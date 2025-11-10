Hírlevél

Rendkívüli

Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

Trump-Orbán-csúcs

Tovább terjed a balliberális álhírcunami a Trump-Orbán-csúcs eredményeiről

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Tovább terjed az álhírcunami a Trump-Orbán-csúcs eredményeiről, mert a Brüsszel–balos sajtó–Tisza-tengely nagyon frusztrált. Nézzük végig akkor a csúcson elért sikereket! – írta gyors áttekintésében Szánthó Miklós.
Washington, 2025. november 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor és Donald Trump a washingtoni Fehér Házban tartott pénteki csúcstalálkozójukon (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az Alapjogokért Központ vezetője részletezte:

Megvédve a rezsicsökkentés és a megfizethető benzinárak: ha a miniszterelnök nem tudott volna mentességet szerezni a Barátság kőolajvezetékre és a Török Áramlat gázvezetékre az amerikai szankciók alól, akkor ezeknek búcsút inthettünk volna. Ez minden magyar családnak jó. Akik pedig kárognak és abban reménykednek, hogy „csak egy évre szól ez a mentesség” (fake news!), nem a magyar családok életkörülményeinek javításában érdekeltek, hanem csak hatalmat akarnak szerezni.

  • Pénzügyi védőpajzs az USA-tól: Brüsszel pénzügyi szankciókkal próbálja bezsarolni a hatalomba a saját emberét Magyarországon, hogy ránk kényszeríthesse az akaratát a háború, a migráció és a genderideológia tekintetében. Ezzel minden választás előtt megpróbálkoznak. Most nem lesz rá esélyük. Ne csodálkozzunk, ha ez sem nekik, sem Magyar Péternek nem tetszik.

Mély, stratégiai szintű gazdasági együttműködés: munkahelyteremtő beruházások jönnek hazánkba az Egyesült Államokból, és Magyarország is szerepet kap olyan, nagy megtérüléssel kecsegtető ágazatokban, mint a védelmi és az űripar.

  • Azzal, hogy az Egyesült Államok cseppfolyósított földgázt és nukleáris fűtőelemeket szállít a jövőben hazánkba, csökken az egyirányú kitettségünk, és újabb támaszhoz jutunk az alacsony energiaárak fenntartásához.
  • Folytatódik a béketeremtés: Magyarország segíti Donald Trump béketervének megvalósítását, és bár Brüsszel mindent megtesz, hogy akadályozza ezt a folyamatot, ami késik, nem múlik – lesz Budapesti Békecsúcs. Ezzel hazánk szerepet kap egy olyan eseménysorban, amellyel kapcsolatban nagyon erős érdekeink vannak, de amelyekbe az ország formális súlyánál fogva nem sok beleszólásunk lenne.
  • Sokatmondó az a kiemelt figyelem, amellyel a nyugati világ első számú nagyhatalmának elnöke kezelte a magyar miniszterelnököt, szemben a Fehér Házban kispadoztatott brüsszeli elittel és a megalázott Volodimir Zelenszkijjel. Ez is arra a megnövekedett magyar befolyásra utal, amit Orbán Viktor képes volt megteremteni, és Magyarország javára fordítani

– zárta a bejegyzését Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós: Magyarország nincs elszigetelődve a békepárti álláspontjával

 

