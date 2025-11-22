Hírlevél

A héten elfogadtott kkv-k adó- és adminisztrációs terheik csökkentéséről szóló törvény újabb könnyítést nyújt a magyar vállalkozásoknak
Fontos, a hazai vállalkozások életét könnyítő döntésekre emlékeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton, nagymárton
Nagy Márton fontos könnyítésekre emlékeztetett
Fotó: Goodwill Communications/Nagy Márton FB oldala

A miniszter posztja emlékeztető a hét elejére, amikor is nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel. Egyezség született egy olyan együttműködésről, amely több területet is érint és 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Megmutatjuk 11 pontban, mik a bejelentett intézkedések.

  1. Az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése.
  2. Emelik az átalányadózók általános költséghányadát.
  3. A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
  4. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
  5. 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
  6. Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.
  7. Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait.
  8. Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését.
  9. Jelentősen csökkentik a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket.
  10. Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, 150 millióról 180 millió forintra.
  11. 80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.

 

 

 

