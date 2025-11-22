A héten elfogadtott kkv-k adó- és adminisztrációs terheik csökkentéséről szóló törvény újabb könnyítést nyújt a magyar vállalkozásoknak
Fontos, a hazai vállalkozások életét könnyítő döntésekre emlékeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
A miniszter posztja emlékeztető a hét elejére, amikor is nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel. Egyezség született egy olyan együttműködésről, amely több területet is érint és 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Megmutatjuk 11 pontban, mik a bejelentett intézkedések.
- Az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése.
- Emelik az átalányadózók általános költséghányadát.
- A főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöldberuházásokat.
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére.
- Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait.
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését.
- Jelentősen csökkentik a vállalkozókat terhelő adminisztrációs terheket.
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát, 150 millióról 180 millió forintra.
- 80 ezer egyéni vállalkozó számára egy speciális adminisztrációcsökkentést hajtanak végre.
