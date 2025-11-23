Hírlevél

Magyar Péter

A Tisza-vezér legfőbb ismérve, hogy a politikai fogadkozásait rendre megszegi

Magyar Péter eddigi rövid politikai karrierje során már számtalanszor bebizonyította, hogy rendre mást mond, mint amit cselekszik, és ezek mindig szöges ellentétben állnak egymással. Menczer Tamás a Tisza-vezér újabb ellentmondásaira világított rá.
Bort iszik és vizet prédikál Magyar Péter, akinek már lassan a védjegyévé válik, hogy amit megígér, annak pont az ellenkezőjét valósítja meg. A Tisza-vezér politikai alkalmatlanságának újabb fejezete került napvilágra, amelynek az ellentmondásaira Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hívta fel a figyelmet.

Tisza-vezér
A Tisza-vezér bort iszik, de vizet prédikál
Fotó: Facebook

A Tisza-vezér most sem tartja be, amit ígért

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában emeli ki Magyar Péter újabb tévelygését:

Ma került elém egy felvétel Magyar Péterről még régről, amikor azt mondta, hogy jönnek ők, és itt parázs viták lesznek, itt fantasztikus viták lesznek, itt olyan viták lesznek, hogy olyat a világ nem látott.
Magyar Péter: „Mert késhegyre menő viták lesznek, hogy meggyőzzék egymást, mert olyan képviselőket kerestünk, akik nem szavazógombok, hanem tűzön-vizen keresztül kiállnak a körzetük érdekeiért.”

Majd most beült a Telex stúdiójába és azt mondta, hogy elnézést kérek a sajtótól, a jelöltek nem fognak rendelkezésre állni.
Magyar Péter: „Ezért majd szeretném kérni a sajtó megértését is, hogy ezek az emberek, sem a 309, sem 1-2, nem fog nyilatkozni, mert hogy ez a párt belső ügye.”

Mi történt? Hova lett a bátorság?

– hangzik el a videóban.

A Tisza Párt lett a baloldal – Gyurcsány embereitől az LMBTQ-aktivistákig mindenki ráfért Magyar Péter listájára

Nyilvánosságra került, kik alkotják Magyar Péter több száz fős jelöltlistáját – és a névsor alapján egyértelmű: a Tisza Párt a baloldal másodvonalából építkezik. A listán Gyurcsány-korszakbeli káderek, sorkatonaságot követelő jelöltek, LMBTQ-aktivisták, Soros-hálózati szereplők és ukrán párti politikusok sorakoznak – írta az Ellenpont. A részletek az Origón olvashatóak.

 

