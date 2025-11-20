Itt az újabb bizonyíték: szinte mindent megelőz a Tisza Pártnál az ukrán érdek

A Tisza Párt Ukrajna iránti lelkesedése már jóval korábban kirajzolódott: a kémbotrány és az adatkezelési ügyek kapcsán az is egyre inkább láthatóvá vált, hogy a párt környezetében ukrán titkosszolgálati kapcsolatok mozognak. A hét elején közzétette a párt azoknak a jelölteknek a nevét, akik a Tisza úgynevezett előválasztásán elindulnak, közöttük több olyan szereplő is akad, aki az elmúlt évben szinte minden alkalmat megragadott Ukrajna támogatására.
De érdemes visszalépni egyet, és megnézni, hogyan is sodródott a párt Ukrajna vonzáskörébe.
Behálózták az ukránok a Tisza Pártot
A történet egyik legfeltűnőbb pontja az volt, amikor Magyar Péter egy később kémkedéssel gyanúsított kárpátaljai ukrán támogatásával utazott Kijevbe. A Ripost tavasszal írta meg, hogy a 2024 júliusi ukrán körút minden állomását végigszelfizte Tseber Roland, aki az egész út szervezője volt. Magyar úgy mutatta be őt, mint a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosát, aki 24 órán belül megszervezte az utat és tolmácsolást is vállalt. Egyébként testvérnek nevezte.
Csakhogy később kiderült: Tseber nem egyszerű tanácsos, hanem a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, Zelenszkij pártjának képviselője, és nem mellesleg a magyar nemzetbiztonsági szervek szerint az ukrán hírszerzés illegális tisztje. Tseber olyan fotót is közzétett magáról, ahol az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével, Budanovval pózol. Magyar titkosszolgálati információk szerint Tseber hosszú ideje építgette magyarországi kapcsolatait, több ellenzéki politikussal és parlamenti vezetővel is találkozott, sőt katonai és energetikai szereplőket is összekötött egymással.
Itt került képbe Magyar Péter egyik legbizalmasabb embere, a kémbotrányban szintén felmerülő Ruszin-Szendi Romulusz, aki most a Tisza előválasztásán indul. A volt vezérkari főnök kapcsolatban volt Tseberrel és az ukrán kémbotrány másik figurájával, az itthon letartóztatásban lévő Holló Istvánnal is.
Mielőtt továbbmennénk, érdemes felidézni Ruszin-Szendi Ukrajnával kapcsolatos korábbi nyilatkozatait.
Ruszin-Szendi Romulusz és Ukrajna dicsősége
Komoly nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel, amikor kiderült, hogy a Tisza honvédelmi szakértője még vezérkari főnökként többször eltért a magyar kormány háborúellenes álláspontjától. Egy belső vizsgálat szerint négy NATO-ülésen is Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt beszédeit a Szlava Ukrajini!, vagyis Dicsőség Ukrajnának! felkiáltással zárta. A jelentéseit pedig úgy módosította, hogy azok ne fedjék fel a valós történéseket – lényegében meghamisította azokat. Szintén ide illik a 2022-es kijevi útja, amely kapcsán ellentmondó nyilatkozatokat tett. Egy sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány küldte, korábbi beszéde szerint viszont ő maga kérte az utat, mert találkozni akart ukrán barátjával, Zaluzsnijjal. Egy áprilisban kiszivárgott felvételen pedig arról beszélt, hogy ha a Tisza hatalomra kerül, azonnal beáll Ukrajna mellé, és büszkén emlegette, hogy megvannak hozzá a megfelelő telefonszámok.
Tarr Zoltán és a brüsszeli irányvonal
A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán is többször bizonyította Ukrajna iránti elkötelezettségét. A Soros-hálózathoz köthető TVP World nevű lengyel csatornának adott interjújában arról beszélt, hogy egy kormányváltás után más Ukrajna-politikát folytatnának, és gond nélkül idomulnának a brüsszeli elvárásokhoz.
Korábban Tarr arról is beszélt, hogy sok kérdésben nincs saját kidolgozott álláspontjuk, ezért a néppárti irányvonalat követik. Az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber pedig világossá tette: a csatlakozó pártok egyik feltétele Ukrajna feltétlen támogatása. Tarr ennek megfelelően több ukránpárti javaslatot megszavazott az EP-ben, köztük azt is, amely több mint 35 milliárd eurós pénzügyi támogatásról szól Ukrajna helyreállítására és az uniós csatlakozási út előmozdítására.
Ukrajna-mezes EP-képviselők
Tavaly novemberben már látványos formában is megmutatkozott, hogy a Tisza EP-képviselői a háborúpárti vonalat követik: a háború ezredik napja alkalmából rendezett rendkívüli brüsszeli ülésen Magyar emberei Ukrajna-mezben jelentek meg.
A Tisza kampányguruja is Ukrajnát támogatja
Nemcsak a politikusok, hanem a párt kampányguruja, Ruff Bálint is többször megpendítette Ukrajna támogatásának fontosságát. A Partizán műsorában egy elszólásában úgy fogalmazott: kiállnak Ukrajnáért, de talán nem a választási kampány kellős közepén kellene ezt erőltetni.
Ruff hétről hétre arról beszél a műsorban, hogy a Tisza előnyben van a kormányoldallal szemben. A neve korábban a Heti Válaszban bukkant fel, ahol Botka László volt SZDSZ-es tanácsadójaként írták le. Dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor mellett is vezető pozícióban.