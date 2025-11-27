Hírlevél

Orbán Viktor elárulta, miért utazik Moszkvába

Elképesztő fejlemény történt az Északi Áramlat felrobbantójával kapcsolatban – részletek

Magyar Péter

Csalásra készülhet a Tisza? – Furcsa felhívással árnyékolják be a párt előválasztását

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Forrásaink több helyről jelezték, hogy feltűnő lazaság tapasztalható a tisza-szigetes körökben, és egyes adminisztrátorok látványosan erőltetnek bizonyos jelölteket – írja a Tűzfalcsoport. A portál szerint az egyik belső fórumon még olyan felhívás is megjelent, amely személyes „szavazási segítséget” kínált, noha a voksolás teljes egészében elvégezhető online. Ez különösen aggályosnak tűnik, hiszen a jogszabályok csak rászorultság esetén engedik a segítségnyújtást, így kérdéses, milyen támogatást kaptak a már regisztrált előválasztók.
Magyar PéterTISZA-SzigetTűzfalcsoport

Forrásaink több helyről jelezték, hogy egyes helyeken feltűnő lazaságot tapasztaltak Tisza-szigetes körökben az elmúlt napokban, ennek leggyakoribb formái, az egyik vagy másik jelölt hangsúlyos erőltetése volt az adminisztrátorok részéről – írja a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter (Fotó: Mediaworks/Markovics Gábor) Tisza Párt, választás, csalás
Csalásra készülhet a TIsza? – Furcsa felhívással árnyékolják be a párt előválasztását Fotó: Mediaworks/Markovics Gábor

Az a jelenség ugyanakkor még az egyik forrást is meglepte, amit az említett Tisza-sziget belső fórumán tapasztalt. A portál emlékeztet: noha interneten, otthonról vagy akár okostelefonról is lehet szavazni, az ottani adminisztrátor ennek ellenére a következő felhívást tette közzé tegnap Facebookon:

Holnap, 27.-én is szívesen segítünk a szavazásban, 13–16 óra között a Kossuth L. u. 32. alatti irodában. Szeretettel várunk, gyere be nyugodtan

A poszt alatt többen jelezték, hogy élni kívánnak a lehetőséggel. A portál szerint ez különösen aggályos annak fényében, hogy a szavazási segítségnyújtás a hatályos szabályozás szerint csak olvasási, írási vagy testi fogyatékosság esetén, a választó saját kérésére vehető igénybe.

A beszámoló felidézi: az Amnesty International választási tájékoztatója alapján főszabály szerint mindenki egyedül szavazhat, és csak rászorultság esetén kérhet segítőt. Mindezek fényében kérdéses, milyen „szavazási támogatást” nyújtottak azoknak, akik már online regisztráltak és aktív tagjai a tiszás csoportoknak.

A Tűzfalcsoport három kérdést fogalmaz meg a párt felé:

  • hányszor és milyen módon segítettek eddig a „szavazásban”;
  • milyen segítséget kap az, aki már regisztrált és tagja a tiszás csoportoknak;
  • és hogy van-e még bárki, aki komolyan veszi Magyar Péter előválasztását.

 

 

