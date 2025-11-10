Tovább terjed a balliberális álhírcunami a Trump-Orbán-csúcs eredményeiről

Megvédve a rezsicsökkentés és a megfizethető benzinárak: ha a miniszterelnök nem tudott volna mentességet szerezni a Barátság kőolajvezetékre és a Török Áramlat gázvezetékre az amerikai szankciók alól, akkor ezeknek búcsút inthettünk volna. Ez minden magyar családnak jó. Akik pedig kárognak és abban reménykednek, hogy „csak egy évre szól ez a mentesség” (fake news!), nem a magyar családok életkörülményeinek javításában érdekeltek, hanem csak hatalmat akarnak szerezni.