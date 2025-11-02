Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Megemlékezés

Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

Ukrajna

Te meghalnál Ukrajnáért? Ha nem, vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen!

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt a Néppárthoz tartozik. Ursula von der Leyen és Manfred Weber megmondta, hogy „Európa harcban áll.” Ukrajna ki fog fogyni az emberekből. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, berántanak mindenkit. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza Párt csak végrehajt – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar PéterékRuszin-Szendi RomuluszHáború UkrajnábanUrsula von der LeyenManfred WeberMenczer TamásMagyar Péter

5 pont és mindent érteni fogsz – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, majd részletezte:

1. A Tisza Párt a Néppárthoz tartozik.
2. Ursula von der Leyen és Manfred Weber megmondta, hogy „Európa harcban áll.”
3. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.
4. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, berántanak mindenkit.
5. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza Párt csak végrehajt.

Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért? Ha nem, vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen! Csak a béke! Csak a Fidesz! – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében. 

Menczer Tamás alaposan kiosztotta Magyar Pétert
Dömötör Csaba kőkeményen helyretette Magyar Pétert

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!