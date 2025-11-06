Trump-Orbán-csúcs: Irány Washington! – videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf is tagja annak a magyar delegációnak, amely Amerikába utazik, hogy Donald Trumppal találkozzon, és fontos gazdasági kérdésekben egyeztessen.
A honvédelmi miniszter is tagja a washingtoni magyar delegációnak, erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be közösségi oldalán.
„A világ vezető szuperhatalmának vezetőivel találkozzunk.
Amerika szövetségesünk, a NATO legnagyobb tagja.
A tárgyaláson energetikai és sok minden már kérdések mellett a védelem is szóba fog kerülni" – közölte a miniszter, aki hangsúlyozta, Donald Trump hatalomba lépése óta a magyar-amerikai kapcsolatok régen nem látott magasságban vannak. „Nem is csoda, hiszen
Amerika csatlakozott a béke mellett elkötelezett országokhoz, mint amilyen Magyarország. A békéhez erő kell"
– hangoztatta a miniszter.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!