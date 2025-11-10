Hírlevél

Orbán Viktor

Trump: Ha békecsúcs, akkor Budapesten legyen!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Az amerikai elnök egy mondattal emelte Magyarországot a világpolitika térképére. Donald Trump szerint a tökéletes helyszín egy békecsúcsra nem más, mint Budapest – derül ki az Orbán Balázs által közzétett videóban.
Orbán ViktorBudapesti békecsúcsDonald Trump

A Fehér Házban tartott találkozón Orbán Viktor felvetette: sor kerülhet-e még idén egy budapesti békecsúcsra. Donald Trump válasza nem hagyott kétséget afelől, hogy nagyra értékeli a magyar fővárost. 

Trump
Donald Trump világossá tette, hogyha lesz békecsúcs, Budapesten szeretné
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Én szeretném, ha ez Magyarországon, Budapesten lenne” 

– mondta, hozzátéve, hogy a korábbi, meghiúsult találkozót azért nem tartotta meg, mert nem látott esélyt valódi előrelépésre. Most azonban újra nyitottnak tűnik a kezdeményezésre.

Orbán Viktor: Magyarország mentesül az amerikai olajszankciók alól

Budapest a világpolitika térképére kerülhet

Trump kijelentése újabb megerősítése annak, hogy Magyarország közvetítő szerepe a nemzetközi diplomáciában egyre jelentősebb. A békecsúcs ötlete – ha megvalósul – történelmi pillanat lehet, amelyben Budapest nemcsak Európa, hanem a világ figyelmének középpontjába kerülne.

