegy 200 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra a párt Tisza Világ applikációból, most valaki egy térképes vizualizációt hozott létre az adatbázis alapján. Az oldalon földrajzi koordináták alapján böngészhetők a kiszivárgott adatok, így akár utcaszinten is megjeleníthetők a Tisza Párt szimpatizánsai. Az interaktív térkép ITT ÉRHETŐ EL.

A Tisza Párt alkalmazásából kiszivárgott személyes adatokból valaki már interaktív térképet is készített

Fotó: Mate Krisztian

A NAIH vizsgálatot indított

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) figyelmeztetett:

A politikai hovatartozás és a pontos lakcím kombinációja rendkívül érzékeny információ.”

A hatóság emiatt hivatalból vizsgálatot indított a Tisza Párttal szemben, és egyértelművé tette, hogy sem az adatok tárolása, sem azok nyilvánosságra hozatala nem jogszerű. A NAIH külön kiemelte: a médiaszolgáltatók sem hivatkozhatnak a kiszivárgott adatbázisra, és nem oszthatnak meg olyan linket, amely az érintettek adataihoz vezethet.