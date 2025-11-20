Itt az újabb bizonyíték: szinte mindent megelőz a Tisza Pártnál az ukrán érdek

A Tisza Párt Ukrajna iránti lelkesedése már jóval korábban kirajzolódott: a kémbotrány és az adatkezelési ügyek kapcsán az is egyre inkább láthatóvá vált, hogy a párt környezetében ukrán titkosszolgálati kapcsolatok mozognak. A hét elején közzétette a párt azoknak a jelölteknek a nevét, akik a Tisza úgynevezett előválasztásán elindulnak, közöttük több olyan szereplő is akad, aki az elmúlt évben szinte minden alkalmat megragadott Ukrajna támogatására.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Mate Krisztian

De érdemes visszalépni egyet, és megnézni, hogyan is sodródott a párt Ukrajna vonzáskörébe.

Behálózták az ukránok a Tisza Pártot

A történet egyik legfeltűnőbb pontja az volt, amikor Magyar Péter egy később kémkedéssel gyanúsított kárpátaljai ukrán támogatásával utazott Kijevbe. A Ripost tavasszal írta meg, hogy a 2024 júliusi ukrán körút minden állomását végigszelfizte Tseber Roland, aki az egész út szervezője volt. Magyar úgy mutatta be őt, mint a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosát, aki 24 órán belül megszervezte az utat és tolmácsolást is vállalt. Egyébként testvérnek nevezte.

Csakhogy később kiderült: Tseber nem egyszerű tanácsos, hanem a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, Zelenszkij pártjának képviselője, és nem mellesleg a magyar nemzetbiztonsági szervek szerint az ukrán hírszerzés illegális tisztje. Tseber olyan fotót is közzétett magáról, ahol az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével, Budanovval pózol. Magyar titkosszolgálati információk szerint Tseber hosszú ideje építgette magyarországi kapcsolatait, több ellenzéki politikussal és parlamenti vezetővel is találkozott, sőt katonai és energetikai szereplőket is összekötött egymással.

Itt került képbe Magyar Péter egyik legbizalmasabb embere, a kémbotrányban szintén felmerülő Ruszin-Szendi Romulusz, aki most a Tisza előválasztásán indul. A volt vezérkari főnök kapcsolatban volt Tseberrel és az ukrán kémbotrány másik figurájával, az itthon letartóztatásban lévő Holló Istvánnal is.

Mielőtt továbbmennénk, érdemes felidézni Ruszin-Szendi Ukrajnával kapcsolatos korábbi nyilatkozatait.