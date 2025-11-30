Durva belharc a Tisza Pártban: a jelöltek egymást alázzák

A cs3.hu szerint komoly ellentétek vannak a Tisza Párt szentesi, csongrádi és kisteleki szervezetei között a Csongrád-Csanád vármegyei 3. választókerületben – számolt be a Magyar Nemzet.

A tiszások egymást sem tisztelik (Forrás: képernyőfotó –cs3.hu/)

A portál úgy értesült, hogy a jelöltek faragatlan, bunkó módon alázzák egymást a közösségi oldalakon, ami még saját szimpatizánsaikat is felháborította.

Zárt körben is egyre keményebben támadják egymást. Az előválasztáson kijelölt kisteleki nyertes, Bárkányi Bence az eredményhirdetés estéjén azt mondta:

„most elvertünk egy fideszest”, amivel megalázta a szentesi jelöltet, Páger Krisztát, és ez többeknél ellenérzést váltott ki.

A tiszások egymásról alkotott véleményéről felvétel is készült, melyet a pártközpont gyorsan töröltetett, de a portálnak sikerült megszereznie. Egy képernyőmentés pedig azt mutatja, hogy az aktivisták mennyire csalódottak a hangnem miatt.

Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy négy Csongrád-Csanád vármegyei Tisza-sziget feloszlott azt követően, hogy Magyar Péter nyilvánosságra hozta az országgyűlési képviselőjelölt-jelöltjeit.