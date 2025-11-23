A Tisza-vezér legfőbb ismérve, hogy a politikai fogadkozásait rendre megszegi

Ma került elém egy felvétel Magyar Péterről még régről, amikor azt mondta, hogy jönnek ők, és itt parázs viták lesznek, itt fantasztikus viták lesznek, itt olyan viták lesznek, hogy olyat a világ nem látott.

Magyar Péter: „Mert késhegyre menő viták lesznek, hogy meggyőzzék egymást, mert olyan képviselőket kerestünk, akik nem szavazógombok, hanem tűzön-vizen keresztül kiállnak a körzetük érdekeiért.”

Majd most beült a Telex stúdiójába és azt mondta, hogy elnézést kérek a sajtótól, a jelöltek nem fognak rendelkezésre állni.

Magyar Péter: „Ezért majd szeretném kérni a sajtó megértését is, hogy ezek az emberek, sem a 309, sem 1-2, nem fog nyilatkozni, mert hogy ez a párt belső ügye.”

Mi történt? Hova lett a bátorság?