Álságos előválasztási bábszínház a Tisza Pártban

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Tisza Párt a jelenlegi állapotában egy olyan, személyi kultuszra épülő, kormányzásra alkalmatlan mozgalom, ahol minden döntés egy kézben, Magyar Péternél összpontosul. A párt ugyan tagadja és politikai támadásnak nevezi az erre vonatkozó kritikákat, de a valóságot egyre nehezebb elrejteni, mivel például a Tisza képviselő-jelöltjeinek a többszöri halasztás után most megtörténő előválasztása láthatóan nem a demokrácia ünnepe, hanem csak annak látványos eljátszása lesz.

Ma este indul a Tisza Párt képviselő-jelöltjeiről döntő előválasztás, amelyet a párt kommunikációja „Európában egyedülálló demokratikus kísérletként” hirdet. A Magyar Nemzet információi szerint azonban a folyamat valójában inkább egy előre lejátszott politikai produkció, mivel a Tisza Párt jelöltjeiről ténylegesen Magyar Péter egymaga dönt, a „szavazás” pedig csak a látszat kedvéért történik. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Tisza képviselő-jelöltjeinek az előválasztási folyamata egy olyan cirkusz, ahol a résztvevőknek előre kiosztott szerepeket kell eljátszaniuk

A hónapok óta halogatott jelöltállításon, végül ma, november 17-én este 19 órakor mutatja be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt a 315 nevet, akik közül előválasztás útján kerül majd ki a párt 106 országgyűlési képviselőjelöltje. A tervek szerint a folyamat kétfordulós lesz, az első körben csak a Tisza-szigetek tagjai szavazhatnak.

A Magyar Nemzet informátora szerint azonban már itt is látható a rendszer egyik legsúlyosabb hibája:

Vannak olyan körzetek, ahol alig néhány tucat Tisza-sziget-tag van. Így sok vidéki helyszínen kevesebb mint ötven ember dönt majd az első fordulóban”

- közli a forrás, aki szerint a folyamat szigorúan előre megírt forgatókönyv alapján zajlik majd.

Az első körben kiesik az, akit Magyar Péter nem kedvel, de nem is annyira kellemetlen. A második fordulóra marad egy rossz és egy jó jelölt - így mindenki tudni fogja, kire kell szavazni”

- mondja a lap informátora.

A Magyar Nemzet értékelése szerint a Tisza előválasztásának a valódi célja nem is a tényleges döntéshozás, hanem a kampányaktivizálás és az ellenzéki bázis mozgósítása.

Titkosított szavazás az adatbotrány árnyékában

A korábban beharangozott Tisza Világ applikáció helyett az előválasztás a Nemzethangja.hu oldalon zajlik majd, miután az alkalmazást sorozatos adatszivárgási botrányok miatt a párt belső körei is elutasították. A lap szerint a szavazás rendszere továbbra sem lesz átlátható:

Minden körzetben lesz két gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás technikai háttere Magyar Péter kezében van, így garantálható, hogy csak az általa favorizált személyek nyerjenek.”

Az előválasztási folyamatot a lap forrása egy olyan „cirkusznak” nevezte, ahol a résztvevőknek előre kiosztott szerepeket kell eljátszaniuk.