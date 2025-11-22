Fontos, a hazai vállalkozások életét könnyítő döntésekre emlékeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton fontos könnyítésekre emlékeztetett

Fotó: Goodwill Communications/Nagy Márton FB oldala

A miniszter posztja emlékeztető a hét elejére, amikor is nagy bejelentést tett ma Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel. Egyezség született egy olyan együttműködésről, amely több területet is érint és 80–90 milliárd forint többletkiadást jelent a költségvetésben. Megmutatjuk 11 pontban, mik a bejelentett intézkedések.