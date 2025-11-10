Tuzson Bence: A magyar emberek pénze nem mehet a háború finanszírozására

A magyar emberek pénze nem mehet a háború finanszírozására – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter új Facebook bejegyzésében. Kiemelte, hogy Magyarország adórendszerének továbbra is a családokat kell támogatnia, és nem szabad, hogy az energiaköltségek növekedjenek.

Tuzson Bence Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

„A magyar emberek pénze nem mehet a háború finanszírozására. Fontos, hogy az adórendszerünk továbbra is a családokat támogassa, és hogy ne kelljen többet fizetnünk az olajért és a gázért. Ezért kell kitölteni a nemzeti konzultációt” – hívta fel a figyelmet Tuzson Bence.

A kormány korábban is többször hangsúlyozta békepárti álláspontját. A nemzeti konzultáció célja, hogy a magyar emberek véleménye egyértelműen megjelenjen az európai döntéshozatalban – különösen azokban a kérdésekben, amelyek a háború finanszírozására vagy a családokat érintő adópolitikára vonatkoznak.

Tuzson Bence közlése szerint a konzultáció kérdései egyértelműek: Magyarország nem támogat semmilyen háborús finanszírozást, és továbbra is a családok védelme marad a gazdaságpolitika középpontjában.