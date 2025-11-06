Trump-Orbán-csúcs: Irány Washington! – videó

A honvédelmi miniszter is tagja a washingtoni magyar delegációnak, erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be közösségi oldalán.

„A világ vezető szuperhatalmának vezetőivel találkozzunk.

Amerika szövetségesünk, a NATO legnagyobb tagja.

A tárgyaláson energetikai és sok minden már kérdések mellett a védelem is szóba fog kerülni" – közölte a miniszter, aki hangsúlyozta, Donald Trump hatalomba lépése óta a magyar-amerikai kapcsolatok régen nem látott magasságban vannak. „Nem is csoda, hiszen

Amerika csatlakozott a béke mellett elkötelezett országokhoz, mint amilyen Magyarország. A békéhez erő kell"

– hangoztatta a miniszter.