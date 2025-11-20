Dőlni kezdtek a Tisza-szigetek – egymás után menekülnek az aktivisták

A Tisza-sziget-rendszer az elmúlt hónapokban látványosan meggyengült. Hódmezővásárhely és Makó térségében akár hét csoport is megszűnhet, amit a megyei koordinátor, Leitner Szilárd is megerősített. A koordinátor arról írt, hogy nem ő hozta meg a döntést, hanem felülről irányítják az egységek felszámolását – írja a Magyar Nemzet.

A Tisza-sziget-hálózat repedezik: sorra szűnnek meg a helyi csoportok

Fotó: Mirkó István

Az országos aktivistahálózat repedezése nem új jelenség. Az elmúlt hónapokban több Tisza-sziget is feloszlott: Újbudán például négy csoport szűnt meg szeptemberben, miután komoly összetűzések alakultak ki a tagság és a pártközpont között. A szervezet belső működésére rálátó szereplők szerint Magyar Péter egyre inkább önkényesen irányít, felülírva korábbi egyezségeket, ami felerősítette a belső konfliktusokat.

Hasonló tapasztalatokról számolt be az ongai Tisza-sziget korábbi kapcsolattartója is, aki a Hír TV-nek arról beszélt, hogy szervezetlenség, együttműködési problémák és baloldali kötődésű szereplők felbukkanása miatt távoztak sokan. A nagykállói Tisza-sziget vezetője még súlyosabb vádakat fogalmazott meg: a távozását „munkahelyi pszichoterrorral” indokolta, amely szerinte megalázással, kirekesztéssel és szóbeli bántalmazással járt.