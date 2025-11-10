Trump: Ha békecsúcs, akkor Budapesten legyen!

A Fehér Házban tartott találkozón Orbán Viktor felvetette: sor kerülhet-e még idén egy budapesti békecsúcsra. Donald Trump válasza nem hagyott kétséget afelől, hogy nagyra értékeli a magyar fővárost.
Én szeretném, ha ez Magyarországon, Budapesten lenne”
– mondta, hozzátéve, hogy a korábbi, meghiúsult találkozót azért nem tartotta meg, mert nem látott esélyt valódi előrelépésre. Most azonban újra nyitottnak tűnik a kezdeményezésre.
Budapest a világpolitika térképére kerülhet
Trump kijelentése újabb megerősítése annak, hogy Magyarország közvetítő szerepe a nemzetközi diplomáciában egyre jelentősebb. A békecsúcs ötlete – ha megvalósul – történelmi pillanat lehet, amelyben Budapest nemcsak Európa, hanem a világ figyelmének középpontjába kerülne.