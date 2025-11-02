5 pont és mindent érteni fogsz – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, majd részletezte:

1. A Tisza Párt a Néppárthoz tartozik.

2. Ursula von der Leyen és Manfred Weber megmondta, hogy „Európa harcban áll.”

3. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.

4. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, berántanak mindenkit.

5. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza Párt csak végrehajt.



Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért? Ha nem, vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen! Csak a béke! Csak a Fidesz! – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében.