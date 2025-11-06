Rendkívüli képet posztolt Orbán Viktor – mutatjuk!

Hírlevél

Felszállt a WizzAir repülőgépe Ferihegyről, amely a miniszterelnököt, a kormánydelegáció tagjait és újságírókat szállít az Egyesült Államokba. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, magyar idő szerint az esti órákban fogadja Orbán Viktort Washingtonban.
Elindult Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonba, ahol Donald Trump elnöki fogadása mellett miniszteri szintű tárgyalásokra is sor kerül pénteken. A kormányfő egy csoportképet is közzétett a magyar delegációról a közösségi oldalán.

OrbánViktor, Washington, repülőtér
Irány Washington! Munkára fel! – posztolta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

Előzetes várakozások szerint a washingtoni amerikai-magyar találkozón energetikai és gazdasági kérdések mellett az orosz-ukrán háborúról, valamint a béke lehetőségéről is egyeztet a két ország vezetője.

A Trump-Orbán-csúcs körül már most álhírek terjednek 

A kormányfő által közzétett fotón 

jól látható, hogy a magyar delegáció a WizzAir egyik fapados repülőgépén utazik. 

A Telex korábban már arról cikkezett, hogy a miniszterelnök és a miniszterek a magyar légitársaság egyik luxusgépével utaznak az USA-ba.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerda délután határozottan cáfolta a balliberális portál hamis állítását. 

Szijjártó Péter: Amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor jön a Telex címlapja

 

 

