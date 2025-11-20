Dőlni kezdtek a Tisza-szigetek – egymás után menekülnek az aktivisták

Hírlevél

Tegnap, 8:56
Olvasási idő: 4 perc
Országszerte gyors ütemben szűnnek meg a Tisza Párt helyi aktivistaközösségei, miközben több érintett szerint a Tisza-sziget-hálózatot belső viták, káosz és vezetési konfliktusok teszik működésképtelenné.
Tisza-szigetTisza PártMagyar Péter

A Tisza-sziget-rendszer az elmúlt hónapokban látványosan meggyengült. Hódmezővásárhely és Makó térségében akár hét csoport is megszűnhet, amit a megyei koordinátor, Leitner Szilárd is megerősített. A koordinátor arról írt, hogy nem ő hozta meg a döntést, hanem felülről irányítják az egységek felszámolását – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt, Kötcse, 2025. 09. 07. A Tisza-sziget hálózat repedezik: sorra szűnnek meg a helyi csoportok
A Tisza-sziget-hálózat repedezik: sorra szűnnek meg a helyi csoportok
Fotó: Mirkó István

Az országos aktivistahálózat repedezése nem új jelenség. Az elmúlt hónapokban több Tisza-sziget is feloszlott: Újbudán például négy csoport szűnt meg szeptemberben, miután komoly összetűzések alakultak ki a tagság és a pártközpont között. A szervezet belső működésére rálátó szereplők szerint Magyar Péter egyre inkább önkényesen irányít, felülírva korábbi egyezségeket, ami felerősítette a belső konfliktusokat.

Hasonló tapasztalatokról számolt be az ongai Tisza-sziget korábbi kapcsolattartója is, aki a Hír TV-nek arról beszélt, hogy szervezetlenség, együttműködési problémák és baloldali kötődésű szereplők felbukkanása miatt távoztak sokan. A nagykállói Tisza-sziget vezetője még súlyosabb vádakat fogalmazott meg: a távozását „munkahelyi pszichoterrorral” indokolta, amely szerinte megalázással, kirekesztéssel és szóbeli bántalmazással járt.

Új logó, de régi baloldali recept a Tisza Pártnál: adóemelések, megszorítások és szabad kéz Brüsszelnek

 

A Baranya megyei Amarodrom Tisza-sziget is megszűnt. A kizárólag roma tagokból álló közösség vezetője, Kőrös Ferenc nyíltan elismerte, hogy tévedett a párttal szembeni elvárásaiban. Azt írta: hiába remélte, hogy a Tisza „egyenrangú emberekként” kezeli a közösséget, csalódnia kellett.

Újpesten szintén feloszlatták az egyik legnagyobb helyi csoportot, az Izzó Tisza Szigetet. A háttérben személyes konfliktusok, együttműködési gondok és belső ambíciók álltak. Volt olyan tag, aki országgyűlési képviselői terveket dédelgetett, de szinte mindenkivel összeveszett, majd egyedül alapított új szigetet.

Az első megszűnt Tisza-sziget még tavaly ősszel tűnt el: a rövid életű közösséget Szabó Loránd, Dombóvár bukott DK-közeli polgármestere indította útjára, szintén kevés sikerrel.

 

