Rendkívüli!

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Sport

Szoboszlai elárulta, mitől lett a Premier League egyik legjobbja — videó

Tuzson Bence

Tuzson Bence: A magyar emberek pénze nem mehet a háború finanszírozására

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
A magyar emberek pénze nem mehet a háború finanszírozására – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter, aki szerint az adórendszernek továbbra is a családokat kell támogatnia. A nemzeti konzultáció célja, hogy a magyarok véleménye is megjelenjen az európai döntéshozatalban.
A magyar emberek pénze nem mehet a háború finanszírozására – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter új Facebook bejegyzésében. Kiemelte, hogy Magyarország adórendszerének továbbra is a családokat kell támogatnia, és nem szabad, hogy az energiaköltségek növekedjenek.

Budapest, 2025. augusztus 22. Tuzson Bence igazságügyi miniszter beszédet mond az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából odaítélt állami kitüntetések átadásán a minisztériumban 2025. augusztus 22-én. MTI/Lakatos Péter
Tuzson Bence Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

„A magyar emberek pénze nem mehet a háború finanszírozására. Fontos, hogy az adórendszerünk továbbra is a családokat támogassa, és hogy ne kelljen többet fizetnünk az olajért és a gázért. Ezért kell kitölteni a nemzeti konzultációt” – hívta fel a figyelmet Tuzson Bence.

A kormány korábban is többször hangsúlyozta békepárti álláspontját. A nemzeti konzultáció célja, hogy a magyar emberek véleménye egyértelműen megjelenjen az európai döntéshozatalban – különösen azokban a kérdésekben, amelyek a háború finanszírozására vagy a családokat érintő adópolitikára vonatkoznak.

Tuzson Bence közlése szerint a konzultáció kérdései egyértelműek: Magyarország nem támogat semmilyen háborús finanszírozást, és továbbra is a családok védelme marad a gazdaságpolitika középpontjában.

 

