Tovább terjed a balliberális álhírcunami a Trump-Orbán-csúcs eredményeiről

Tovább terjed az álhírcunami a Trump-Orbán-csúcs eredményeiről, mert a Brüsszel–balos sajtó–Tisza-tengely nagyon frusztrált. Nézzük végig akkor a csúcson elért sikereket! – írta gyors áttekintésében Szánthó Miklós.
Az Alapjogokért Központ vezetője részletezte:
Megvédve a rezsicsökkentés és a megfizethető benzinárak: ha a miniszterelnök nem tudott volna mentességet szerezni a Barátság kőolajvezetékre és a Török Áramlat gázvezetékre az amerikai szankciók alól, akkor ezeknek búcsút inthettünk volna. Ez minden magyar családnak jó. Akik pedig kárognak és abban reménykednek, hogy „csak egy évre szól ez a mentesség” (fake news!), nem a magyar családok életkörülményeinek javításában érdekeltek, hanem csak hatalmat akarnak szerezni.
- Pénzügyi védőpajzs az USA-tól: Brüsszel pénzügyi szankciókkal próbálja bezsarolni a hatalomba a saját emberét Magyarországon, hogy ránk kényszeríthesse az akaratát a háború, a migráció és a genderideológia tekintetében. Ezzel minden választás előtt megpróbálkoznak. Most nem lesz rá esélyük. Ne csodálkozzunk, ha ez sem nekik, sem Magyar Péternek nem tetszik.
Mély, stratégiai szintű gazdasági együttműködés: munkahelyteremtő beruházások jönnek hazánkba az Egyesült Államokból, és Magyarország is szerepet kap olyan, nagy megtérüléssel kecsegtető ágazatokban, mint a védelmi és az űripar.
- Azzal, hogy az Egyesült Államok cseppfolyósított földgázt és nukleáris fűtőelemeket szállít a jövőben hazánkba, csökken az egyirányú kitettségünk, és újabb támaszhoz jutunk az alacsony energiaárak fenntartásához.
- Folytatódik a béketeremtés: Magyarország segíti Donald Trump béketervének megvalósítását, és bár Brüsszel mindent megtesz, hogy akadályozza ezt a folyamatot, ami késik, nem múlik – lesz Budapesti Békecsúcs. Ezzel hazánk szerepet kap egy olyan eseménysorban, amellyel kapcsolatban nagyon erős érdekeink vannak, de amelyekbe az ország formális súlyánál fogva nem sok beleszólásunk lenne.
- Sokatmondó az a kiemelt figyelem, amellyel a nyugati világ első számú nagyhatalmának elnöke kezelte a magyar miniszterelnököt, szemben a Fehér Házban kispadoztatott brüsszeli elittel és a megalázott Volodimir Zelenszkijjel. Ez is arra a megnövekedett magyar befolyásra utal, amit Orbán Viktor képes volt megteremteni, és Magyarország javára fordítani
– zárta a bejegyzését Szánthó Miklós.