Rendkívüli

Elszabadult a pokol a fronton, áttörtek az oroszok

Interaktív térképen mutogatják a Tisza-szimpatizánsokat

Tisza Világ

Interaktív térképen mutogatják a Tisza-szimpatizánsokat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Tovább gyűrűzik a Tisza Párt adatkezelési botránya. A Tisza Világ applikációból kiszivárgott személyes adatokból valaki már interaktív térképet is készített, amelyen utcára és névre pontosan láthatók a Tisza-szimpatizánsok – tudósított az Index.
Tisza VilágTisza Párttérképadatszivárgás

A Tisza Párt adatszivárgási ügye újabb botránnyal folytatódik. Az Index beszámolója szerint miután októberben mintegy 200 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra a párt Tisza Világ applikációból, most valaki egy térképes vizualizációt hozott létre az adatbázis alapján. Az oldalon földrajzi koordináták alapján böngészhetők a kiszivárgott adatok, így akár utcaszinten is megjeleníthetők a Tisza Párt szimpatizánsai. Az interaktív térkép ITT ÉRHETŐ EL.

Tisza Párt
A Tisza Párt alkalmazásából kiszivárgott személyes adatokból valaki már interaktív térképet is készített
Fotó: Mate Krisztian

A NAIH vizsgálatot indított

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) figyelmeztetett:

A politikai hovatartozás és a pontos lakcím kombinációja rendkívül érzékeny információ.” 

A hatóság emiatt hivatalból vizsgálatot indított a Tisza Párttal szemben, és egyértelművé tette, hogy sem az adatok tárolása, sem azok nyilvánosságra hozatala nem jogszerű. A NAIH külön kiemelte: a médiaszolgáltatók sem hivatkozhatnak a kiszivárgott adatbázisra, és nem oszthatnak meg olyan linket, amely az érintettek adataihoz vezethet.

Megszólalt a Tisza Párt egyik informatikusa – leleplezte Magyar Pétert

Kiszolgáltatott helyzetben az érintettek

Az interaktív térkép megjelenése tovább növeli az érintettek kockázatát, hiszen az adatok között nemcsak nevek, hanem e-mail-címek és pontos lakcímek is szerepelnek. Ez lehetőséget adhat zaklatásra, megfélemlítésre vagy akár fizikai visszaélésekre is. 

A hatóság hangsúlyozta: az érintettek nem önként hozták nyilvánosságra személyes adataikat, hanem egy adatbiztonsági hiányosságot kihasználó jogsértő személy miatt kerültek kiszolgáltatott helyzetbe.

A NAIH vizsgálata jelenleg is folyamatban van, a hatóság pedig nem zárta ki, hogy a jogsértés körülményeitől függően akár bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

