A Tisza-vezér legfőbb ismérve, hogy a politikai fogadkozásait rendre megszegi

Bort iszik és vizet prédikál Magyar Péter, akinek már lassan a védjegyévé válik, hogy amit megígér, annak pont az ellenkezőjét valósítja meg. A Tisza-vezér politikai alkalmatlanságának újabb fejezete került napvilágra, amelynek az ellentmondásaira Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hívta fel a figyelmet.
A Tisza-vezér most sem tartja be, amit ígért
Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában emeli ki Magyar Péter újabb tévelygését:
Ma került elém egy felvétel Magyar Péterről még régről, amikor azt mondta, hogy jönnek ők, és itt parázs viták lesznek, itt fantasztikus viták lesznek, itt olyan viták lesznek, hogy olyat a világ nem látott.
Magyar Péter: „Mert késhegyre menő viták lesznek, hogy meggyőzzék egymást, mert olyan képviselőket kerestünk, akik nem szavazógombok, hanem tűzön-vizen keresztül kiállnak a körzetük érdekeiért.”
Majd most beült a Telex stúdiójába és azt mondta, hogy elnézést kérek a sajtótól, a jelöltek nem fognak rendelkezésre állni.
Magyar Péter: „Ezért majd szeretném kérni a sajtó megértését is, hogy ezek az emberek, sem a 309, sem 1-2, nem fog nyilatkozni, mert hogy ez a párt belső ügye.”
Mi történt? Hova lett a bátorság?
– hangzik el a videóban.
