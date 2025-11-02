A Tisza Párt a Néppárthoz tartozik. Ursula von der Leyen és Manfred Weber megmondta, hogy „Európa harcban áll.” Ukrajna ki fog fogyni az emberekből. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, berántanak mindenkit. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza Párt csak végrehajt – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
5 pont és mindent érteni fogsz – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében, majd részletezte:
1. A Tisza Párt a Néppárthoz tartozik.
2. Ursula von der Leyen és Manfred Weber megmondta, hogy „Európa harcban áll.”
3. Ukrajna ki fog fogyni az emberekből.
4. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy ha baj van, berántanak mindenkit.
5. Azt, hogy mikor van baj, Weber fogja megmondani. Magyar Péter és a Tisza Párt csak végrehajt.
Te harcolnál Ukrajnáért? Te meghalnál Ukrajnáért? Ha nem, vegyél részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen! Csak a béke! Csak a Fidesz! – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében.
