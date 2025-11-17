Hírlevél

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Álságos előválasztási bábszínház a Tisza Pártban

Ma este indul a Tisza Párt képviselőjelöltjeiről döntő előválasztás, amelyet a párt kommunikációja egy „Európában egyedülálló demokratikus kísérletként” hirdet. A Magyar Nemzet információi szerint azonban a Tisza Párt jelöltjeiről ténylegesen Magyar Péter egymaga dönt, a „szavazás” pedig csak a látszat kedvéért történik.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Tisza Párt a jelenlegi állapotában egy olyan, személyi kultuszra épülő, kormányzásra alkalmatlan mozgalom, ahol minden döntés egy kézben, Magyar Péternél összpontosul. A párt ugyan tagadja és politikai támadásnak nevezi az erre vonatkozó kritikákat, de a valóságot egyre nehezebb elrejteni, mivel például a Tisza képviselő-jelöltjeinek a többszöri halasztás után most megtörténő előválasztása láthatóan nem a demokrácia ünnepe, hanem csak annak látványos eljátszása lesz.

A Tisza képviselő-jelöltjeinek az előválasztási folyamata egy olyan cirkusz, ahol a résztvevőknek előre kiosztott szerepeket kell eljátszaniuk.
 Ma este indul a Tisza Párt képviselő-jelöltjeiről döntő előválasztás, amelyet a párt kommunikációja „Európában egyedülálló demokratikus kísérletként” hirdet. A Magyar Nemzet információi szerint azonban a folyamat valójában inkább egy előre lejátszott politikai produkció, mivel a Tisza Párt jelöltjeiről ténylegesen Magyar Péter egymaga dönt, a „szavazás” pedig csak a látszat kedvéért történik. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A hónapok óta halogatott jelöltállításon, végül ma, november 17-én este 19 órakor mutatja be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt a 315 nevet, akik közül előválasztás útján kerül majd ki a párt 106 országgyűlési képviselőjelöltje. A tervek szerint a folyamat kétfordulós lesz, az első körben csak a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak.

A Magyar Nemzet informátora szerint azonban már itt is látható a rendszer egyik legsúlyosabb hibája:

Vannak olyan körzetek, ahol alig néhány tucat Tisza-sziget-tag van. Így sok vidéki helyszínen kevesebb mint ötven ember dönt majd az első fordulóban”

- közli a forrás, aki szerint a folyamat szigorúan előre megírt forgatókönyv alapján zajlik majd.

Az első körben kiesik az, akit Magyar Péter nem kedvel, de nem is annyira kellemetlen. A második fordulóra marad egy rossz és egy jó jelölt - így mindenki tudni fogja, kire kell szavazni”

- mondja a lap informátora.

A Magyar Nemzet értékelése szerint a Tisza előválasztásának a valódi célja nem is a tényleges döntéshozás, hanem a kampányaktivizálás és az ellenzéki bázis mozgósítása.

Titkosított szavazás az adatbotrány árnyékában

 

A korábban beharangozott Tisza Világ applikáció helyett az előválasztás a Nemzethangja.hu oldalon zajlik majd, miután az alkalmazást sorozatos adatszivárgási botrányok miatt a párt belső körei is elutasították. A lap szerint a szavazás rendszere továbbra sem lesz átlátható:

Minden körzetben lesz két gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás technikai háttere Magyar Péter kezében van, így garantálható, hogy csak az általa favorizált személyek nyerjenek.”

Az előválasztási  folyamatot a lap forrása  egy olyan „cirkusznak” nevezte, ahol a résztvevőknek előre kiosztott szerepeket kell eljátszaniuk.

Elfogyott a lendület

A Tisza Párt a tavasszal még azt ígérte, hogy szeptemberben bemutatja jelöltjeit, de a bemutató folyamatosan csúszik. A párt kommunikációja szerint a késés oka, hogy „a Nemzet hangja” szavazásra koncentrálnak, valójában azonban a káderhiány és a belső feszültségek bénítják a szervezetet.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint:

Alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek a Tiszához. Magyar Péter a színpadi szerepléssel van elfoglalva, a pártépítés viszont teljesen leállt.”

A lap forrásai szerint a pártelnök nem akarja bemutatni a gyengének tartott jelölteket, hogy elkerülje a további kudarcokat.

A káderhiányt jól mutatja, hogy Magyar Péter a közösségi oldalán már szinte könyörög a jelentkezőkért:

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, miniszternek, akár miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek!”


Központi irányítás, elnémított jelöltek

 

A Tisza Párt kommunikációs stratégiája szerint a leendő jelölteknek nem lesz önálló megszólalási joguk, hiába kellene személyesen kampányolniuk a választóik között. Magyar Péter ezt azzal indokolja, hogy egységes üzenetet kívánnak közvetíteni.

A Magyar Nemzet szerint azonban az óvatosság mögött valójában az áll, hogy az utóbbi hetekben több Tisza-szakértő is leleplezte a párt gazdasági programját, köztük a tervezett Tisza-adót és a háromkulcsos, progresszív adórendszer bevezetését.

A demokratikusnak beállított párt tehát a valóságban egyre inkább egy olyan központosított, zárt struktúrában működik, ahol minden döntés Magyar Péter kezében van.

Ál-előválasztás, előre kiosztott helyek

 

Korábban a Budapest Info portál írt arról, hogy az értesülései szerint a legtöbb körzetben már előre kiválasztották a Tisza jelöltjeit, így az előválasztás pusztán formalitás. Így például: 

  • Budapesten Kulcsár Krisztián, 
  • Rost Andrea, 
  • és Lukács Gábor, 
  • vidéken pedig Nagy Ervin 
  • valamint Forsthoffer Ágnes indul biztos befutóként.

Végső soron pedig mind a 106 jelöltre Magyar Péter mondja ki a végső szót.

 

