Trump: Ha békecsúcs, akkor Budapesten legyen!

A Fehér Házban tartott találkozón Orbán Viktor felvetette: sor kerülhet-e még idén egy budapesti békecsúcsra. Donald Trump válasza nem hagyott kétséget afelől, hogy nagyra értékeli a magyar fővárost.

Donald Trump világossá tette, hogyha lesz békecsúcs, Budapesten szeretné

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Én szeretném, ha ez Magyarországon, Budapesten lenne”

– mondta, hozzátéve, hogy a korábbi, meghiúsult találkozót azért nem tartotta meg, mert nem látott esélyt valódi előrelépésre. Most azonban újra nyitottnak tűnik a kezdeményezésre.