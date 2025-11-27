Csalásra készülhet a Tisza? – Furcsa felhívással árnyékolják be a párt előválasztását

Forrásaink több helyről jelezték, hogy egyes helyeken feltűnő lazaságot tapasztaltak Tisza-szigetes körökben az elmúlt napokban, ennek leggyakoribb formái, az egyik vagy másik jelölt hangsúlyos erőltetése volt az adminisztrátorok részéről – írja a Tűzfalcsoport.
Az a jelenség ugyanakkor még az egyik forrást is meglepte, amit az említett Tisza-sziget belső fórumán tapasztalt. A portál emlékeztet: noha interneten, otthonról vagy akár okostelefonról is lehet szavazni, az ottani adminisztrátor ennek ellenére a következő felhívást tette közzé tegnap Facebookon:
Holnap, 27.-én is szívesen segítünk a szavazásban, 13–16 óra között a Kossuth L. u. 32. alatti irodában. Szeretettel várunk, gyere be nyugodtan
A poszt alatt többen jelezték, hogy élni kívánnak a lehetőséggel. A portál szerint ez különösen aggályos annak fényében, hogy a szavazási segítségnyújtás a hatályos szabályozás szerint csak olvasási, írási vagy testi fogyatékosság esetén, a választó saját kérésére vehető igénybe.
A beszámoló felidézi: az Amnesty International választási tájékoztatója alapján főszabály szerint mindenki egyedül szavazhat, és csak rászorultság esetén kérhet segítőt. Mindezek fényében kérdéses, milyen „szavazási támogatást” nyújtottak azoknak, akik már online regisztráltak és aktív tagjai a tiszás csoportoknak.
A Tűzfalcsoport három kérdést fogalmaz meg a párt felé:
- hányszor és milyen módon segítettek eddig a „szavazásban”;
- milyen segítséget kap az, aki már regisztrált és tagja a tiszás csoportoknak;
- és hogy van-e még bárki, aki komolyan veszi Magyar Péter előválasztását.