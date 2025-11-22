Újabb csalódott tiszások, és újabb megszűnő Tisza szigetek

Leitner Szilárd a Hír TV Híradójának elmondta: neki és az őt támogatóknak is csalódást okozott a döntés.

Tovább apad a Tisza. Fotó: Facebook

Leitner Szilárd az elsők között hozott létre Tisza-szigetet, most azonban mégsem került fel a Tisza Párt lehetséges képviselőjelöltjei közé. A férfi szerint az elmúlt időszakban gyakran érezte azt, hogy falakba ütközik, és nem hagyják megfelelően dolgozni.

Sok Tisza-szigettel tartom valamilyen szinten a kapcsolatot és biztosan állíthatom, hogy rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben”

– jelentette ki.

Szerinte a Csongrád-Csanád vármegyei 4. számú választókerületében ahol ő is el szeretett volna indulni, a végül kiválasztott jelöltek nem alkalmasak a pozícióra és hogy egy országot vezessenek.

A fiatalember arról is beszélt, hogy miután a Tisza-szigetek jelezték Magyar Péternek a párt vezetéséről szóló aggodalmaikat, a pártelnök kommunikáció helyett inkább kihagyta őket a munkálatokból. De azt is elmondta: azt érezte, egy idő után, hogy nem számít a véleményük, hanem kizárólag a párt által előírt propagandát lehetett terjeszteni.